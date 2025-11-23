INTERVIU Ce va face Ucraina în fața planului lui Trump, „perceput de opinia publică ca o capitulare totală” – expert de la Kiev  

Planul SUA pentru încheierea războiului încalcă prea multe linii roșii ale Kievului, spune într-un interviu pentru publicul HotNews Oleksandr Kraiev, expert în relații internaționale de la Kiev. Ce va face Ucraina? „Vom combina punctele de vedere ale Ucrainei și Europei cu cele din planul american și apoi acest proiect va fi un punct de plecare pentru negocieri”, a spus el.

Ucraina nu are de gând în acest moment să accepte un set de propuneri pe care le-a respins deja și care îi încalcă liniile roșii.

Kievul este însă dornic să negocieze și dorește ca primul pas spre aceste negocieri să fie încetarea focului, spune pentru HotNews Oleksandr Kraiev, expert în relații internaționale și cercetător, director al Programului pentru America de Nord al Consiliului ucrainean pentru politică externă „Ukrainian Prism”.

Analistul a explicat aceste lucruri vineri, după ce SUA au prezentat Kievului un plan în 28 de puncte, care cere Ucrainei concesii dureroase, ce includ cedarea unui teritoriu strategic în estul țării, reducerea armatei și renunțarea la aderarea la NATO, printre altele.

Din punctul de vedere al analistului, „nu există însă indicii specifice și concrete că acest plan va fi considerat o bază solidă pentru negocieri definitive”.

„Există prea multe poziții care reprezintă linii roșii pentru Ucraina. Și trebuie să înțelegem că niciun politician ucrainean nu va accepta vreodată astfel de cereri și niciun lider ucrainean, fie el militar, politic sau social, nu va fi vreodată de acord cu așa ceva”, a spus Kraiev.

El a observat în același timp că noul plan al SUA „doar reiterează poziția pe care Rusia a recunoscut-o deja în cadrul întâlnirilor de la Istanbul din 2022”.

„Noi eram într-o poziție mult mai proastă în 2022, când ne-am întâlnit cu reprezentanții ruși la Istanbul. Deci, practic, nu, nu există nicio necesitate specifică sau circumstanțe specifice în care Ucraina să poată accepta întregul plan de pace propus în prezent”, a spus expertul.

„Un document de lucru”

Ce reprezintă prin urmare planul pentru Kiev? Volodimir Zelenski a avut o poziție reținută, a mulțumit SUA pentru implicare și a comunicat populației importanța momentului și a alegerii.

Pentru Kraiev, documentul prezentat de SUA, și scurs în presă, este un document de lucru, care poate și trebuie să sufere modificări.

„Judecând după poziția oficială a Președinției, a Ministerului Afacerilor Externe, a Ministerului Apărării și a altor instituții guvernamentale, lucrăm la acest lucru. Deci, practic, am văzut propunerea, suntem foarte recunoscători părții americane pentru inspirație și pentru inițiativa sa, dar trebuie să lucrăm la ea. Pentru noi, este doar un document de lucru”, a spus el.

„Deci, practic, poziția oficială a Ucrainei este că nu putem accepta acest document în ansamblu. Nu putem accepta majoritatea punctelor prezentate în document, dar suntem dispuși să discutăm despre ele”, a adăugat analistul.

„Suntem dispuși să negociem, dar nu suntem dispuși să acceptăm înfrângerea”

Kraiev s-a declarat încrezător că Ucraina poate negocia pe tema propunerilor formulate de SUA.

„Nu vedem un nivel de insistență și de influență din partea Statelor Unite încât să aducă Ucraina la masa negocierilor cu orice preț. Anterior, au suspendat livrările de armament pentru Ucraina. Au suspendat sprijinul în materie de informații pentru Ucraina”, a spus el.

„În prezent, vedem că americanii sunt mai mult înclinați pe ideea de comunicare. Vedem că americanii sunt mai dispuși să discute, mai dispuși să facă ceva, dar fără concesii specifice din partea Ucrainei din prima zi”, a adăugat analistul.

SUA nu au suspendat într-adevăr livrările de armament către Kiev. Dar Reuters a relatat totuși că Washingtonul a avertizat Ucraina că ar putea face acest lucru, dacă Kievul nu este dispus la negocieri.

Este neclar cât de dispusă este Casa Albă să își ducă la îndeplinire această amenințare.

„Așadar, ideea de bază este că suntem dispuși să negociem, dar nu suntem dispuși să acceptăm înfrângerea. Nu suntem dispuși să capitulăm în fața Rusiei. Deoarece acest plan este perceput de opinia publică ucraineană ca o capitulare totală”, a spus Kraiev.

Ce urmează pentru Ucraina

În următoarele zile, spune expertul, Kievul urmează să discute pe tema propunerilor formulate de SUA, la care va încerca însă să atașeze poziția Ucrainei și a Europei.

„În acest moment, în afară de punctul de vedere american, încercăm să punem în aplicare și un punct de vedere comun european-ucrainean. Zelenski a discutat cu (Keir) Starmer, (Emmanuel) Macron, (Friedrich) Merz, și cred că aceasta va fi evoluția ulterioară”, a spus analistul.

„Vom combina punctele din planul ucraineano-european cu cele din planul american și apoi acest plan va fi un punct de plecare pentru negocieri”, a adăugat el.

Cer o încetare a focului

Un punct de vedere important al Ucrainei și Europei este că o încetare a focului este crucială.

„Nu putem vorbi despre negocieri substanțiale înainte ca Rusia să accepte faptul că un acord de încetare a focului este necesar ca prim pas în orice negociere”, a spus Kraiev.

„În prezent, Rusia încă joacă pe ideea că încetarea focului este punctul final al negocierilor, că după ce Ucraina cedează teritoriul, după ce Ucraina acceptă o limitare a armamentului, a forțelor armate, după ce Ucraina își retrage angajamentul de a adera la NATO și toate celelalte, atunci Rusia va implementa încetarea focului”, a observat analistul.

„Din punctul de vedere al diplomației clasice, este o absurditate, deoarece orice negociere începe cu încetarea focului. Nu se poate negocia în timp ce rachetele și gloanțele încă zboară. Așadar, fără o înțelegere privind încetarea focului, fără o delimitare comună a acestei poziții, nu putem vorbi despre niciun fel de inițiative de pace serioase, summituri sau contacte diplomatice”, a adăugat Kraiev.