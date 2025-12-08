INTERACTIV Rezultatele la alegerile din Capitală, în fiecare secție și cartier din București. Unde a câștigat Anca Alexandrescu fără drept de apel și cum a „măcinat” scorul lui Băluță chiar la el în sector

Cum a votat cartierul tăau la Alegerile pentru Primaria Capitalei 2025 / Sursă: HotNews

Ciprian Ciucu de la PNL este marele câștigător la alegerile pentru Primăria Capitalei, la mare distanță de urmăritorii săi. Pe locul doi s-a clasat Anca Alexandrescu, susținută de AUR, care a luat fața pesedistului Daniel Băluță, primarul din Sectorul 4. HotNews vă prezintă rezultatele alegerilor, defalcate pe sectoare, cartiere și secții de vot.

Cu un scor de peste 36%, Ciprian Ciucu, primarul liberal de la Sectorul 6, a câștigat clar cursa pentru fotoliul de primar general al Capitalei.

Ciucu a câștigat în cinci din cele șase sectoare și a fost aproape să câștige inclusiv și în Sectorul 4, acolo unde primar era contracandidatul de la PSD Daniel Băluță.

Ciucu a dominat cartierele din Sectorul 6, cu multe zone unde a luat între 40 și 50%, dar și cu zone unde a câștigat cu peste 66% din voturi.

Ciucu, scor de peste 40% în mai multe cartiere din Sectorul 1 și Sectorul 2

Dincolo de Sectorul 6, Ciucu a câștigat cu peste 40% în Sectorul 1 și peste 32% în Sectoarele 2 și 3.

Pe harta cartierelor și secțiilor se vede cum Ciucu a scos scoruri bune, de peste 40%, și în zone din Sectorul 1 – Agronomie, Dorobanți, Kiseleff, Mihalache sau Poligrafiei.

În același timp, noul primar general al Capitalei a obținut peste 40% și în câteva zone din Sectorul 2 (Moșilor, Batiștei, Vatra Luminoasă, Obor, Maior Coravu) și din Sectorul 3 (Mihai Bravu, Timpuri Noi).

În Sectorul 4, în fieful contracandidatului PSD Daniel Băluță, Ciucu a fost aproape să producă surpriza obținând peste 27%. S-a clasat pe locul doi în final, dar la doar circa 300 de voturi distanță de Băluță, o cursă care s-a dus cap la cap până la ultima secție numărată.

Anca Alexandrescu, scor de peste 35% în zone din Sectorul 4

Fosta consiliera a lui Liviu Dragnea și Viorica Dăncilă, Anca Alexandrescu a candidat ca independent, dar a fost susținută de AUR și a produs surpriza alegerilor pentru Capitală: a ieșit pe locul doi, depășindu-l pe pesedistul Daniel Băluță, parimarul de la Sectorul 4.

Scorul Ancăi Alexandrescu a fost, pe tot Bucureștiul, de aproape 22%. Pe sectoare Alexandrescu a fost pe locul secund în 5 din 6. În Sectorul 5 a fost o cursă pe muchie cu Ciprian Ciucu – Alexandrescu a scos 28,84%, la doar 83 de voturi în urma liberalului.

În Sectorul 4 Alexandrescu a ieșit pe 3 cu aproape 23%, dar a reușit să-și adjudece mai multe secții și zone din cartierul considerat un fief al social-democratului Băluță.

Unde a obținut Anca Alexandrescu 50% din voturi

Alexandrescu a reușit scoruri de 35-40% în zone precum din extrema sudică a sectorului, în zona Luica, Drumul Bercenarului, Șoseaua Giurgiului sau Metalurgiei.

La o privire pe harta cartierelor și secțiilor, se observă cum Alexandrescu a reușit cele mai categorice victorii în secții din zone limitrofe ale Capitalei: a câștigat aproape în întregime cu scoruri de circa 40% toate secțiile din Rahova – Sălaj – Ferentari, a câștigat categoric și în Giulești-Sârbi, dar și în zonele estice din Colentina și Pantelimon.

De altfel, în extremitatea estică a cartierului Pantelimon, Alexandrescu a reușit scoruri de peste 50%, sau chiar 60%, în zona Industriilor – Șoseaua Gării Cățelu.

Băluță, victorie doar în sectorul său

Văzut de mai toate sondajele drept marele favorit al alegerilor, Daniel Băluță a reușit să se impună doar în Sectorul său, dar și acolo la limită.

Pe harta cartierelor și secțiilor, se vede cum Băluță a pierdut aproape toate zonele centrale din sectorul său în fața lui Ciprian Ciucu, iar în multe alte cartiere a fost depășit și de Anca Alexandrescu.

Băluță s-a impus destul de convingător, în schimb, în multe zone din Berceni și din zona Obregia.

HotNews a centralizat toate datele oficiale de la AEP și le-a distribuit pe zonele din București deservite de toate secțiile de vot.

Vezi pe harta de mai jos ce rezultate au fost în cartierul tău, în toate secțiile de votare, sau folosește tabelul de desubt pentru a căuta manual o zonă sau o secție anume.