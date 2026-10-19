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Actualitate

INTERVIU Cum ajung copii fără probleme de comportament să recurgă la violență: „Există o diferență între ceea ce manifestă în mediul școlii și ce trăiesc în plan personal”

Ștefania Gheorghe
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„Agresivitatea fizică poate apărea încă din primii ani de viață ai unui copil”, avertizează, într-un interviu pentru publicul HotNews, psihoterapeuta Andreea Chiru Maga. Discuția vine în contextul în care un copil de 13 ani și-a atacat cu cuțitul o profesoară și un alt coleg, la o școală din Bistrița, unde este elev în clasa a VII-a.

  • „Un astfel de eveniment poate avea un impact important și asupra copiilor care au asistat sau au fost în apropiere”, spune psihoterapeuta. 
  • Ce semnale pot observa profesorii, părinții și colegii și când e nevoie de intervenție imediată.
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