Înmormântarea lui Charlie Kirk. Mii de oameni sunt așteptați să participe la o ceremonie ținută pe un stadion din Arizona / Trump și mai mulți oficiali vor ține discursuri
Funeraliile lui Charlie Kirk, activistul american de dreapta și aliatul președintelui SUA care a fost împușcat mortal pe 10 septembrie, în timpul unui eveniment din Utah, vor avea loc duminică, pe State Farm Stadium din Glendale din Arizon. Sunt așteptați să participe și să ia cuvântul la eveniment Donald Trump și alți oficiali ai administrației, precum JD Vance, Marco Rubio sau Pete Hegseth, potrivit The New York Times.
Comemorarea lui Kirk are loc pe fondul unui val de simpatie din partea populației față de activist, precum și al unor acțiuni agresive din partea conservatorilor. Aceștia au promis să ia măsuri dure împotriva grupurilor liberale și a celor care fac comentarii pe care ei le consideră pline de ură. Printre acești conservatori se numără înalți oficiali din administrația Trump, mulți dintre ei intenționând să ia cuvântul în cadrul ceremoniei, scrie publicația americană.
Evenimentul se va desfășura la State Farm Stadium din Glendale, Arizona, o suburbie a orașului Phoenix, unde își are sediul organizația conservatoare a lui Charlie Kirk, Turning Point USA. Kirk a locuit împreună cu familia sa, timp de mai mulți ani în Scottsdale, o altă suburbie a orașului Phoenix.
Stadionul Glendale este gazda echipei NFL Arizona Cardinals și are o capacitate de 63.000 de locuri, extensibilă la peste 73.000 pentru evenimente de mare amploare. Arena Desert Diamond, aflată în apropiere, va servi drept spațiu suplimentar și poate găzdui încă 19.000 de persoane. Conform paginii web a Turning Point, ușile pentru eveniment se vor deschide la ora locală 8:00, iar programul va începe la ora locală 11:00, adică ora 21:00 ora României.
Trump, așteptat să ia cuvântul
Președintele Donald Trump și mai mulți înalți oficiali ai administrației sale sunt așteptați să ia cuvântul, ceea ce dovedește influența vastă a lui Charlie Kirk în politica conservatoare și legăturile sale profunde cu Casa Albă, notează NYT.
Charlie Kirk era un apropiat al președintelui SUA care a transmis după moartea activistului un mesaj: „Marele și chiar legendarul Charlie Kirk a murit. Nimeni nu a înțeles și nu a câștigat sufletul tinerilor din Statele Unite mai bine decât el. Era iubit și admirat de TOȚI, în special de mine, iar acum nu mai este printre noi. Eu și Melania transmitem condoleanțe soției lui, Erika, și familiei. Charlie, te iubim!”.
Printre oficialii așteptați să vorbească la eveniment este și vicepreședintele JD Vance, care se considera prietenul lui Kirk și a cărui ascensiune politică a fost susținută de activist.
Printre membrii cabinetului care vor lua cuvântul se numără și secretarul de stat, Marco Rubio, secretarul apărării Pete Hegseth, directorul serviciilor naționale de informații, Tulsi Gabbard, șefa de cabinet a Casei Albe, Susie Wiles, și șeful adjunct de cabinet și arhitectul agendei de politică internă a lui Trump, Stephen Miller.
Erika Kirk, soția lui Charlie, care a preluat conducerea Turning Point USA după asasinarea acestuia, va lua și ea cuvântul.
Condiții stricte de securitate
Participanții la funeraliile lui Charlie Kirk au fost informați de către Turning Point că vor fi luate măsuri stricte de securitate, ceea ce poate prelungi timpul de așteptare pentru a intra în stadion.
Departamentul pentru Securitate Internă a desemnat acest eveniment ca fiind unul de maximă importanță din punct de vedere al securității, similar cu Super Bowl sau Maratonul din New York.
Organizația a declarat că nu va permite accesul persoanelor care aduc bagaje. Pe pagina sa web dedicată evenimentului, a publicat o listă suplimentară cu obiectele interzise, printre care se numără cărucioarele pentru copii, pancartele și „armele de orice fel”.
De asemenea, Turning Poin le-a solicitat participanților să se îmbrace în „hainele de duminică” și să poarte roșu, alb sau albastru.
Evenimentul va fi transmis în direct pe contul Rumble al lui Charlie Kirk. Unele agenții de știri, printre care Fox News și ABC News Live, intenționează, de asemenea, să îl transmită.
Cine a fost Charlie Kirk
Activistul și comentatorul american de dreapta Charlie Kirk a fost împușcat mortal în gât săptămâna trecută, în timpul unui eveniment desfășurat la o universitate din Utah.
Tyler Robinson, un tânăr în vârstă de 22 de ani din Utah, este principalul suspect în cazul uciderii lui Charlie Kirk. El a fost arestat vineri, pe 12 septembrie, la două zile după ce a avut loc asasinatul. Pe 16 septembrie, procurorii din Utah au anunțat că vor cere pedeapsa cu moartea pentru Robinson și au prezentat o parte din probele strânse împotriva lui, inclusiv presupuse mesaje text în care acesta ar fi recunoscut fapta.
Iată câteva dintre cele mai cunoscute informații despre Kirk:
- La vârsta de 18 ani, a fost cofondator al „Turning Point USA”, o organizație dedicată promovării cauzelor conservatoare în campusurile universitare și în rândul tinerilor alegători.
- În 2019, el a înființat Turning Point Action (TPA), un grup de advocacy non-profit care îi susține pe candidații conservatori intrați în cursa pentru funcții publice.
- TPA a organizat frecvent mitinguri de amploare cu speakeri conservatori, printre care și președintele american Donald Trump. Kirk este considerat unul dintre liderii mișcării Make America Great Again (MAGA) a lui Trump.
- Kirk a susținut afirmațiile false ale lui Trump conform cărora republicanul a pierdut alegerile din 2020 din cauza unei fraude electorale.
- Trump i-a recunoscut frecvent meritul lui Kirk pentru că a atras mai mulți tineri și alegători de culoare în sprijinul campaniei sale electorale de succes din 2024.
- Podcastul lui Kirk avea peste 500.000 de ascultători lunar, iar contul său de pe platforma de socializare X are 5,3 milioane de urmăritori.
- Kirk, care avea 31 de ani, era căsătorit, fiind tatăl a doi copii.