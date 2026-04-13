INTERVIU „Ceva ce niciun politician maghiar nu a mai făcut până acum”. Cum a reușit liderul opoziției ungare să îl înlăture de la putere pe Viktor Orban

Peter Magyar, liderul partidului de opoziție Tisza, după ce a votat la alegerile din Ungaria, care pot să aducă finalul erei Viktor Orban Foto: Profimedia

Péter Magyar, câștigător al alegerilor de duminică din Ungaria, are o misiune dificilă – de a menține colaborarea cu Statele Unite, de a repara relația cu Ucraina și de a gestiona influența lui Viktor Orbán asupra minorității maghiare din țările vecine, spune, într-un interviu pentru publicul HotNews, Zsuzsanna Végh, analistă politică de origine maghiară la German Marshall Fund.

După numărarea a peste 98% din voturi, partidul de centru-dreapta, pro-UE, Tisza, condus de Péter Magyar, a câștigat 138 de mandate, adică o majoritate crucială de două treimi, în parlamentul de 199 de membri. Partidul Fidesz al lui Orbán a adunat 55 de mandate.

Ea vorbește despre „o schimbare majoră de ton, de care societatea maghiară are cu adevărat nevoie”, după 16 ani cu Viktor Orban la putere.

„Tisza i-a învins pe Fidesz și pe Orbán cu propriile lor reguli, la propriul lor joc”

HotNews: – A fost o victorie uriașă a opoziției și o înfrângere pentru Viktor Orban după 16 ani în fruntea Ungariei. De ce a existat o diferență atât de mare între Fidesz și Tisza?

Zsuzsanna Vegh: – Ceea ce am văzut în sondaje este că Tisza avea un avans semnificativ, de două cifre, dar nu era clar cât de răspândit este acest sprijin în țară – dacă era concentrat doar în marile orașe și în Budapesta sau dacă ajungea cu adevărat și în mediul rural. Din acest motiv, așteptarea era că, da, există un avans mare, dar în final Tisza va obține poate o majoritate simplă, nu una constituțională.

Însă, când au început să apară rezultatele, am văzut o victorie covârșitoare la nivelul întregii țări. Nu doar în orașele mari, nu doar în Budapesta, ci peste tot. Harta s-a colorat în albastru, culoarea Tisza, iar Fidesz a reușit să își păstreze doar câteva mandate în zone rurale, în anumite circumscripții. Budapesta a fost câștigată integral de Tisza, iar acest lucru a depășit așteptările.

Apoi, sistemul electoral este distorsionat. El a fost conceput de Fidesz pentru a favoriza cel mai mare partid. Tisza a reușit să construiască un asemenea nivel de susținere și a ajuns să beneficieze chiar de aceste distorsiuni create inițial de Fidesz pentru ei. Practic, Tisza i-a învins pe Fidesz și pe Orbán cu propriile lor reguli, la propriul lor joc.

Momentul, similar cu victoria Fidesz din 2010

– Ce înseamnă acest rezultat pentru Viktor Orbán, pentru Péter Magyar și pentru partidele lor?

– Pentru Fidesz și pentru Viktor Orbán, acest rezultat înseamnă că nu au nicio șansă să conteste un asemenea scor. Dacă diferența ar fi fost mai mică, ar fi putut contesta anumite circumscripții pentru a prelungi procesul. Însă votul a fost atât de clar încât Viktor Orbán nici măcar nu a așteptat – la ora 22:00 și-a recunoscut înfrângerea. Acest lucru a fost complet neașteptat și i-a luat pe mulți prin surprindere.

Acum, Fidesz va intra în opoziție. Va fi o experiență complet nouă pentru partid, după 16 ani, mai ales pentru generația tânără din interior, care s-a obișnuit să fie la putere. Va fi foarte interesant de văzut în ce măsură partidul va reuși să rămână unit sau dacă, în timp, vor apărea fracturi interne.

Pentru Péter Magyar, acesta este un mandat absolut. Are și majoritatea votului popular, iar această majoritate de două treimi în parlament îi permite să modifice Constituția și să schimbe instituțiile pe care Guvernul său decide să le reformeze. Practic, este un mandat popular pentru o schimbare de regim, nu doar pentru preluarea guvernării. Rămâne de văzut ce va face cu acest mandat. Este un moment la fel de important ca victoria Fidesz din 2010 și ca schimbarea de regim post-comunistă. Ar putea deschide un nou capitol pentru Ungaria. Întrebarea este cum va fi scris acesta.

