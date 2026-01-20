Întâlnire crucială pentru soarta Groenlandei, anunțată de Donald Trump după zile de tensiuni cu Europa

Liderul de la Casa Albă vine miercuri la Davos și este gata să poarte discuții despre intenția sa de a achiziționa insula arctică, deși este neclar cu cine anume va discuta, scrie Financial Times.

Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat că a fost de acord să participe la o întâlnire „a mai multor părți” cu privire la Groenlanda în timpul Forumului Economic Mondial de la Davos, după ce a purtat o conversație telefonică „foarte bună” cu secretarul general al NATO, Mark Rutte.

Trump este așteptat la forum miercuri. „Așa cum am spus tuturor, foarte clar, Groenlanda este imperativă pentru securitatea națională și mondială. Nu se poate da înapoi”, a scris el.

Dar veștile nu au fost încurajatoare pentru nimeni, mai ales că Trump și-a însoțit anunțul de diverse alte amenințări, la adresa Franței sau a Groenlandei.

Acțiunile europene și contractele futures de pe Wall Street au scăzut pentru a doua zi consecutivă, în timp ce dolarul și titlurile de stat americane au înregistrat, de asemenea, scăderi, investitorii continuând să evite activele americane.

Tensiuni tot mai mari

Comentariile lui Trump vin pe fondul tensiunilor crescânde dintre Europa și Washington cu privire la amenințările președintelui american de a confisca insula arctică.

Luni, Danemarca a trimis o „contribuție substanțială” de soldați și pe șeful armatei sale pe insulă, pe lângă cei peste 200 de soldați deja prezenți acolo.

Marți, Trump a postat ceea ce părea a fi o imagine generată de inteligența artificială cu el însuși, vicepreședintele JD Vance și secretarul de stat Marco Rubio în Groenlanda, cu un steag american și un semn pe care scria: „Teritoriu american EST 2026”.

Amenințarea președintelui SUA de a impune taxe vamale de 10% statelor europene a conturat spectrul unui război comercial cu blocul comunitar, aruncând relația transatlantică într-o criză.

„Respirați adânc”

Marți, la Davos, secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, i-a îndemnat pe partenerii comerciali ai Americii să „respire adânc și să lase lucrurile să se desfășoare”, adăugând că „cel mai rău lucru pe care îl pot face țările este să escaladeze conflictul cu SUA”.

El a reiterat, de asemenea, sprijinul Americii pentru NATO, afirmând că „desigur, Europa este un aliat”.

Comentariile au marcat o schimbare de ton din partea lui Bessent, care luni a ridiculizat potențialul răspuns european, despre care a spus că ar lua probabil forma „temutului grup de lucru european”, mai degrabă decât a unei acțiuni rapide.

În același timp, într-o serie de postări pe rețelele sociale, marți, Trump a atacat planurile Regatului Unit de a ceda suveranitatea asupra Insulelor Chagos către Mauritius ca „un alt motiv dintr-o lungă serie de motive de securitate națională pentru care Groenlanda trebuie achiziționată”.

Trump a postat, de asemenea, capturi de ecran ale unor mesaje text aparent de la Rutte, în care secretarul general al NATO îl lăuda pentru realizarea sa „incredibilă” în Siria și spunea că este „hotărât să găsească o soluție pentru Groenlanda”.

Președintele SUA a postat mesaje suplimentare de la Emmanuel Macron, în care președintele francez spunea: „Nu înțeleg ce faci în Groenlanda”.

Macron a sugerat, de asemenea, convocarea unei reuniuni G7 la Davos, la care ar invita Ucraina, Danemarca, Siria și Rusia.