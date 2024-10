Informaticianul prezentat drept creatorul bitcoin de un nou documentar HBO spune că viața i-a devenit un iad în mai puțin de o lună

Peter Todd, informaticianul și criptograful canadian prezentat drept creatorul bitcoin de un nou documentar difuzat de HBO, a negat din nou că este Satoshi Nakamoto și spune că a fost nevoit să se ascundă după apariția acestor speculații, relatează Gizmodo.

Documentarul Money Electric: The Bitcoin Mystery a avut premiera în data de 8 octombrie și a urcat rapid în clasamentul celor mai vizionate producții pe Max, platforma de streaming lansată mai devreme în cursul acestui an pentru a înlocui acum defuncta HBO Max.

Documentarul a fost așteptat cu un entuziasm uriaș de membrii așa-zisei comunități „crypto”, care au pariat pe persoana care va fi prezentată drept Satoshi, creatorul sau creatorii enigmatici ai bitcoin. Însă numele speculate de aceștia au fost în mare parte cele cunoscute de ani de zile: Len Sassaman, un programator și criptograf răposat, inginerul în știința calculatoarelor Nick Szabo sau Adam Back, CEO-ul companiei de blockchain Blockstream.

Însă cineastul american Cullen Hoback, cunoscut pentru documentare apreciate ca Terms and Conditions May Apply sau Q: Into The Storm, susține în Money Electric că Todd, un informatician și criptograf obscur din Canada, este cel mai probabil „suspect” și oferă mai multe dovezi în acest sens.

Informaticianul canadian spune că realizatorul documentarului i-a pus viața în pericol

Todd, care a fost intervievat de Hoback și prezentat în timpul documentarului, spune că viața i s-a transformat într-un coșmar în mai puțin de o lună. Acest lucru se datorează în cea mai mare parte averii uriașe atribuite lui Satoshi, oricine ar fi el.

The Independent scria în 2021, citând speculațiile din comunitatea crypto, că Satoshi ar fi rămas în posesia a 750.000-1.100.000 de bitcoini.

După ce prețul bitcoin a crescut exploziv în timpul pandemiei de COVID-19 și a ajuns până la 68.000 de dolari, averea sa s-ar fi ridicat până la 73 de miliarde de dolari. La momentul respectiv ar fi fost al 15-lea cel mai bogat om din lume. Însă aceste estimări trebuie privite mereu cu o notă de scepticism, zvonurile privind averea fabuloasă a lui Satoshi făcând parte din aura de mister din jurul său.

„Evident, să acuzi în mod fals pe cineva că are zeci de miliarde de dolari îl pune în pericol de jafuri și răpiri”, a declarat Todd într-un interviu acordat Bloomberg imediat după premiera documentarului.

„El (n.r. Cullen Hoback) îmi pune viața în pericol pentru a-și promova filmul”, a acuzat informaticianul canadian. El a negat că este Satoshi și în interviuri acordate CNN și The New York Times. Cullen spune acum într-un nou interviu acordat revistei Wired că a fost nevoit să se ascundă după apariția documentarului.

Creatorul bitcoin nu ar fi vrut oricum să fie găsit, spune Todd

Informaticianul canadian în vârstă de 39 de ani spune că după premiera documentarului Money Electric căsuța de email i-a fost „inundată” de mesaje, multe dintre ele venind de la oameni care îi cer bani. El le-a spus jurnaliștilor de la Wired că se așteaptă ca situația să planeze asupra sa pentru tot restul vieții sale.

„Nu doar că întrebarea [privind identitatea lui Satoshi] este prostească, dar e și periculoasă. În mod evident, Satoshi nu a dorit să fie găsit, și din motive bune, și nimeni nu ar trebui să ajute oamenii care încearcă să îl găsească pe Satoshi”, a mai declarat Todd pentru Wired.

Este crezut că Satoshi Nakamoto, oricine ar fi el, nu s-a întâlnit niciodată în persoană cu colaboratorii săi, comunicând doar prin intermediul internetului. El a publicat în 2008 documentul care avea să stea la baza creării bitcoin, unul care își imagina un sistem de plăți descentralizat și anonim. Peter Todd avea 23 de ani în momentul publicării documentului respectiv.

După lansarea bitcoin în 2009 Satoshi a continuat să comunice cu fanii criptomonedei pe forumuri online până în decembrie 2010. El a anunțat apoi într-un email trimis unui colaborator în luna aprilie a anului următor când a anunțat că se apleacă asupra altor interese.

Documentarul HBO n-a convins comunitatea crypto că Satoshi a fost descoperit

Site-ul tech Gizmodo descrie drept „șubrede” dovezile prezentate de documentarul HBO pentru a arăta că Todd este Satoshi. Informaticianul canadian a venit la rândul său cu mai multe dovezi care sugerează contrariul.

Concluzia documentarului privind identitatea lui Satoshi a fost respinsă și de vasta majoritate a comunității crypto. Însă Gizmodo amintește totodată că Todd nu și-a ajutat propria cauză.

În timpul interviului acordat lui Hoback pentru documentar el a privit direct în cameră și a spus „Eu sunt Satoshi”. A spus asta de fiecare dată cu zâmbetul pe buze, ca ironie. Postările sale de pe rețelele de socializare sugerează că e un „troll” căruia îi place să facă glume.

Însă foarte probabil puțini au fost spectatorii conștienți de acest lucru și unii au privit afirmațiile lui Todd drept o admisiune tacită că el e într-adevăr creatorul bitcoin.

În pofida controverselor, cineastul Hoback a declarat că își menține părerea că Todd este Satoshi Nakamoto.