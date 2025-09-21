Înmormântarea lui Charlie Kirk. Mii de oameni sunt așteptați să participe la o ceremonie ținută pe un stadion din Arizona / Trump și mai mulți oficiali vor ține discursuri

Funeraliile lui Charlie Kirk, activistul american de dreapta și aliatul președintelui SUA care a fost împușcat mortal pe 10 septembrie, în timpul unui eveniment din Utah, vor avea loc duminică, pe State Farm Stadium din Glendale din Arizon. Sunt așteptați să participe și să ia cuvântul la eveniment Donald Trump și alți oficiali ai administrației, precum JD Vance, Marco Rubio sau Pete Hegseth, potrivit The New York Times.

Comemorarea lui Kirk are loc pe fondul unui val de simpatie din partea populației față de activist, precum și al unor acțiuni agresive din partea conservatorilor. Aceștia au promis să ia măsuri dure împotriva grupurilor liberale și a celor care fac comentarii pe care ei le consideră pline de ură. Printre acești conservatori se numără înalți oficiali din administrația Trump, mulți dintre ei intenționând să ia cuvântul în cadrul ceremoniei, scrie publicația americană.

Evenimentul se va desfășura la State Farm Stadium din Glendale, Arizona, o suburbie a orașului Phoenix, unde își are sediul organizația conservatoare a lui Charlie Kirk, Turning Point USA. Kirk a locuit împreună cu familia sa, timp de mai mulți ani în Scottsdale, o altă suburbie a orașului Phoenix.

Stadionul Glendale este gazda echipei NFL Arizona Cardinals și are o capacitate de 63.000 de locuri, extensibilă la peste 73.000 pentru evenimente de mare amploare. Arena Desert Diamond, aflată în apropiere, va servi drept spațiu suplimentar și poate găzdui încă 19.000 de persoane. Conform paginii web a Turning Point, ușile pentru eveniment se vor deschide la ora locală 8:00, iar programul va începe la ora locală 11:00, adică ora 21:00 ora României.

Susținătorii lui Charlie Kirk adunați în fața sediului Turning Point USA, în memoria activistului, în Phoenix, Arizona, Statele Unite, pe 20 septembrie 2025. Credit line: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Trump, așteptat să ia cuvântul

Președintele Donald Trump și mai mulți înalți oficiali ai administrației sale sunt așteptați să ia cuvântul, ceea ce dovedește influența vastă a lui Charlie Kirk în politica conservatoare și legăturile sale profunde cu Casa Albă, notează NYT.

Charlie Kirk era un apropiat al președintelui SUA care a transmis după moartea activistului un mesaj: „Marele și chiar legendarul Charlie Kirk a murit. Nimeni nu a înțeles și nu a câștigat sufletul tinerilor din Statele Unite mai bine decât el. Era iubit și admirat de TOȚI, în special de mine, iar acum nu mai este printre noi. Eu și Melania transmitem condoleanțe soției lui, Erika, și familiei. Charlie, te iubim!”.

Printre oficialii așteptați să vorbească la eveniment este și vicepreședintele JD Vance, care se considera prietenul lui Kirk și a cărui ascensiune politică a fost susținută de activist.

Printre membrii cabinetului care vor lua cuvântul se numără și secretarul de stat, Marco Rubio, secretarul apărării Pete Hegseth, directorul serviciilor naționale de informații, Tulsi Gabbard, șefa de cabinet a Casei Albe, Susie Wiles, și șeful adjunct de cabinet și arhitectul agendei de politică internă a lui Trump, Stephen Miller.

Erika Kirk, soția lui Charlie, care a preluat conducerea Turning Point USA după asasinarea acestuia, va lua și ea cuvântul.

Donald Trump, pe scenă cu Charlie Kirk, la conferința Turning Point Action, pe 15 iulie 2023, în West Palm Beach, Florida.Credit line: JOE RAEDLE / Getty images / Profimedia

Condiții stricte de securitate

Participanții la funeraliile lui Charlie Kirk au fost informați de către Turning Point că vor fi luate măsuri stricte de securitate, ceea ce poate prelungi timpul de așteptare pentru a intra în stadion.

Departamentul pentru Securitate Internă a desemnat acest eveniment ca fiind unul de maximă importanță din punct de vedere al securității, similar cu Super Bowl sau Maratonul din New York.

Organizația a declarat că nu va permite accesul persoanelor care aduc bagaje. Pe pagina sa web dedicată evenimentului, a publicat o listă suplimentară cu obiectele interzise, printre care se numără cărucioarele pentru copii, pancartele și „armele de orice fel”.

De asemenea, Turning Poin le-a solicitat participanților să se îmbrace în „hainele de duminică” și să poarte roșu, alb sau albastru.

Evenimentul va fi transmis în direct pe contul Rumble al lui Charlie Kirk. Unele agenții de știri, printre care Fox News și ABC News Live, intenționează, de asemenea, să îl transmită.

Charlie Kirk, fondatorul Turning Point USA, aruncă șepci către public. Activistul conservator american organizează în campusul UC San Diego un forum de tip „change-my-mind”, unde răspunde rapid întrebărilor venite de la studenți. Foto: Michael Ho Wai Lee / SOPA Images / Sipa Press / Profimedia

Cine a fost Charlie Kirk

Activistul și comentatorul american de dreapta Charlie Kirk a fost împușcat mortal în gât săptămâna trecută, în timpul unui eveniment desfășurat la o universitate din Utah.

Tyler Robinson, un tânăr în vârstă de 22 de ani din Utah, este principalul suspect în cazul uciderii lui Charlie Kirk. El a fost arestat vineri, pe 12 septembrie, la două zile după ce a avut loc asasinatul. Pe 16 septembrie, procurorii din Utah au anunțat că vor cere pedeapsa cu moartea pentru Robinson și au prezentat o parte din probele strânse împotriva lui, inclusiv presupuse mesaje text în care acesta ar fi recunoscut fapta.

Iată câteva dintre cele mai cunoscute informații despre Kirk: