Actorul Alex Bogdan, care a fost dependent de jocuri de noroc timp de 16 ani, și-a anulat cele aproximativ 30 de întâlniri programate cu liceeni din toată țara, după ce Agenția Națională Antidrog și mai mulți specialiști au criticat inițiativa. HotNews a discutat cu Alex Bogdan despre mesajul pe care voia să-l transmită tinerilor. Am discutat și cu psihiatrul și criminologul care au criticat încercarea lui Bogdan și care motivează de ce mărturiile celor recuperați nu ajută prevenția.

Alex Bogdan, fost dependent de jocuri de noroc, a anunțat vineri că anulează întâlnirile deja programate cu liceenii din țară, după ce Agenția Națională pentru Politici și Coordonare în Domeniul Drogurilor și al Adicțiilor și-a exprimat „profunda îngrijorare față de tendința tot mai accentuată” a școlilor de a organiza întâlniri între elevi și oameni care s-au luptat cu adicții.

Inițiativa lui a fost criticată, nuanțat sau integral, și de psihologi, psihiatri sau criminologi.

Alex Bogdan, actor: 30 de licee din țară voiau. „Abia așteptau. Toată lumea era cu brațele deschise”

După ce și-a anunțat inițiativa pe pagina de Facebook, Alex Bogdan spune, pentru publicul HotNews, că a primit aproximativ 30 de cereri de la profesori și directori de licee din toată țara.

„Abia așteptau. Toată lumea era cu brațele deschise, pentru că e o problemă majoră și nimeni nu face nimic”, spune actorul.

„Nu mă duceam să vindec”

L-am întrebat pe Alex Bogdan cum avea de gând să țină întâlnirile cu liceenii și ce informații ar fi vrut să le ofere.

„Eram în discuții cu psihologi să vedem cum ne organizăm ca să fie dublată intervenția mea, povestea mea personală, cu un specialist. Adică eu făceam demersul necesar, dar mi s-a părut atât de stranie și de bizară toată coordonarea asta, încât am simțit-o ca pe ceva ce nu se dorește”, explică el.

Alex Bogdan spune și că voia să le ofere propria poveste, așa cum face și în spectacolul său. În luna octombrie, actorul a jucat într-un spectacol de teatru, un one man show, despre cei 16 ani în care s-a confruntat cu dependența de jocuri de noroc: „Viața în lucru”. Spectacolul a fost scris și regizat tot de el.

„Eu vorbesc de familia mea pe care am distrus-o”

„În spectacolul meu, gândul inițial, ca și acum, a fost să dau detalii intime din viața mea, să spun cât de greu mi-a fost, ce am greșit. Eu nu vorbesc foarte mult de bani în spectacol. Eu vorbesc de familia mea pe care am distrus-o, de mama mea pe care am îmbolnăvit-o, de relațiile mele eșuate, de cariera mea care putea să fie mai bună”, își explică Alex Bogdan demersul.

„Și vorbesc de toate astea cu o sinceritate absolută, sperând că în sală, dacă este cineva care trece prin această boală să se uite la mine și să ceară ajutor. E tot ce am vrut să fac”.

Actorul mai spune și că voia să le atragă atenția tinerilor că au la îndemână instrumente de ajutor în cazul în care se confruntă cu dependența de jocuri de noroc, dar și că trebuie să recunoască atunci când greșesc, pentru a putea cere ajutor.

„Speram să înțeleagă că ajungi să nu poți să controlezi nimic”

„Ceea ce speram eu să înțeleagă acești copii este că în momentul în care se întâmplă să ajungă în punctul ăla, ajungi să nu poți să controlezi nimic. Și voiam să aibă niște anticorpi. Pentru că eu nu am știut nimic din momentul în care am intrat în casino. Nu am avut niciun fel de informații niciodată. Și ajută mult mai mult să vină un om care spune prin ce a trecut, cred eu”, spune Alex Bogdan.

