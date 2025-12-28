Principalele puncte discutate de Donald Trump și Vladimir Putin în conversația telefonică de o oră și 15 minute

Dialogul telefonic dintre președintele Statelor Unite și omologul său rus a durat o oră și 15 minute și a avut loc la inițiativa părții americane, potrivit TASS, care susține că discuția a început cu un schimb de urări cu ocazia Anului Nou. Conversația, spune agenția de știri a statului rus, s-a concentrat pe războiul din Ucraina, posibile soluții și viitoare contacte între liderii de la Washington și Moscova.

TASS a prezentat ceea ce susține că este un rezumat al principalelor puncte din discuția purtată de Trump cu Putin, pe baza declarațiilor făcute de consilierul prezidențial rus Yuri Ușakov.

Atât președintele Statelor Unite, cât și cel al Rusiei consideră că propunerile făcute de Ucraina și Uniunea Europeană sunt o încercare de prelungire a conflictului, susține TASS.

Trump a recunoscut că războiul din Ucraina s-a dovedit a fi cea mai dificilă dintre crizele cu care s-a confruntat, mai susține agenția de știri a statului rus. Liderul american a indicat că este necesar să fie încheiat conflictul cât mai repede.

Potrivit TASS, președintele american a vorbit despre perspectivele cooperării economice dintre SUA și Rusia în cazul în care s-ar încheia războiul din Ucraina.

Trump și Putin au convenit să aibă o nouă discuție după întâlnirea președintelui SUA cu omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski.

În plus, cei doi „au schimbat felicitări călduroase cu ocazia sărbătorilor de Crăciun și Anul Nou și, bineînțeles, au urat fericire popoarelor din cele două țări”, a mai declarat Iuri Ușakov, citat de TASS.

Ușakov susține că încheierea ostitlităților din Ucraina va fi posibilă în cazul în care Kievul ia „o decizie îndrăzneață” în privința Donbasului, în acord cu înțelegerile dintre SUA și Rusia.

Consilierul prezidențial rus spune că regimul de la Kiev ar trebui să ia „fără întârziere” o decizie referitoare la Donbas, ținând cont de situația de pe front.

Întâlnire Trump-Zelenski în Florida

După discuția dintre Trump și Putin, liderul american l-a primit la Mar-a-Lago pe omologul său ucrainean. Întâlnirea are ca scop eliminarea discrepanțelor din planul de pace inițial în 28 de puncte propus de Trump luna trecută și revizuit ulterior de Ucraina la 20 de puncte, potrivit CNN și New York Times.

„Avem ingredientele necesare pentru un acord care este bun pentru Ucraina și bun pentru toată lumea”, a declarat Donald Trump când l-a primit pe Volodimir Zelenski la reședința sa din Mar-a-Lago.

„Nu avem termene limită. Termenul meu limită este să închei războiul”, a adăugat președintele american.

Trump a confirmat că îl va suna pe Putin după întâlnire „și vom continua negocierile”.