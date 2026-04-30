Îngrijorare în UE față de convorbirile Trump-Putin. „O mulțime de întrebări fără răspuns”

Discuţiile telefonice între preşedintele american Donald Trump şi omologul său rus Vladimir Putin lasă fără răspuns numeroase întrebări, a afirmat joi şefa diplomaţiei Uniunii Europene, Kaja Kallas, transmite Reuters.

Kallas participă joi, în oraşul eston Kuressaare, la o reuniune a miniştrilor de externe din ţările nordice şi baltice (NB8).

Putin propune un armistițiu de o zi

Liderul de la Casa Albă a anunţat miercuri că a discutat cu Putin despre o posibilă încetare a focului în Ucraina.

„Evident, când vedem aceste convorbiri între preşedintele Trump şi preşedintele Putin, atunci întotdeauna, ştiţi, există o mulţime de întrebări fără răspuns, ţinând cont că Rusia laudă în mod deschis lupta eroică pe care Iranul o duce împotriva Americii”, a spus Kaja Kallas în faţa presei.

Preşedintele rus Vladimir Putin a discutat la telefon cu omologul său american Donald Trump, a anunțat miercuri consilierul diplomatic al preşedintelui rus, Iuri Uşakov, afirmând că cei doi lideri au discutat în principal despre războiul din Orientul Mijlociu.

În timpul aceleiași discuții telefonice avute cu omologul american, Putin a transmis că este gata să „declare un armistiţiu pe durata festivităților de Ziua Victoriei”, a declarat presei consilierul prezidențial rus Iuri Uşakov.

Potrivit lui, Trump a „susţinut activ această iniţiativă, menţionând că această sărbătoare marchează victoria noastră comună”.

Temeri legate de retragerea trupelor americane din Germania

Pe de altă parte, Uniunea Europeană a subliniat joi că prezenţa trupelor americane în Europa de Est este „în interesul” Statelor Unite, ca reacţie la unele declaraţii ale lui Donald Trump, ce are în vedere o reducere a forţelor armate în Germania.

„Desfăşurarea trupelor americane în Europa serveşte în egală măsură intereselor SUA în cadrul acţiunii lor la scară mondială”, a afirmat Anitta Hipper, purtătoare de cuvânt a Comisiei Europene pentru afaceri externe.

SUA iau în considerare reducerea numărului de soldați americani staționați în Germania, a anunțat joi președintele american Donald Trump.

Într-o postare pe platforma sa Truth Social, președintele SUA a declarat că administrația sa „studiază și ia în considerare în prezent posibilitatea unei reduceri a efectivelor militare din Germania, iar o decizie va fi luată foarte curând”.

Anunțul lui Trump vine după ce luni, cancelarul german Friedrich Merz a sugerat că echipa Trump este depășită în negocierile cu Iranul pentru a asigura sfârșitul conflictului în Golf și redeschiderea Strâmtorii Ormuz.

Merz a spus că „americanii nu au în mod clar nicio strategie” în Iran și a adăugat că Teheranul este pe cale să „umilească” Statele Unite.

„Iranienii sunt clar mai puternici decât se aștepta, iar americanii nu au, evident, nicio strategie cu adevărat convingătoare în cadrul negocierilor”, a spus Merz în timpul unei vizite la o școală din Marsberg, un oraș din regiunea sa natală, Sauerland.