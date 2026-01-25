Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului îi cere ministrului Apărării „să adreseze public scuze” după declarațiile „alarmante și periculoase” despre Ceaușescu

Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului a declarat, duminică seară, că a luat „act cu îngrijorare” de declarațiile ministrului Radu Miruță, „care nu doar că neagă adevărul istoric, ci adâncesc rănile trecutului nostru comunist”. După comunicatul IICMER, șeful MApN a revenit cu clarificări, spunând că putea să își nuanțeze mult mai bine afirmațiile despre Nicolae Ceaușescu.

Într-o apariție la Digi24, ministrul Apărării a evitat să dea un răspuns concret când a fost întrebat, de trei ori, dacă el consideră că fostul dictator comunist Nicolae Ceaușescu era „patriot”. „V-am spus argumente pentru care se încadrează la a fi fost patriot, v-am spus argumente pentru care nu a avut legătură cu patriotismul”, a afirmat oficialul, după ce a evitat de mai multe ori să răspundă direct la întrebare.

Într-un comunicat transmis duminică seară, Institutul Investigare a Crimelor Comunismului a spus că „astfel de afirmații devin alarmante și periculoase”, într-un context în care „România se confruntă cu un val extins de nostalgie comunistă, cu un procent de 62,2% dintre cetățeni care consideră că Nicolae Ceaușescu a fost un lider bun”.

„Este inadmisibil ca, dintr-o poziție de vârf a Statului român, să apară astfel de declarații, care nu doar că neagă adevărul istoric, ci adâncesc rănile trecutului nostru comunist. Aceste afirmații riscă să legitimeze și să relativizeze ororile regimului dictatorial și să contribuie la perpetuarea unei imagini distorsionate despre o dictatură responsabilă de suferințe și tragedii”, a adăugat Institutul Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc (IICMER).

IICMER i-a solicitat ministrului Radu Miruță să prezinte scuze pentru afirmațiile făcute.

„În numele memoriei victimelor regimului ilegitim și criminal comunist, IICCMER îi solicită Ministrului Apărării să adreseze public scuze tuturor celor care au suferit în timpul regimului comunist, precum și față de toți cetățenii acestei țări care cred în valorile democrației și în adevărul istoric”, a conchis IICMER.

Ce a spus Radu Miruță

În ediția de duminică a emisiunii „În fața ta” de la Digi24, ministrul Apărării a fost întrebat, printre altele, dacă el consideră că Nicolae Ceaușescu a fost „patriot”.

Radu Miruță a evitat să dea un răspuns direct, deși a fost întrebat de trei ori, și a spus că, în opinia lui, „bucata extrem de rea este că” Nicolae Ceaușescu „nu a valorificat pe măsură capacitatea și zona inteligentă a României”.

„Vă mulțumim, domnule ministru, dar cum puteți totuși să considerați, adică să aduceți parțial argumente, că așa ați spus, despre un dictator care și-a omorât, înfometat poporul, că ar fi patriot? Sunt două principii: un om, un lider al unei țări nu poate fi patriot dacă își omoară poporul”, i-a spus jurnalistul Claudiu Pândaru.

După comunicatul IICMER, la aproape șase ore după emisiune, Radu Miruță a revenit cu clarificări, susținând că de fapt în emisiune a vrut să spună „de ce nu stau în picioare argumentele celor care zic că el a construit și a fost patriot”. „Admit că puteam să încadrez și să nuanțez mult mai bine răspunsul”, a adăugat el.