„Nu mă ducem să vindec, nu mă duceam să vorbesc ca un profesionist, ca un expert. Și eu credeam sincer și cred în continuare că o astfel de interacțiune e foarte benefică”, mai spune el.

„Telefonul a devenit părintele copiilor”

Din perspectiva sa, deși a fost criticată de experți precum Eugen Hriscu și Vlad Zaha, dar și de Agenția Națională pentru Politici și Coordonare în Domeniul Drogurilor și al Adicțiilor (ANPCDDA), actorul consideră că intervenția lui ar fi făcut mai mult bine, pentru că el vorbea dintr-o perspectivă umană.

„Vorbeam și de eșec și de cum îl tratezi, de cum am ajuns eu acolo… Vorbeam tot felul de lucruri umane”, spune Alex Bogdan.

Și aici, susține actorul, s-a îndepărtat de experți. Din perspectiva lui, specialiștii vorbesc despre dependența de jocuri de noroc „extrem de rațional”. El este, însă, de părere că noile generații sunt mai inteligente, au acces la informații diverse și au nevoie de oameni care să vorbească cu ele.

„Nu mai cred că trebuie să stăm cu bățul în fund, să ne fie frică să ne ducem să vorbim cu ei. Tocmai asta le lipsește, că nu vorbește nimeni cu ei. Telefonul a devenit părintele copiilor”, susține Alex Bogdan.

„Zici că te distrezi”

Întrebat ce mesaj ar avea pentru un licean care joacă jocuri de noroc, Alex Bogdan spune că se gândește la ce făcea el când era dependent: „Primul lucru pe care îl faci când joci este să nu accepți că ai o problemă. Adică să nu-ți dai seama că ai o problemă. Efectiv, zici că te distrezi. Trece timpul foarte repede și nu-ți dai seama când, de fapt, e o problemă foarte gravă și deja ești prins”.

Pledează pentru o comunicare adaptată noilor generații

Actorul Alexa Bogdan susține că tinerii au nevoie să afle pe căi diverse și că sunt obișnuți cu o altfel de comunicare.

„Din momentul ăla este o rușine atât de mare că tu ești o versiune proastă a ta și că știi că faci un lucru rău, încât continui în acest cerc vicios de împrumuturi și de dat bani înapoi. Apoi este foarte greu să mai ieși. Eu nu am avut curajul de a cere ajutor și am ascuns foarte mult timp”, spune actorul. Iar asta, adaugă el, a fost o problemă.

Pentru tinerii care joacă, Alex Bogdan spune că își dorește însă să „vorbim mai mult despre această problemă, să spargem stereotipurile”, pentru că numai așa „vom avea niște adolescenți care vor avea la îndemână niște instrumente, niște anticorpi mai buni decât a avut generația noastră”.

Eugen Hriscu, psihiatru: „Oamenii s-au săturat să aștepte”

Dr. Eugen Hriscu, psihiatru specializat în adicții, avertizează că România nu are un sistem real de prevenție și tratament pentru adolescenții care consumă droguri. FOTO: arhiva personală

Timp de 30 de ani, în România nu s-a făcut prevenire, afirmă psihiatrul expert în adicții, Eugen Hriscu.

„Oamenii s-au săturat să aștepte intervenții profesioniste și atunci când apare o inițiativă de la firul ierbii, oamenii sunt mai degrabă tentați să o încurajeze pentru că, iată, măcar cineva face ceva și nu mai așteptăm la statul român, care nu a făcut nimic în acest domeniu”, spune Hriscu despre de ce inițiative precum cea a lui Alex Bogdan ajung să fie încurajate și chiar dorite de oameni.

„O invitație să te gândești la jocuri de noroc”

Totuși, spune el, experiența unei persoane recuperate aduce riscul de a-i stârni curiozitatea unui copil: „Ca să nu te gândești la jocuri de noroc, trebuie mai întâi să te gândești la jocuri de noroc. Faptul că tu te duci acolo și le spui copiilor «nu jucați» practic este o invitație de a se gândi la jocuri de noroc”.

