Informații din dosarul în care au fost reținuți o avocată din PNL și un bărbat care pretindea că e general SIE. Ei i-au cerut până la un milion de euro unui om de afaceri pentru campania unui candidat la Primăria Capitalei. Acuzațiile DNA

Adriana Georgescu, membru PNL Sector 1, și un bărbat care susținea că este general SIE sunt acuzați de procurorii DNA că i-au cerut unui om de afaceri mită de până la un milion de euro și i-au promis în schimb că vor interveni pe lână magistrați pentru soluționarea favorabilă a două dosare penale în care era inculpat.

DNA a anunțat oficial reținerea pentru 24 de ore a două persoane, între care un avocat din Baroul București. Este vorba despre Adriana Georgescu, membru PNL Sector 1, și Gheorghe Iscru. Vineri, ei sunt duși la Curtea de Apel București, cu propunerea de arestare preventivă.

Avocata, căreia în comunicatul oficial al DNA îi sunt indicate doar inițialele, este cercetată pentru trafic de influență în formă continuată, trafic de influență și complicitate la trafic de influență. În cazul lui Iscru, acuzațiile sunt de trafic de influență.

Cei doi sunt acuzați că i-au cerut unui om de afaceri mai multe sume de bani, iar în schimb i-au promis că îi vor rezolva problemele penale.

Acuzațiile DNA

Potrivit procurorilor, în perioada octombrie – decembrie 2025, la intervale diferite de timp, avocata i-a cerut omului de afaceri (martor în dosar), direct sau prin intermediul altei persoane, diferite sume de bani, din care în octombrie 2025 ar fi primit sumele de 4.000 de euro și 5.000 de lei.

Avocata i-a promis omului de afaceri că poate interveni pe lângă magistrați, prin intermediul unor oameni politici, pentru soluționarea favorabilă a două dosare penale în care era inculpat omul de afaceri. Unul dintre dosare era instrumentat de DNA, iar celălalt se afla pe rolul Tribunalului București.

Mită cerută pentru campania electorală a unui candidat la Primăria Capitalei

În același context, în 21 noiembrie 2025, avocata i-a cerut omului de afaceri, prin intermediul celeilalte persoane reținute în acest dosar, o sumă de bani cuprinsă între 100.000 de euro și 1.000.000 de euro, destinată campaniei electorale a unuia dintre candidații la Primăria Capitalei, spune DNA. Procurorii afirmă că avocata „a lăsat să se creadă că, prin intermediul acestuia, ar avea influență asupra unor magistrați și a promis soluționarea favorabilă a celor două dosare penale în care martorul avea calitatea de inculpat”.

În noiembrie 2025, avocata i-a cerut omului de afaceri, prin intermediul altei persoane (investigator sub acoperire), o sumă de bani din care în 6 noiembrie a primit 5.000 de lei, prin același intermediar. „În acest context, inculpata ar fi lăsat să se creadă că, prin intermediul unei alte persoane, ar avea influență asupra ministrului transporturilor și infrastructurii, promițând că îl va determina pe acesta să înlesnească finalizarea proiectelor derulate de martor în cadrul C.N. Administrația Porturilor Maritime S.A. Constanta și să faciliteze angajarea unei persoane apropiate acestuia într-o funcție importantă la nivelul aceleiași companii naționale”, spune DNA.

Prinși în flagrant când primeau 60.000 de euro

Procurorii afirmă că două luni mai târziu, în ianuarie 2026, Gheorghe Iscru, sprijinit de avocată, i-ar fi cerut omului de afaceri, prin intermediul unei alte persoane (investigator sub acoperire), suma de 120.000 de euro, în trei tranșe, din suma totală de 500.000 de euro.

„În acest context, inculpatul ar fi lăsat să se creadă că ar avea influență asupra unor judecători din cadrul Tribunalului București, precum și asupra procurorului-șef al D.N.A., promițând determinarea acestora să efectueze acte contrare atribuțiilor de serviciu, respectiv soluționarea favorabilă a două dosare penale, dintre care unul se afla în instrumentare la D.N.A., iar celălalt pe rolul Tribunalului București, cauze în care martorul avea calitatea de inculpat. (…) La data de 28 ianuarie 2026, inculpații I.G. și G.A.M. au primit de la investigatorul sub acoperire suma de 60.000 de euro, reprezentând primele două tranșe din folosul cerut, împrejurare în care procurorii anticorupție au procedat la constatarea infracțiunii flagrante”, mai spune DNA.

Cine este omul de afaceri căruia i-a fost cerută mita pentru a-l scăpa de dosarele penale

Omul de afaceri este Jean Paul Tucan din Constanța.

G4Media a scris, în august 2025, că Jean Paul Tucan (56 de ani), patronul uneia dintre cele mai importante firme din județul Constanța, a fost trimis în judecată de Parchetul European (EPPO). El a fost acuzat de schimbarea destinaţiei fondurilor sau activelor obținute ori reținute din bugetul Uniunii Europene.

Tucan – om de afaceri cu investiții în agrement, imobiliare și panificație – a fost candidat PNL la Primăria Năvodari. În 2011, în timp ce activa încă în politică, Tucan era în relații de prietenie cu Radu Mazăre, fostul baron PSD al Constanței, căruia i-a adus cadou o șapcă în stil Che Guevara din Cuba, mai scrie G4Media.