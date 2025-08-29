Informații de la Țuca Zbârcea și Asociații despre cele 7,4 milioane de euro onorarii / Explică de ce a primit 100.000 de euro pe lună de la o singură companie, pe 5 ani

Firma de avocatură Ţuca Zbârcea şi Asociaţii, la conducerea căreia se află și Gabriel Zbârcea, nume vehiculat a fi propunerea preşedintelui Nicuşor Dan pentru șefia SRI, au reacționat la informațiile apărute în presă cu privire la conturile blocate ale societății după un onorariu de peste 7,44 milioane de euro primit de la distribuitorul de medicamente Relad International SRL.

Citiți aici de ce casa de avocatură a candidatului la șefia SRI a avut conturi blocate dupa un onorariu de peste 7,44 milioane de euro

Reacția Țuca, Zbârcea și Asociații vine după ce G4media a scris joi, 28 august, că un procuror DIICOT a cerut confiscarea sumelor de 3,5 milioane de euro și 2,6 milioane lire sterline deținute de societatea de avocatură, într-un dosar în care avocatul Gabriel Zbârcea a avut calitate de martor.

Într-un comunicat transmis și publicat vineri dimineață către G4media, societatea acuză că s-au făcut „o serie de afirmații necorespunzătoare adevărului” și s-a „indus în eroare opinia publică, prin afirmații neveridice și nedocumentate care sunt de natură să aducă atingere reputației Țuca Zbârcea & Asociații”.

”Activitățile avocațiale au fost prestate de peste 80 de avocați”

Printre temele referite în comunicat, e cea legată de bani. Avocații nu neagă suma de bani: 7,44 de milioane de euro, sumă care include TVA. Dar casa de avocatură spune că ”activitățile avocațiale au fost prestate de peste 80 de avocați și s-au materializat în aproximativ 18.000 de ore de servicii de asistență și reprezentare în sute de dosare litigioase sau de consultanță, pe parcursul a 5 ani”.

Media onorariilor de la o singură societate, cea urmărită de DIICOT, e, în aceste condiții, de 100.000 de euro pe lună, vreme de 5 ani. Firma care a plătit este distribuitorul de medicamente Relad International SRL.

”Expertiza realizată în cauză (20.04.2018) a arătat că, în cadrul serviciilor avocațiale prestate de TZA, nu s-a comis nicio ilegalitate” susține TZA (Țuca, Zbârcea și Asociații).

Nu neagă sechestrul

De asemenea, casa de avocatură spune că ”Prin Ordonanța din 22.08.2022, DIICOT a dispus clasarea cauzei în ce-l privește pe Robert Roșu pentru infracțiunea de spălare a banilor, reținându-se că probele nu confirmă existența acestei infracțiuni”. Robert Roșu este avocat la Țuca, Zbârcea și Asociații.

În privința numelui avocatului Gabriel Zbârcea, care a apărut ca nominalizare a lui Nicuțor Dan în discuțiacu liderii PNL și PSD, casa de avocatură unde acesta este fondator spune că ”Niciuna dintre acuzațiile clasate în cazul închis de DIICOT nu l-a vizat pe avocatul Gabriel Zbârcea”.

Casa de avocatură TZA nu neagă sechestrul pe conturile sale, în comunicat: 3,5 milioane de euro și 2,6 milioane lire sterline puse sub sechestru în urma dosarului DIICOT la care face referire.