El explică acest lucru și prin faptul că o poveste despre dependență poate include și mărturii despre cum faci rost de bani sau cum îți calculezi cotele, iar „asta este un modus operandi”.

„Nu zic că Alex Bogdan ar face așa ceva, dar nu poți să te duci pur și simplu în fața elevilor cu orice fel de mesaj, doar pe baza faptului că ai intenții bune. Așa cum nu poți să intri într-o sală de operație cu intenții bune”, susține Hriscu.

De ce nu funcționează „frica” de jocuri de noroc

Psihiatrul mai spune și că prevenirea nu se face cu frică.

„Un alt element al culturii românești este acesta în care educația se face cu bățul. Prevenirea nu se face cu bățul, pentru că adolescentul este la o vârstă a rebeliunii. Iar cei mai la risc sunt adolescenții care au nivelul de rebeliune cel mai mare. Și atunci, practic, ce avem nevoie este nu să educăm cu bățul, ci să educăm într-un spirit de colaborare”, spune el.

Vlad Zaha, criminolog: „Adolescenții nu sunt niște adulți în miniatură”

Vlad Zaha. Foto: captură foto din podcastul „Vorbitorincii”

De aceeași părere este și criminologul Vlad Zaha.

„Adolescenții nu sunt niște adulți în miniatură. Cum vrem noi să-i facem să reacționeze la frică sau la pedeapsă, adesea, nu funcționează”, spune Zaha.

De ce?

Pentru că „noi, când ne gândim de ce ajung tinerii să consume droguri sau de ce ajung tinerii să joace jocuri de noroc, inevitabil ne gândim la cauze”.

Și cauzele sunt foarte multe: nu au alternative de petrecere a timpului liber, sunt stresați, poate sunt abuzați, sunt triști,vor să fie mai fericiți sau văd multe reclame la jocuri de noroc, explică Vlad Zaha.

Iar printr-o poveste, niciuna dintre aceste cauze nu este tratată.

„Apoi, noi știm că adolescenții nu reacționează la consecințe pe termen lung. Și atunci, spunându-le că după ani de zile vei ajunge într-o situație absolut oribilă, poate să trezească prima chestiune de tensiune. Ei știu că tatăl lor din când în când mai pune un bilet pe România. Sau că Mihăiță din clasa a 12-a mai fumează din când în când cannabis și nu pare să fie atât de rău. Ar trebui să încerc și eu?”, mai explică Zaha cum gandesc copiii și adolescenții.

Cui folosesc poveștile dependenților

Vlad Zaha explică, însă, că există două categorii de oameni care pot avea mare nevoie de experiențele foștilor dependenți de jocuri de noroc și pentru care „poveștile oamenilor care au trecut prin adicții sunt o armă extraordinar de puternică”.

Este vorba de politicieni, care trebuie să schimbe legile, și persoanele aflate într-un proces de recuperare, care „au nevoie să simtă că există lumină la capătul tunelului”.

Un model care să aibă contribuția unui psiholog

Și Eugen Hriscu propune o modalitate prin care poveștile dependenților recuperați să fie integrate într-un program de prevenție a dependenței de jocuri de noroc:

„Să presupunem că implementăm un program de prevenție cu mai multe ședințe și că una dintre ședințe se referă la influența grupului de prieteni în a determina o persoană să consume. Invităm un fost consumator care povestește despre cum a consumat prima oară sub influența grupului”, spune Hriscu.

„Această poveste este exersată dinainte sau este revizuită înainte cu un psiholog, în așa fel încât elementele care sunt comunicate copiilor să fie focusate specific pe comportamentul pe care îl vizează – adică elementul de presiune, amenințarea că ai putea să fii exclus din grup dacă nu faci cum fac ceilalți”, explică Hriscu procesul.

Apoi copiii discută pe marginea poveștii și își spun părerea despre cum ar fi procedat fiecare dintre ei, pentru a-și crea un plan de acțiune într-o situație asemănătoare.