INTERVIU. Cândva unul dintre cei mai influenți lideri PSD, sociologul Alin Teodorescu vorbește despre miza reală din spatele moțiunii de cenzură, dar și ce ar putea face Nicușor Dan: „Dar nu oricine este Traian Băsescu…”

„PSD nu mai este demult – încă din vremea lui Victor Ponta – un partid de centru-stânga. Acum PSD este la dreapta centrului, iar AUR este la centrul dreptei. De ce nu s-ar uni?”, întreabă într-un interviu pentru publicul HotNews, sociologul Alin Teodorescu, fondatorul institutului de sondare IMAS şi unul dintre „arhitecții intelectuali” ai PSD în anii 2000.

O coaliție PSD–AUR nu este deloc improbabilă, în ciuda declarațiilor publice, crede Teodorescu.

El spune că președintele Nicușor Dan ar putea încerca să construiască o majoritate, dar „nu oricine este Traian Băsescu”.

„AUR învață oportunismul. Lecție la care unii șefi din PSD sunt profesori emeriți”, mai spune Teodorescu.

Sociologul Alin Teodorescu susţine că presiunea asupra premierului Ilie Bolojan vine din interiorul unui sistem alimentat ani la rând prin programe precum „Anghel Saligny”, iar cei care îi cer plecarea nu sunt dispuși să preia integral responsabilitatea guvernării într-o perioadă dificilă, ci doar reluarea acestor fluxuri.

În același timp, Teodorescu crede că depunerea moţiunii este și un semn al derutei din PSD: o acțiune lansată fără o alternativă clară de guvernare, cu mesaje contradictorii despre relația cu AUR și cu teama de alegeri anticipate.

Cine este Alin Teodorescu

Alin Teodorescu (75 de ani) a fost, după 1990, primul preşedinte al Grupului de Dialog Social. În 1992, a fondat IMAS Marketing şi Sondaje, unul dintre primele institute private de cercetare sociologică din România. A fost șef al Cancelariei premierului Adrian Năstase și deputat PSD în legislatura 2004–2008, iar ulterior s-a retras din viața politică. Teodorescu a fost unul dintre „arhitecții intelectuali” ai PSD în anii 2000, perioadă în care partidul se redefinea şi încerca să-și calibreze mesajele pentru electorat. În vara lui 2014, spunea că Klaus Iohannis va fi președintele României într-un moment în care acesta nici măcar nu era candidatul PNL la prezidențiale, iar acum un an, că Crin Antonescu, candidatul PNL-PSD-UDMR, nu va intra în turul doi al prezidențialelor. Ambele „profeții” s-au îndeplinit. Astăzi, Alin Teodorescu vorbește despre PSD din poziția celui care i-a cunoscut mecanismele din interior.

„Nu-i așa că va fi interesantă o coaliție PSD-AUR condusă de Călin Georgescu și cu Marian Neacșu?”

HotNews.ro: PSD şi AUR au depus o moţiune de cenzură împotriva guvernului Bolojan, însă nu au explicat şi care este alternativa propusă. În Germania, de pildă, partidele din opoziție nu pot dărâma guvernul doar exprimând un vot împotrivă, dacă nu propun şi un alt cancelar.

Alin Teodorescu: Fiecare țară cu obiceiurile ei. Dacă parlamentarii PSD și AUR votează moțiunea, ceea ce nu este deloc sigur, atunci PSD și AUR trebuie să facă guvernul și să propună un premier. Nu-i așa că va fi interesantă o coaliție PSD-AUR condusă de Călin Georgescu și cu Marian Neacșu ca secretar general al Guvernului? Adică două instituții zise de forță?

– Păi, social-democraţii spun că vor ca premierul – iar nu Guvernul – să plece. De asemenea, ei afirmă că nu vor face o alianţă cu AUR, iar AUR confirmă asta, prin vocea lui George Simion. Întreaga acţiune a PSD şi AUR are drept ţintă un singur om, Ilie Bolojan?

– Da, vor ca persoana care a oprit programul Anghel Saligny (de fapt, o mare parte din acest program) să plece de la butoane. În 2024, au fost deschise mii de șantiere locale, finanțate prin programul Anghel Saligny și având drept sursă bugetară rezerva la dispoziția prim-ministrului. S-au cheltuit aproape 15 miliarde de euro prin acest program. Într-un singur an.