„Schimbarea conducerilor unor instituții-cheie va fi un proces de durată”

– Ce schimbări concrete credeți că vor avea loc în următoarea perioadă în Ungaria?

– Magyar a menționat doar câteva lucruri concrete. Unul dintre ele este că Ungaria ar urma să adere la Parchetul European. De asemenea, vrea să înființeze o nouă agenție anticorupție, care să investigheze și să sancționeze abuzurile de resurse inclusiv din perioada regimului Orbán. Acestea sunt angajamentele clare pe care le-a făcut până acum. În rest, nu știm încă exact cum va arăta procesul de reformă.

Intenționează să schimbe conducerea instituțiilor-cheie, ocupate în prezent de persoane loiale Fidesz, de la președinte până la conducerea celei mai înalte instanțe, Curtea Constituțională, Curtea de Conturi și altele. El poate solicita aceste schimbări, dar va fi un proces de durată.

Guvernul actual este încă în funcție, însă, având în vedere sprijinul covârșitor de care se bucură Tisza, este foarte puțin probabil ca acesta să mai ia decizii semnificative în această perioadă.

– Péter Magyar a fost un lider al partidului lui Orbán. La ce ar trebui să ne așteptăm de la un guvern condus de Péter Magyar?

– El este un politician conservator și, în multe privințe, va urma politici de dreapta, inclusiv în ceea ce privește procesul de reformă instituțională. Având o asemenea majoritate, poate face, practic, orice își dorește.

Deocamdată, pare că abordarea sa va fi una incluzivă și pluralistă, iar el transmite mesaje despre unitate, unitate națională și reconciliere. Este o schimbare radicală față de retorica pe care am auzit-o în ultimii 16 ani sau chiar mai mult. Este o schimbare majoră de ton, de care cred că societatea maghiară are cu adevărat nevoie.

Totuși, nu știm încă exact cum intenționează să folosească acest mandat pentru reforma statului.

„Va fi o situație complet nouă și unică”

– Până acum rezultatele arată așa: Tisza – 138 de mandate, Fidesz – 55, Mi Hazánk – 6. Ce va însemna pentru Ungaria un parlament cu trei partide?

– Aceste cifre nu sunt încă finale, dar este probabil ca, într-adevăr, să avem un parlament cu doar trei partide și toate sunt de dreapta.

Totuși, în spatele Tisza se află o coaliție electorală mai diversă din punct de vedere ideologic. Va fi foarte interesant de urmărit cum se va schimba peisajul politic, dincolo de parlament. Parlamentul va fi dominat de Tisza, însă toți reprezentanții Tisza sunt, practic, politicieni noi. Nu au experiență și vor învăța din mers. Rămâne de văzut cât de unit va fi acest grup și în ce măsură vor reuși să reprezinte diversitatea opiniilor alegătorilor care i-au susținut, pentru că a fost vorba de un public larg care include dreapta, stânga și liberali. Asta implică inevitabil și contradicții ideologice. În practică, va fi o situație complet nouă și unică.

– Și va fi o misiune dificilă pentru Tisza.

– Da, cu siguranță. Dar a fost foarte dificil și să învingă Fidesz și, totuși, au reușit. Cred că acum va exista un nivel foarte mare de încredere din partea societății, dar și așteptări foarte ridicate.

„Ceva ce niciun politician maghiar nu a mai făcut până acum”

– Cât a contat pentru Tisza că este un partid format din oameni fără background politic?

– A contat, dar nu a fost singurul factor. Péter Magyar a vrut să se delimiteze nu doar de Fidesz, ci și de vechea opoziție. Pentru el a fost important să atragă oameni care nu sunt conectați la partidele existente, care pot aduce schimbare și pot fi figuri credibile ale acesteia. A fost un factor important, dar nu singurul.

La fel de important a fost faptul că Péter Magyar a mers prin țară timp de doi ani, vizitând sute de orașe, comune și sate. Astfel și-a construit credibilitatea și o bază largă de susținători. Este ceva ce niciun politician maghiar nu a mai făcut până acum.

