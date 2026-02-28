Interimatul lui Ilie Bolojan la Educație a expirat. Care e planul premierului / E pentru a doua oară când nu respectă termenul de 45 de zile într-o funcție interimară 

Premierul Ilie Bolojan a preluat funcția de ministru interimar al Educației în 14 ianuarie, la peste 20 de zile de când Daniel David își anunțase oficial demisia. Bolojan poate ocupa în mod interimar și funcția de ministru al Educației cel mult 45 de zile, conform legii. Acest termen expiră, în acest caz, azi, 28 februarie. În lipsa unor sancțiuni prevăzute de lege Ilie Bolojan rămâne și ministru interimar al Educației până la numirea altei persoane în această funcție.

Planul premierului era ca în această săptămână să convoace o ședință a Partidului Național Liberal (PNL) pentru a face o propunere de ministru care să fie votată intern în partid, însă acest lucru nu s-a mai întâmplat.

Cea mai recentă variantă a lui Ilie Bolojan pentru funcția de ministru al Educației este, conform surselor HotNews, rectorul Universității din Suceava, Mihai Dimian. O decizie finală nu a fost însă luată, tocmai de aceea era așteptată ședința PNL pentru a vedea cu ce propunere merge Bolojan către colegii săi de partid.

Din informațiile HotNews, această ședință nu va mai avea loc săptămâna aceasta, pentru că premierul a fost plecat la Bruxelles până joi seara, iar pentru ziua de sâmbătă nu a fost convocată nicio ședință.

„Zilele următoare”

Premierul Ilie Bolojan a fost întrebat, marți, 24 februarie, când va face noua numire la Ministerul Educației. Întrebat dacă propunerea sa va fi Mihai Dimian, Bolojan nu a răspuns.

„Ministrul Educației va fi nominalizat în zilele următoare, după ce mă voi întoarce de la Bruxelles”, a spus, scurt, premierul Ilie Bolojan marți, într-o conferință de presă de la Guvern.

Surse din PNL au explicat anterior pentru HotNews că numirea unui ministru la Educație poate fi amânată până când discuțiile pentru bugetul pe anul 2026 avansează în coaliție. Premierul își dorește să aibă un nou ministru instalat la Ministerul Educației înainte de adoptarea bugetului pe anul 2026.

În acest moment, membrii coaliției au în plan să trimită bugetul către Parlament până la finalul săptămânii viitoare, iar în termen de o săptămână din acel punct să și aibă loc votul asupra acestuia într-o ședință comună a Camerei Deputaților și Senatului.

Alt termen avansat de Ilie Bolojan nu a fost respectat

Premierul Ilie Bolojan declara în 13 ianuarie, la TVR, că planul este ca „până la finalul acestei luni (n. red.: ianuarie) să avem un ministru nou care să poată lucra, alături de ceilalți colegi, la buget”, lucru care nu s-a întâmplat.

Luați în calcul pentru aceste funcții au fost și rectorul Universității de Vest din Timișoara Marilen Pirtea, dar și actuala consilieră a premierului pe zona educației, Luciana Antoci.

Deși a avut mai multe discuții cu cei doi, premierul a renunțat între timp la aceste două variante, conform surselor HotNews.

Ilie Bolojan a stat interimar peste termenul prevăzut de lege și într-o altă funcție

HotNews a scris la finalul lunii septembrie că Ilie Bolojan se afla în continuare în funcția de vicepremier interimar deși termenul de 45 de zile prevăzut de lege expirase.

Ulterior, într-o conferință de presă din octombrie de la Guvern purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Dogioiu, a declarat, la insistențele jurnaliștilor pe acest subiect, că „nu există un impediment legal pentru această situație”, dând exemplul Guvernului Boc, care în anul 2009 a rămas interimar mult peste termenul prevăzut de lege.

Ilie Bolojan a numit-o în final în funcția de vicepremier în Guvernul României pe Oana Gorghiu, în 28 octombrie.

Ce se va întâmpla după ce Ilie Bolojan va propune pe cineva la Ministerul Educației

Ordonanța de Urgență a Guvernului 57/2019, privind Codul administrativ, precizează, la Articolul 46, ce se întâmplă în situația unei demisii din Guvern:

Dacă prim-ministrul se află în una dintre situațiile de încetare a funcției de membru al Guvernului, cu excepția revocării, sau este în imposibilitate de a-și exercita atribuțiile, Președintele României desemnează un alt membru al Guvernului ca prim-ministru interimar, pentru a îndeplini atribuțiile prim-ministrului, până la formarea noului Guvern. Interimatul pe perioada imposibilității exercitării atribuțiilor încetează dacă prim-ministrul își reia activitatea în Guvern în cel mult 45 de zile.

Prevederile alin. (1) se aplică în mod corespunzător și celorlalți membri ai Guvernului, la propunerea prim-ministrului, pentru o perioadă de cel mult 45 de zile.

În situațiile prevăzute la alin. (2), înăuntrul termenului de 45 de zile, prim-ministrul inițiază procedurile prevăzute de lege pentru numirea unui alt membru al Guvernului în calitate de ministru interimar.

După propunerea făcută de către premier, președintele face propriu-zis numirea în funcție, conform legii. Președintele poate refuza, motivat, o singură propunere:

În situația în care Președintele României refuză o propunere a prim-ministrului în condițiile alin. (3), prim-ministrul îi transmite Președintelui o nouă propunere în termen de 5 zile de la data la care Președintele i-a comunicat refuzul propunerii anterioare.

Cine a mai încălcat termenul de 45 de zile de interimat

În 2009, de exemplu, chiar întregul Guvern Boc 1 a funcționat interimar timp de 70 de zile (25 de zile peste termenul prevăzut de lege), până la numirea Guvernului Boc 2, conform TVR Info.

Acest lucru s-a întâmplat și recent, când mandatul de prim-ministru interimar al lui Cătălin Predoiu, după demisia premierului Marcel Ciolacu, a expirat pe 20 iunie 2025, iar actualul cabinet condus de Ilie Bolojan și-a intrat în atribuții abia trei zile mai târziu, pe 23 iunie 2025.