Ca să fim corecți, nu numai prim-ministrul Ciolacu a autorizat toate deschiderile de șantiere. O mulțime de alți mici covrigari au fost implicați. Care, acum, vor ca aceste șantiere să continue. Dacă citești lista lor, te îngrozești, pur și simplu – laptopuri de 5.000 de euro bucata pentru funcționarii unei primării care nu poate să-și asigure nici electricitatea din resurse proprii. Șantiere enorme deschise cu firma ginerelui, cumnatului, fratelui sau nepotului etc.

Cei care doresc plecarea domnului Bolojan nu doresc să-și asume integral guvernarea României într-o perioadă foarte grea. Nu, ei vor ca pe țeava bugetară deschisă de Liviu Dragnea și Victor Ponta și amplificată de Mihai Tudose și Marcel Ciolacu să curgă în continuare carburant pentru afaceri administrative locale.

„PSD e la dreapta centrului, iar AUR este la centrul dreptei. De ce nu s-ar uni?”

– Ce le răspundeţi celor care critică PSD pentru că, asociindu-se cu AUR, legitimează extremismul, în condiţiile în care, în 2021, USR şi AUR au colaborat la o moțiune de cenzură. E vorba de un dublu standard?

– PSD nu mai este demult – încă din vremea lui Victor Ponta – un partid de centru-stânga. Acum PSD este la dreapta centrului, iar AUR este la centrul dreptei. De ce nu s-ar uni? PSD a colaborat oficial cu PRM, PSM, PNL, PD, UDMR, PUR, aproape cu oricine a avut o oarecare pondere în legislativ.

– PSD a forţat linia roșie trasată de preşedintele Dan privind colaborarea cu AUR şi l-a pus în situaţia de a afla despre depunerea moțiunii chiar în timp ce negocia cu Sorin Grindeanu despre PNRR și SAFE. Este aceasta o declaraţie de forţă din partea PSD?

– Mai degrabă o probă a lipsei de strategie și un semn al derutei interne la nivelul PSD.

– Preşedintele Nicuşor Dan a spus că exclude o guvernare din care să facă parte AUR. În aceste condiţii, o majoritate parlamentară nu se poate face fără PNL – sau fără o parte din membrii PNL. Astfel, planurile PSD şi ale preşedintelui Nicuşor Dan pentru un guvern post-moţiune se bazează pe trădări şi pe trădători?

– Președintele Nicușor Dan poate lua exemplul lui Traian Băsescu – să spargă o alianță, să spargă un partid ca să facă o majoritate parlamentară. Dar nu oricine este Traian Băsescu…

„AUR învață oportunismul. Lecție la care unii șefi din PSD sunt profesori emeriți”

– Vi se pare verosimil scenariul alegerilor anticipate?

– În nici un caz. Jumătate din parlamentarii PSD și foarte mulți din partidele mici nu ar mai intra în Parlament. Acest rezultat ar avea efecte și asupra alegerilor locale. Parlamentarii PSD știu acest lucru. Iar cuvântul de ordine este: Fără Bolojan și fără anticipate!

–Victoria Stoiciu a ales să demisioneze din partid – nu fără reacţii, printre care cea a deputatului Adrian Solomon, care a somat-o demisioneze şi din Senat „repede, până nu oxidează principiile”. Ce efect are demisia sa?

– Nul.

– „Să fie AUR la guvernare, ca să ne învățăm minte” este un argument întâlnit în spaţiul public. Ce părere aveţi despre această abordare?

– Îmi aduce aminte de șocul pe care l-au avut mulți după primul tur al alegerilor prezidențiale din 2000. Atunci, Corneliu Vadim Tudor, creditat cu 15-16% în sondaje, a ajuns la peste 20% și a trecut în turul al doilea. Când am întrebat tinerii (ei l-au votat pe C.V. Tudor) de ce l-au votat, au răspuns scurt – ca să vină la putere și să putem emigra. Și au emigrat oricum, cu sau fără C.V. Tudor președinte…

– „AUR a fost capturat de sistem de mai mult timp, nu astăzi când vedeți înțelegerea cu PSD. Strângerea de mână dintre Neacșu și Peiu este doar oficializarea a cel puțin 1 an de colaborare ascunsă dintre PSD și AUR”, spune Șerban Dimitrie Sturdza, europarlamentar care a plecat din AUR. Credeţi că există, de fapt, un plan convenit de ambele formaţiuni?

– În politica românească planurile se fac de pe-o zi pe alta. AUR învață oportunismul. Lecție la care unii șefi din PSD sunt profesori emeriți.