Fidesz a construit, în trecut, o rețea locală la nivelul celor mai mici circumscripții, dar a făcut-o ca partid, nu prin tururi constante ale lui Viktor Orbán în țară. El nu a făcut asta niciodată. Această conexiune directă cu alegătorii a fost extrem de importantă pentru Péter Magyar, pentru a-și construi credibilitatea și pentru a-i face pe oameni nu doar să spere, ci să creadă cu adevărat că schimbarea este posibilă.

Ce se va schimba în relația cu UE

– Orbán era considerat un aliat al lui Vladimir Putin în interiorul Uniunii Europene. La ce schimbări ne putem aștepta în relația Ungariei cu Uniunea Europeană? Dar cu Ucraina?

– În relația cu UE ne putem aștepta la o abordare mai cooperantă. Péter Magyar ar trata Uniunea Europeană ca pe „casa” Ungariei, un spațiu căruia țara vrea să îi aparțină și în care vrea să își construiască viitorul. Asta nu înseamnă că nu vor exista confruntări sau conflicte, dar, în esență, nu va mai fi pusă sub semnul întrebării apartenența Ungariei la UE.

În ceea ce privește Ucraina, va exista, desigur, un proces de normalizare a relațiilor, iar Péter Magyar va trebui să depună eforturi pentru a echilibra relația dintre cele două țări și pentru a rezolva disputele existente. Ulterior, această relație s-ar putea transforma într-un parteneriat bazat pe eforturi reciproce, care ar putea sprijini parcursul european al Ucrainei.

Péter Magyar nu este un politician pro-ucrainean, dar abordează Ucraina ca pe un vecin important al Ungariei și își dorește normalizarea relațiilor cu statele vecine.

„Alinierea ideologică dintre tabăra MAGA din SUA și Fidesz va continua”

– Am văzut că JD Vance a venit în Ungaria pentru a-l susține pe Orbán. Cum va influența acest rezultat relația Ungariei cu Statele Unite?

– La nivel interstatal, vor exista în continuare baze pentru cooperare. Alinierea ideologică dintre tabăra MAGA din Statele Unite și Fidesz va continua, însă relația dintre state are și alte dimensiuni în care guvernele pot colabora.

Cred că obiectivele geopolitice ale Tisza sunt mai apropiate de modul în care administrația Trump și-ar dori ca țările din Europa Centrală să se poziționeze pentru a-și proteja interesele regionale. Așadar, mă aștept să existe o bază pentru cooperare, chiar dacă relația nu va fi la fel de cordială ca în cazul Fidesz. Accentul va fi pus mai mult pe politici concrete.

– Poate avea acest rezultat vreun impact asupra relației Europei cu SUA?

– Nu în mod direct. Cred că, în acest moment, Péter Magyar va încerca să normalizeze relațiile și să revină la o diplomație clasică. Poate că impactul va fi acela că nu vom mai vedea o alianță între guvernul ungar și administrația Trump – în special aripa asociată vicepreședintelui Vance – care să atace UE și să încerce să submineze unitatea acesteia pe teme ideologice importante pentru ei.

Tisza va trebui să gestioneze legăturile Fidesz cu maghiarii din afara țării

– Știm că Viktor Orbán are o influență semnificativă asupra maghiarilor din diaspora. În România, de exemplu, știm că există o simpatie puternică pentru Fidesz și Orbán. În ce direcție credeți că se vor orienta acum maghiarii din afara granițelor?

– Nu știm încă. Péter Magyar s-a poziționat ca un lider care dorește să îi reprezinte și să îi protejeze pe maghiarii din afara granițelor. El vede națiunea maghiară ca pe o comunitate unitară, dar a subliniat și importanța relațiilor bune de vecinătate și a consolidării cooperării în Europa Centrală.

Cum se va traduce asta în practică rămâne de văzut, pentru că va trebui să găsească un echilibru. De asemenea, va trebui să gestioneze faptul că Fidesz are legături și o influență puternică asupra partidelor minorităților maghiare din țările vecine. Cel mai probabil, va fi și acesta un proces de tranziție.