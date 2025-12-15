Instanța a amânat pronunțarea pe contestația lui Călin Georgescu în dosarul în care este acuzat de tentativă de lovitură de stat

Instanța a stabilit data de 19 decembrie pentru a se pronunța pe solicitarea de administrare de probe în dosarul lui Călin Georgescu în care e acuzat de tentativă de lovitură de stat. Următorul termen al procesului în care fostul candidat la prezidențiale contestă legalitatea rechizitoriului a fost stabilit pentru 21 ianuarie.

Fostului candidat la prezidențiale, Călin Georgescu, i-a fost amânată decizia pe contestația depusă privind legalitatea rechizitoriului până pe 19 decembrie.

„Asupra cererilor de probe stabilește pronunțarea la data de 19.12.2025, acordă termen pe camera preliminară la data de 21.01.2026, ora 11.30”, se arată în decizia instanței.

În ceea ce îi privește pe liderul mercenarilor, Horațiu Potra, și fiul său, Dorian, instanța a decis să rămână în arest preventiv.

„Menţine măsura arestării preventive luată faţă de inculpaţii Potra Horațiu, Potra Dorian şi Potra Alexandru-Cosmin până la o nouă verificare, dar nu mai târziu de 30 de zile. Respinge cererile formulate de inculpaţi privind înlocuirea măsurii arestării preventive cu o măsură preventivă mai uşoară. Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la comunicare”, motivează instanța.

Fostul candidat la prezidențiale Călin Georgescu și Horațiu Potra, extrădat din Dubai, au fost chemați în fața judecătorilor de la Curtea de Apel București în dosarul în care sunt acuzați de infracţiuni grave pentru destabilizarea României.

Potra a fost adus din arest, în timp ce Georgescu, care se află sub control judiciar, a venit flancat de bodyguarzi. Călin Georgescu a fost întâmpinat de sute de susținători care strigau „Călin Georgescu este președinte” și „Horațiu Potra, nevinovat”.

Dosarele lui Călin Georgescu

Georgescu a fost trimis în judecată, pe 16 septembrie, pentru șase infracțiuni, cea mai gravă fiind complicitate la tentativă la comiterea unor acţiuni împotriva ordinii constituţionale.

El este acuzat de procurori că, împreună cu Horațiu Potra, a pus la cale un plan conform căruia acesta din urmă, alături de persoane din cercul său, urmau să organizeze în 8 decembrie 2024, în București, în contextul unor manifestații de protest, „acțiuni violente cu caracter subversiv, cu rol de deturnare a caracterului pașnic al acțiunilor de protest în manifestații caracterizate prin violență”.

Georgescu a contestat măsurile restrictive, inclusiv interdicția de a părăsi România și obligația de a se prezenta periodic la poliție. Totodată, Georgescu mai este trimis în judecată și în alt dosar penal, cel pentru propagandă legionară.

Fostul candidat la prezidențiale încearcă, prin apărările formulate, să trimită dosarul înapoi la Parchet.