Interviu AmCham: Creșterea cotei unice la 16% combinată cu plafonarea contribuțiilor e mai bună decât impozitarea progresivă / De ce ANAF controlează pe cei corecți și ignoră evazioniștii

De-a lungul timpului au fost introduse excepții de la cota unică, iar acum suntem într-o situație în care nu avem efectiv una, a spus Vlad Boeriu, membru în Consiliul Director la Camera de Comerț Americană (AmCham), liderul grupului de lucru dedicat fiscalității, într-un interviu despre recomandările privind politica fiscală, din documentul „Priorități pentru România 2024-2028”, care a fost trimis către mediul politic.

“Cota unică a fost un deziderat al României de foarte mult timp. O avem implementată de foarte mult timp și credem noi că funcționează. Au apărut de-a lungul vremii foarte multe excepții la această cotă unică și dacă e să vorbim, practic, suntem într-o situație în care nu avem efectiv o cotă unică, ci avem o cotă unică cu foarte multe excepții”, a spus el.

Potrivit acestuia, dacă ar fi să ne gândim că trebuie o suplimentare a veniturilor bugetare din impozitare, AmCham susține cota unică, aceasta fiind importantă pentru competitivitatea României și ar trebui păstrată și probabil generalizată.

„O creștere a procentului la 16% ar trebui să vină în corelație cu o plafonare a contribuțiilor sociale. România e una din foarte puținele țări care nu are o plafonare a contribuțiilor sociale”, spune el.

Boeriu susține că ar trebui o combinație a cotei unice, cu o plafonare a contribuțiilor sociale.

De asemenea, consideră că ar fi mai bine așa decât un sistem de impozitare progresiv sau alte creșteri de taxe care ar avea un efect nociv în economie.

AmCham susține implementarea completă și eficientă a sistemelor digitale (SAF-T, e-Factura, e-Transport, SPV, e-case de marcat, e-sigiliu)

„Eu, în general, am fost adeptul digitalizării autorității fiscale pentru că va duce la o reducere a evaziunii fiscale și este un mecanism bun sau foarte bun de a acționa exact acolo unde este problema. Avem acțiuni, fie contribuabili, fie sectoare de economie care activează în zona neagră sau gri a economiei. Da, sperăm să avem și partea de digitalizare din partea ANAF-ului, upgradată, să spunem așa, încât comunicarea și intermedierea transmiterii de date între contribuabil și ANAF să se facă într-un mod mult mai mult mai facil, pe de o parte, iar pe de altă parte să vedem că ANAF-ul utilizează softuri adecvate de Big Data, de interpretări ș.a.m.d.”, afirmă reprezentantul AmCham România.

În opinia sa, având în vedere toată această informație pe care o primește, ANAF ar trebui să poată să acționeze rapid acolo unde este necesar.

AmCham dorește eliminarea e-TVA, fiind o povară

„Temerea mediului de afaceri în legătură cu e-TVA este că vine tocmai din incapacitatea ANAF de a corela toate informațiile pe care le obține, de a le analiza și de a veni cu ceva relevant. Temerea este că informația pe care poate ANAF-ul să o extragă și să o proceseze din sistemele lui va fi tot timpul diferită de situația efectivă a contribuabilului”, spune el.

Și atunci, afirmă Boeriu, ajungem în situația în care un număr foarte mare de contribuabili, mai ales cei cu tranzacții multiple și complexe, vor ajunge să trebuiască să dea explicații lună de lună pe niște lucruri care în mod normal ar fi, să spunem, standard și asta duce la o împovărare mult prea mare a contribuabililor.

„Ori informațiile relevante se găsesc deja la nivelul autorității fiscale, în principiu prin SAF-T, care este o raportare extrem de complexă și e, de fapt, transmitere în oglindă a situației financiare a companiei către autoritatea fiscală.

e-TVA are rolul temporar, din punctul său de vedere, de a suplini lipsa capacității de analiză a ANAF și atunci pune o povară din nou pe contribuabil să vină să dea explicații pe niște lucruri care deja ar trebui să se regăsească la nivelul autorității fiscale.

De asemenea, consideră că e-TVA ar trebui să fie eliminat pentru că informația se va găsi în SAF-T.



ANAF se duce la oamenii care plătesc deja / Nu alocă resurse acolo unde contează

„ANAF se duce în control, în general, la oamenii care plătesc deja. Aici apare tot timpul un conflict de alocare de resurse, să spunem. Atâta timp cât autoritatea fiscală trebuie să colecteze o suplimentare de venituri, să colecteze mai multe taxe și impozite prin controale fiscale astăzi, își va direcționa resursele tot către contribuabilii care sunt ușor de găsit, care își plătesc în general taxele și va încerca, de fapt, să sancționeze o greșeală. Prin urmare nu se vor aloca resurse acolo unde cu adevărat contează, adică în partea de evaziune”, afirmă reprezentantul AmCham.

Astfel, spune el, apare acest conflict între obiectivele pe termen scurt și cele pe termen lung, din nevoia de a colecta astăzi bani la buget.

„Atunci se îndreaptă tot către contribuabilii de la care, teoretic, poate să ia relativ ușor bani și neglijează cazurile mai complicate de evaziune, unde alocarea de resurse duce la rezultate pe termen lung”, arată Boeriu.

AmCham dorește eliminarea impozitului pe cifra de afaceri pentru marile companii, iar Statul să-și reducă cheltuielile

„Nivelul deficitului bugetar este mare, deși am avut un an economic foarte bun, nu am avut probleme în economie. Fiind nevoie mare de bani la buget, s-a introdus impozitul pe cifra de afaceri pentru marile companii, o măsură temporară. Concomitent cu acea măsură s-a vorbit foarte mult și s-a agreat, cu mediul economic, că vor exista și tăieri semnificative de cheltuieli bugetare. Le așteptăm”, spune Vlad Boeriu.

Creșterea impozitării a fost introdusă, arată reprezentantul AmCham, dar partea de cheltuieli bugetare nu s-a redus sau s-a redus mult prea puțin.

„Dacă ne vom tot învârti în acest cerc în care vin și încerc să acopăr deficitul printr-o creștere a impozitării și nu o să mă uit și la reducerea de cheltuieli, vom fi tot timpul în situația asta de a trebui să colectezi mai mult și repede”, explică expertul.

Avem introdus impozitul pe cifra de afaceri, iar AmCham susține eliminarea lui, așa cum a fost discutată inițial ca fiind o măsură temporară.

„Cred că trebuie să vorbim despre momentul în care acest impozit va fi eliminat, pentru că el aduce mari probleme în anumite sectoare din economie și, pe de altă parte, cred că trebuie ca statul să-și analizeze cu atenție cheltuielile și chiar să vorbim de o reducere a lor, așa încât ele să vină la un nivel sustenabil”, a mai afirmat Vlad Boeriu.



Articol susținut de AmCham