Societatea de avocatură condusă de omul luat în calcul pentru șefia SRI are sechestru pe conturi de 3,5 milioane de euro și 2,6 milioane de lire sterline. Detaliile dosarului

Un procuror DIICOT a cerut confiscarea sumelor de 3,5 milioane de euro și 2,6 milioane lire sterline deținute de societatea de avocatură Țuca, Zbârcea și Asociații, într-un dosar în care avocatul Gabriel Zbârcea, al cărui nume este vehiculat pentru funcția de director al Serviciului de Informații, a avut calitate de martor, potrivit G4Media.ro.

DIICOT a considerat că banii reprezintă o parte din prejudiciul de 32,7 milioane de lei produs unei firme de medicamente inclusiv prin activitatea lui Robert Roșu, unul dintre avocații din cadrul Țuca, Zbârcea și Asociații.

Portalul instanțelor de judecată arată că dosarul de confiscare a celor 32,7 milioane lei a fost înregistrat la Curtea de Apel București în 19 iulie 2024. Judecătorii au menținut sechestrul printr-o decizie definitivă în această vară.

Speța are la bază un dosar deschis în 2015 și clasat prin prescriere în 2022. La momentul clasării, procurorul de caz a decis sesizarea unui judecător de camera preliminară de la Curtea de Apel București pentru confiscarea celor 32,7 milioane de lei de la Țuca, Zbârcea și Asociații și de la mai multe persoane fizice, susținând că aceștia au fost obținuți în urma săvârșirii unor infracțiuni.

Fondatorul casei de avocatură, Florentin Țuca, a declarat pentru G4Media că nu are nimic de comentat pe acest subiect. Gabriel Zbârcea a spus: „Am avut doar calitate de martor. Societatea va avea un răspuns detaliat pe acest subiect”.

Dosarul a pornit de la acuzațiile lansate de un producător de medicamente

Dosarul din 2015 fusese deschis după o plângere penală depusă la DIICOT de producătorul de medicamente Roche Romania, care acuzase mai multe persoane fizice de săvârşirea infracţiunilor de constituire de grup infracţional organizat, înşelăciune, bancrută frauduloasă, spălare de bani, evaziune fiscală și abuz de încredere prin fraudarea creditorilor.

În plângerea depusă la DIICOT, Roche Romania susținea că, în calitate de principal creditor al unui fost partener de afaceri intrat în insolvență, Grupul Relad, a aflat de mai multe operațiuni financiare care au dus la devalizarea debitorului și, astfel, la scăderea șanselor de recuperare a datoriilor.

Una dintre operațiunile incriminate se referea la SCA Țuca, Zbârcea și Asociații. Între o firmă din Grupul Relad și societatea de avocatură, reprezentată de Robert Roșu, au fost semnate în octombrie 2011 și februarie 2022 două acte adiționale la un contract de asistență juridică anterior, din septembrie 2010, prin care a fost majorat onorariul pe care firma trebuia să-l achite societății de avocatură cu suma totală de 6.000.000 euro (7.440.000 euro, incluzând TVA).

Practic, a crescut de aproape 19 ori suma lunară pe care firma respectivă s-a angajat să o plătească societății de avocatură pentru serviciile de asistență juridică prestate în perioada octombrie 2010 – octombrie 2012, respectiv de la 14.000 euro (7.000 euro pentru activităţi de natură necontencioasă şi 7.000 euro pentru activităţi de natură contencioasă) la 264.000 euro + TVA (6.000.000 euro/24 luni).

Roche a susținut că a fost o operațiune intenționată de scoatere a banilor din firmă în mod ilegal (complicitate la delapidare).

DIICOT a clasat dosarul, dar a cerut confiscarea sumelor

DIICOT a clasat dosarul în decembrie 2022, pentru că răspunderea penală a suspecților s-a prescris. Totuși, conform legii și principiului că legea nu înseamnă nevinovăție, a sesizat un judecător de camera preliminară pentru confiscarea sumelor stabilite drept prejudiciu – în total, 32,7 milioane lei – deoarece ar fi fost dobândite prin comiterea de infracțiuni.

După clasare, Roche Romania a contestat decizia DIICOT și a cerut Curții de Apel București să retrimită dosarul la parchet pentru continuarea urmăririi penale. Solicitarea a fost respinsă în 15 decembrie 2023.

În dosarul de confiscare specială, în 30 iunie 2025, judecătorul de cameră preliminară a menținut sechestrele instituite de procurorul DIICOT în 2022 pentru confiscarea celor 32,7 milioane de lei. În minuta de pe portalul instanțelor apare și „SCA ŢUCA ZBÂRCEA&ASOCIAŢII: suma de 3.537.502,95 euro care se află în contul ***** deschis la BRD-Groupe Societe Generale SA; suma de 2.606.901,99 GBP aflată în contul bancar ****** deschis la BRD-Groupe Societe Generale SA, până la concurenţa sumei de 32.724.228,74 lei (…)”.

Lui Robert Roșu i-a fost menținut sechestrul „pe suma de 627.484,60 lei aflată în contul bancar ***** deschis la BRD-Groupe Societe Generale SA, 224.000 USD aflată în contul bancar ***** deschis la BRD-Groupe Societe Generale SA”, tot până la concurenţa sumei de 32,7 milioane lei.

Înalta Curte a confirmat hotărârea printr-o decizie definitivă în 15 iulie.