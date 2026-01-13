Când va fi numit noul ministru al Educației. Scenariile luate în calcul de premier

Președintele PNL Ilie Bolojan a afirmat, într-o emisiune la TVR, liberalii iau în calcul două variante pentru desemnarea viitorului ministru al Educației: fie o personalitate cu o reputație de tehniocrat, fie un un membru de partid cu implicare politică mai veche. Indiferent de soluția aleasă, Bolojan își propune ca viitorul ministru să fie instalat în funcție până la finele lunii.

Întrebat de ce a preluat interimatul la Educație abia marți, în condițiile în care fostul ministru, Daniel David, și-a dat demisia încă de pe 22 decembrie, Ilie Bolojan a răspuns: „Demisia lui Daniel David s-a suprapus cu perioada de final de an. Aveam două posibilități: o formulă rapidă sau varianta clasică cu un interimat astfel încât la sfârșitul lunii să venim cu o propunere de ministru.”

„Îți pui credibilitate la bătaie”

Termenul este fixat astfel încât viitorul deținător al portofoliului să participe la discuțiile privind bugetul de stat pe anul 2026, care ar urma să fie adoptat în a doua jumătate a lunii februarie.

Invitat să comenteze speculațiile potrivit cărora nu ar fi „înghesuială” în PNL pentru ocuparea funcției de ministru al Apărării, Bolojan a spus: „Nu e vorba de înghesuială, în acești ani nu este foarte ușor să ai responsabilități în domenii care au trecut prin restructurări precum al educației. Convingerea mea este că vom găsi o propunere bună.”

Premierul susține că se ia în calcul nominalizarea unei persoane cu un profil mai apropiat de cel al unui tehnocrat, cum a fost Daniel David, precum și varianta unei persoane cu activitate mai veche în politică.

„Sunt valabile ambele ipoteze, analizăm toate variantele. Când ajungi ministru, îți pui credibilitatea la bătaie, anii de muncă în care ți-a format o imagine, iar când ei măsuri care nu sună bine, riști să-ți fie crediblitatea afectată, dar nu pentru că ai făcut ceva greșit. Asta a făcut și Daniel David și se cuvine să-i mulțumesc”, a mai spus Ilie Bolojan.

Interimatul, preluat oficial de către premier

Premierul Ilie Bolojan va prelua în mod interimar funcția de ministru al Educației, conform unui anunț oficial al Guvernului. Mutarea vine în contextul în care au trecut 22 de zile de când ministrul Daniel David și-a anunțat demisia, fără efect însă.

Premierul Ilie Bolojan poate ocupa în mod interimar și funcția de ministru al Educației cel mult 45 de zile, conform legii. Totuși, dacă termenul de 45 este depășit nu există sancțiuni. În trecut, Bolojan a stat interimar pe funcția de vicepremier lăsată liberă de Dragoș Anastasiu mai mult de 45 de zile.

În cele 45 de zile urmează teoretic ca premierul să facă o nouă propunere de ministru.

„Premierul Ilie Bolojan a transmis președintelui României, Nicușor Dan, propunerea de revocare din funcția de ministru al Educației și Cercetării a domnului Daniel-Ovidiu David, ca urmare a demisiei, și preluarea interimatului de către prim-ministrul României”, a anunțat Guvernul marți seara.

Cine îi va lua locul lui Daniel David

Cele două persoane luate în calcul pentru a-l înlocui pe Daniel David la Ministerul Educației sunt Marilen Pirtea sau Luciana Antoci, după cum a scris HotNews, citând surse politice, încă din momentul demisiei lui Daniel David.

Contactat săptămâna trecută de HotNews, Marilen Pirtea nu a dat un răspuns concret când a fost întrebat dacă a luat o decizie privind preluarea funcției de ministru al Educației. „Nu am finalizat discuțiile”, a răspuns Pirtea.

Anterior, el recunoscuse că i s-a propus să ocupe funcția de ministru al Educației, dar a spus că așteaptă ca perioada sărbătorilor să se încheie pentru a avea o discuție cu premierul Ilie Bolojan.

Luciana Antoci nu a putut fi contactată de HotNews pentru un punct de vedere.