Informații din dosarul în care cunoscutul medic Cristian Andrei este dus la audieri de polițiști. Se folosea inclusiv de jocuri psihologice ca să-și agreseze pacientele. Pe lunga listă de acuzații se află și cea de viol

Cunoscutul medic Cristian Andrei este dus la audieri miercuri de către polițiștii bucureșteni care au făcut și mai multe percheziții în București, Târgoviște și în județul Ilfov. Acesta este acuzat printre altele că ar fi exercitat fără să aibă dreptul profesia de psiholog, dar și de mai multe agresiuni sexuale la adresa unor paciente.

Perchezițiile de miercuri au loc la două luni după ce publicația PressOne a dezvăluit că doctorul Cristian Andrei primește bani pentru ședințe de psihoterapie, în ciuda faptului că nu deține un atestat de liberă practică emis de Colegiul Psihologilor. În același timp, mai multe cliente l-au acuzat de hărțuire sexuală.

21 de ani fără drept de practică

Potrivit unui comunicat al Poliției Capitalei, „în perioada 01.07.2004-10.11.2025, un bărbat ar fi desfășurat activități specifice profesiei de psiholog, și nu ar fi absolvent al unei facultăți de psihologie acreditată și nu ar deține atestat de liberă practică emis de Colegiul Psihologilor din România”.

În același timp, în perioada 2019-2024, Cristian Andrei „ar fi indus în eroare trei persoane vătămate, toate de sex feminin, prin prezentarea ca adevărată a împrejurării mincinoase că ar avea calitatea de psiholog și le-ar fi determinat să îi achite contravaloarea mai multor ședințe de psihoterapie, activitate pe care nu ar fi fost abilitat legal să o desfășoare.”

Violul

Lista acuzațiilor formulate de polițiști e mai lungă și ea conține mai multe fapte de agresiune sexuală și una de viol.

Cea de viol ar fi avut loc în urmă cu aproape șase ani, în perioada 21.10.2019-15.03.2020, atunci când „în cadrul unor ședințe de psihoterapie, desfășurate la sediul unui institut de profil, cu punct de lucru în municipiul București, Sectorul 1, al cărui președinte ar fi bărbatul în cauză, acesta ar fi exercitat acte de agresiune sexuală asupra unei persoane vătămate, profitând de starea de vulnerabilitate și dependență emoțională generată de relația terapeutică. În același context și interval de timp, bărbatul ar fi săvârșit și infracțiunea de viol, constând în aceea că, profitând de imposibilitatea persoanei vătămate de a-și exprima voința, ar fi întreținut raport sexual cu aceasta”.

Joc psihologic, pretext pentru agresiune sexuală

Actele de agresiune sexuală vizate de polițiști sunt mai recente, de acum doi ani.

„La data de 09.01.2024, în cadrul unei ședințe de psihoterapie desfășurate la sediul aceluiași institut, cu punct de lucru în sectorul 2, profitând de starea de vulnerabilitate a unei alte persoane vătămate, aflate sub îngrijirea sa psihoterapeutică, sub pretextul desfășurării unui joc psihologic, ar fi exercitat acte de agresiune sexuală asupra acesteia, constând în cuprinderea de brațe și sărutarea forțată”, se arată în documentul Poliției Capitalei.

Într-un alt caz, Cristian Andrei ar fi folosit forța. „La data de 24.01.2024, în același loc, bărbatul ar fi încercat să comită o infracțiune de agresiune sexuală, prin constrângere, prin aceea că i-ar fi prins mâna persoanei vătămate și ar fi încercat să i-o aşeze, peste haine, pe zona lui genitală, iar ulterior ar fi încercat să o sărute, luând-o în brațe și strângând-o cu putere.”

Un episod asemănător a avut loc și în noiembrie 2024, când victimă a fost o tânără aflată în practică.

„La data de 18.11.2024, la sediul institutului cu un alt punct de lucru din Sectorul 1, folosindu-se de autoritatea funcției și de relația de subordonare față de o a treia persoană vătămată, studentă care desfășura activități practice sub coordonarea sa, bărbatul ar fi exercitat acte de agresiune sexuală, constând în atingerea acesteia pe sub haine, iar ulterior, prin constrângere, ar fi continuat actele de natură sexuală, inclusiv atingeri forțate, împiedicând persoana vătămată să se apere”.

A recunoscut că nu are atestat de liberă practică și a spus că nici nu va cere unul

Cristian Andrei are 64 de ani și este medic psihiatru specializat în neuropsihiatrie infantilă din anul 1993. Potrivit PressOne, la acea vreme, psihoterapia nu era reglementată în România și nici nu exista vreo autoritate care să monitorizeze bunele practici în domeniul psihologiei. După înființarea Colegiului Psihologilor din România și după modificările aduse legislației, psihoterapia a devenit o specializare separată, care aparține exclusiv de Colegiul Psihologilor. Pentru practicarea ei este obligatorie completarea studiilor de către absolvenții de medicină și alte categorii din domeniile socio-umaniste, cu școli de formare în psihoterapie de lungă durată (de 2-3 ani) și doi ani de supervizare. Confruntat de către PressOne cu aceste informații, medicul a admis că nu are atestat de liberă practică în psihoterapie și afirmă că nici nu are de gând să ceară unul.

A respins însă atunci acuzațiile de agresiune sexuală: „Cum să întrețin relații sexuale? În timpul ședinței de psihoterapie faci psihoterapie.”

De-a lungul timpului, Cristian Andrei a devenit unul dintre cei mai cunoscuți medici din România, fiind invitat des la televiziuni pe subiecte legate de relații și cupluri.