Primele măsuri în județul Prahova, unde zeci de mii de oameni nu au apă potabilă / Școli și grădinițe închise în Câmpina, apă distribuită cu cisterne

Zeci de mii de oameni au rămas sâmbătă fără apă potabilă în 12 localități din Prahova, iar situația s-ar putea prelungi și următoarele zile, potrivit unei estimări făcute de Administraţia Naţională „Apele Române”. La Câmpina, Comitetul pentru Situații de Urgență a anunțat primele măsuri: toate școlile și grădinițele vor fi închise pe 2 decembrie, iar în oraș au fost amplasate containere cu apă potabilă.

Furnizarea apei potabile este total oprită în localităţile Câmpina, Breaza, Băicoi, Adunaţi, Poiana Câmpina, Şotrile, Băneşti, Brebu, Telega, Vărbilău, Aluniş şi parţial în comuna Floreşti din judeţul Prahova, situaţia fiind catalogată drept una „critică” cu impact direct asupra a zeci de mii de oameni.

Administraţia Naţională „Apele Române” a anunțat, sâmbătă seară, că situaţia de la barajul Paltinu, care asigură alimentarea cu apă potabilă a unei mari părţi din judeţul Prahova, este „critică”, după ploile din ultima perioadă.

Deși s-au luat măsuri tehnice urgente la barajul de la Paltinu, iar specialiştii au intervenit de urgenţă pentru schimbarea filtrelor de la baraj, Apele Române estimează că alimentarea nu poate fi reluată mai devreme de 72 de ore de la încetarea precipitațiilor.

Instituţia a cerut autorităţilor din Prahova să declare stare de urgenţă și, până la reluarea furnizării apei potabile, furnizorul de apă Hidro Prahova asigură distribuţia de apă potabilă din surse alternative, în localităţile afectate.

Până la rezolvarea situației care afectează zeci de mii de oameni, autoritățile au anunțat primele măsuri.

Școli și grădinițe închise în Câmpina

La Câmpina, Comitetul pentru Situații de Urgență a anunțat primele măsuri. Apa menajeră este distribuită cu cisternele de la primărie, iar în oraș au fost amplasate și suplimentate containere cu apă potabilă, conform Hotărârii CLSU din 29 noiembrie, citată de Digi 24.

Documentul prevede și asigurarea apei menajere pentru instituții esențiale, precum Spitalul Municipal Câmpina, centrul rezidențial pentru persoane fără adăpost, centrul pentru persoane cu dizabilități din Cartierul Voila și alte unități de pe raza municipiului.

Școlile, grădinițele și liceele își vor suspenda cursurile în data de 2 decembrie, cu posibilitatea de prelungire în funcție de evoluția situației, potrivit aceleiași hotărâri.

Ministrul Mediului: Voi trimite Corpul de Control

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, spune că a aflat direct de la primarii din Prahova şi Dâmboviţa că mai multe localităţi au rămas fără apă, „deși atât ESZ Prahova, cât și ABA Buzău–Ialomița și filiala Hidroelectrica au dat asigurări ferme către Ministerul Mediului că lucrările de la acumularea Paltinu se vor desfășura fără a afecta populația”.

„Faptul că zeci de mii de oameni au fost lăsați fără apă reprezintă nu doar o problemă tehnică, ci o lipsă gravă de profesionalism, inacceptabilă”, a transmis ministrul, într-un mesaj publicat sâmbătă pe pagina de Facebook.

Ea mai spune că nu vor tolerate întârzieri, ascunderi de informații sau lipsă de comunicare, fiindcă „oamenii au nevoie de apă potabilă, nu de justificări”.

„O să trimit și Corpul de Control al Ministerului Mediului pentru a verifica modul în care a fost gestionată situația și pentru a identifica persoanele vinovate pentru această situație. Doar acum câteva zile, toate autoritățile din subordinea Ministerului Mediului, dar și din subordinea Ministerului Energiei, au dat asigurări că nu vor lăsa fără apă potabilă comunitatea din respectiva zonă. Evident că trebuie să răspundă cei care nu își fac treaba corect”, subliniază Diana Buzoianu.