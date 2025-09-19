„Intervision”, concursul reînviat de ruși pentru a rivaliza cu „Eurovision”, începe mâine la Moscova cu participarea SUA și a altor 22 de țări

Exclusă de la Eurovision, Rusia va lansa sâmbătă finala propriului său concurs internațional de cântece, la îndemnul președintelui Vladimir Putin, sub un nume din epoca sovietică și cu artiști menționați ca promotori ai „valorilor tradiționale de familie”, relatează Reuters.

Cântăreți din 23 de țări, care însumează mai mult de jumătate din populația lumii – inclusiv China, India, Brazilia și Statele Unite – vor participa la „Intervision”, concurând pentru un premiu în bani de 30 de milioane de ruble (360.000 de dolari).

Rusia a fost exclusă de la concursul Eurovision în 2022, după ce Putin a ordonat trimiterea a zeci de mii de soldați în Ucraina. La începutul acestui an, Putin a anunțat organizarea unui concurs rival, cu un consilier de rang înalt de la Kremlin desemnat să conducă consiliul de supervizare. Kievul a calificat evenimentul drept „un instrument de propagandă ostilă”.

Spectacolul va fi transmis în direct la televiziunea rusă. Organizatorii ruși afirmă că va fi disponibil și pe internet sau la televiziuni din alte țări, cu o populație totală de peste 4 miliarde de oameni, deși nu au publicat lista posturilor străine care intenționează să îl difuzeze.

Cum se va desfășura „Intervision”

Melodiile pot fi interpretate în orice limbă. Rezultatul va fi decis de un juriu profesionist, format din reprezentanți ai fiecărei țări, și nu de publicul telespectator.

Intervision readuce numele unui concurs muzical pe care Moscova îl organiza în epoca sovietică împreună cu statele satelit din Europa de Est. Noua versiune va include artiști din țări pe care Rusia le consideră astăzi prietene, precum Belarus, Cuba, Qatar, Arabia Saudită, Africa de Sud, Emiratele Arabe Unite și Venezuela.

Serbia este singura țară care participă atât la Eurovision, cât și la Intervision. Statele Unite vor fi, de asemenea, reprezentate, printr-o artistă născută în Australia numită „Vassy”, după ce cântărețul american de R&B Brandon Howard s-a retras în ultimul moment, invocând motive familiale.

În contrast cu kitsch-ul faimos al Eurovisionului, organizatorii ruși ai Intervision afirmă că promovează „valori tradiționale, universale și de familie”.

Înțepături la adresa Eurovision la Moscova

Ministrul rus de Externe Serghei Lavrov a declarat, într-o conferință de presă ținută înaintea concursului, că Moscova nu le-a interzis rușilor să urmărească Eurovision, dar consideră că există loc și pentru ceea ce el a numit „abordări alternative de păstrare a tradițiilor și culturilor naționale, precum și a construcțiilor religioase, spirituale și morale moștenite de la strămoșii noștri”.

„Dacă acest lucru se bucură de mare cerere, asta nu poate decât să ne facă fericiți. Dar nu contestăm dreptul juriului sau al telespectatorilor Eurovision de a vota pentru un bărbat cu barbă într-o rochie”, a spus el, făcând aluzie evidentă la câștigătoarea Eurovisionului din 2014 de către Conchita Wurst.

La ediția respectivă Rusia a fost huiduită copios de mai multe ori în timpul anunțării rezultatelor votului în condițiile în care concursul găzduit în 2014 de Copenhaga s-a desfășurat la câteva luni după ce trupele ruse au ocupat Crimeea.

După căderea comunismului, Rusia a participat la Eurovision din 1994 până în 2021, perioadă în care a prezentat în competiţia europeană unele dintre cele mai mari staruri ale sale.

Rusia a câştigat concursul în 2008 prin Dima Bilan, care a interpretat cântecul „Believe”. Concursul Eurovision a fost organizat apoi la Moscova, pe Stadionul Olimpic din capitala rusă, în 2009.

Moscova va fi reprezentată la Intervision de „Shaman”, pe numele real este Iaroslav Dronov, cu o melodie în limba rusă intitulată „Direct la inimă”.

Dronov, care a simulat la un moment detonarea unei bombe nucleare pe scenă, a urcat pe valul patriotismului alimentat de război, cu piese precum „Eu sunt rus”, devenind o prezență constantă pe televiziunile de stat rusești.

Rusia organizează concursul pe „Live Arena”, o sală cu o capacitate de 11.000 de spectatori.