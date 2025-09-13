INTERVIU Declarație surprinzătoare de la un angajat al Rusiei la Chișinău: „Nu cred că Moscova este împotrivă ca Moldova să devină membră a UE. Asta știu bine”

Jos: participanți la Ziua Independenței Republicii Moldova, pe 27 august 2025, simultan cu vizita liderilor europeni și o zi înainte de începerea campaniei electorale pentru alegerile parlamentare din Moldova, pe 28 septembrie 2025. Colaj: Ion Mateș / Hotnews. Foto: Daniel Mihăilescu / AFP / Profimedia și Dreamstime

„Neutralitatea și participarea Moldovei în UE ar putea oferi șanse pentru cooperarea între Rusia și Europa”, a spus, într-un interviu pentru publicul românesc al HotNews, Valerii Demidețchi, corespondentul TASS la Chișinău încă din 1990.

Valerii Demidețchi, în vârstă de 66 de ani, este corespondent în Republica Moldova pentru agenția de presă a Federației Ruse din 1990. Este cetățean moldovean, dar a preferat să dea interviul în limba rusă.

Corespondentul TASS susține că oamenii aleg ce să citească și că, dincolo de orice conflicte sau restricții, informațiile ajung la ei. ”Eu am lucrat pe vremea Uniunii Sovietice. Atunci dacă se scria că o persoană este un hoț, era gata cu el, înțelegeți?”.

RISE Project îl menționează pe Demidețchi într-o investigație despre jurnaliștii care primesc bani din Rusia și spune că acesta este invitat frecvent la emisiunea jurnalistei Elena Pahomova, care este finanțată de Kremlin. HotNews a încercat să stea de vorbă și cu Pahomova dar realizatoarea a refuzat.

HotNews a discutat despre agenția de știri rusească și cu reprezentantul Guvernului de la Chișinău: „TASS este un instrument de propagandă rusă”.

Site-ul în limba rusă a TASS, agenția de presă a Federației Ruse, nu mai poate fi accesat pe teritoriul Republicii Moldova din 2023, când a fost blocat printr-o decizie a Serviciului de Informații și Securitate care privea 31 de site-uri, din care 21 direct gestionate de Federația Rusă. „Dacă vrei să atragi atenția asupra unui lucru, atunci îl interzici”, consideră acum corespondentul TASS la Chișinău, Valerii Demidețchi, într-un interviu acordat în limba rusă unei echipe HotNews care s-a deplasat la Chișinău.

Valerii Demidețchi. Foto: Adi Iacob / Hotnews

Am discutat cu oameni din toate taberele, cu oficialități, lideri de opinie și cetățeni, despre alegerile care se apropie și despre soarta Republicii Moldova.

O investigație de presă realizată de Ziarul de Gardă dezvăluie amploarea rețelelor online finanțate de Rusia pentru a influența rezultatele alegerilor parlamentare din 28 septembrie. În acest moment, partidul pro-european PAS și blocul politic din jurul socialiștilor sunt date de sondaje umăr la umăr în preferințele alegătorilor.

„Fructul interzis e întotdeauna atrăgător”

– În acest moment, agenția de presă pentru care lucrați nu poate fi accesată de pe teritoriul Republicii Moldova. Care este opinia dumneavoastră despre această situație? Credeți că este vorba despre cenzură?

– Valerii Demidețchi: Eu cred că autoritățile care au aplicat această cenzură sunt de părere că aceasta funcționează. În realitate nu funcționează, pentru că toți oamenii se uită la ceea ce vor. Acum există foarte multe modalități, cum ar fi VPN (n.r.- aplicații cu ajutorul cărora se emulează o geolocație și pot fi ocolite restricțiile pentru accesarea anumitor site-uri) și alte metode prin care o persoană poate să privească ceea ce dorește.

Eu cunosc multe persoane care citesc și TASS, printre alte surse. De asemenea, sunt alte instituții de presă care citează TASS. De aceea nu văd o problemă. Adică nu văd de ce a fost luată această decizie, cu ce le ajută pe autorități. Poate doar așa, să mai bifeze o măsură.

Dacă vrei să atragi atenția asupra ceva, atunci îl interzici. Fructul interzis e întotdeauna atrăgător.

„Pentru un jurnalist este interesant să trăiască astfel de evenimente”

– Povestiți-ne cum ați ajuns să lucrați pentru TASS. Când s-a întâmplat acest lucru și ce fel de contract aveți?

– În 1990 lucram la o agenție de știri pe lângă Guvernul Republicii Moldova. La agenție a venit Ion Hadârcă (n.r.- fost politician și fost președinte al Frontului Popular din Republica Moldova, între 1989 și 1992) și a spus că ei au luat decizia să desființeze agenția și să concedieze angajații. Chiar a doua zi am fost sunat de la Moscova și mi s-a propus un loc de muncă.

Ion Hadârcă, în 2017. Inquam Photos / Octav Ganea

Munca s-a dovedit a fi chiar mai interesantă, mai bună, mai autonomă decât la agenție. Și, în principiu, condițiile erau mai bune. De aceea am acceptat.

Nu a fost ușor. A fost conflictul transnistrean (n.r.- războiul din 1992, izbucnit după ce republica separatistă transnistreană și-a declarat independența față de Republica Moldova), apoi au fost cazuri când au vrut să ne închidă. Apoi își cereau scuze și ne redeschideau. Au fost tot felul de situații. Dar pentru un jurnalist este interesant să trăiască astfel de evenimente.

Baricadă din Dubăsari, 15 decembrie 1991, în timpul războiului din Transnistria. Foto: GYENNADY TAMARIN / AFP / Profimedia

„Îmi văd rar șeful”

– Dacă este să comparăm cu restul presei din Republica Moldova, sunteți mulțumit de acest job sau v-ar fi fost mai bine în altă parte?

– Dacă nu am plecat timp de 40 de ani…Am avut și alte oferte. De câteva ori au fost oferte chiar și pentru funcții în serviciul de stat din partea autorităților moldovenești. Dar am socotit că cel mai fericit om este corespondentul special. Pentru că el, ca și Papa de la Roma, își vede șeful foarte rar.

Papa de la Roma îl vede mort și pe cruce, eu îl văd la un pahar de coniac, o dată la 2-3 ani, când merg la Moscova. Sau, uneori, șefii vin aici chiar să se întâlnească cu președinții Republicii Moldova.

Șefii TASS de la Moscova au fost acasă la președintele Dodon

– Au fost în ultima vreme?

– Da, când Dodon era președinte au venit directorul general, Mihailov (Serghei Mihailov, director general al TASS între 2012-2023 – n.r) și adjunctul directorului general (n.r.- Mikhail Gusman, director general adjunct al TASS). Au fost chiar oaspeți la el acasă (la Igor Dodon – n.r.). Au făcut cunoștință și cu mama lui și așa mai departe.

– Acum probabil nu mai pot veni.

– Eu cred că și asta va trece, așa cum au trecut și altele.

„Unii secretari de presă, când aud de TASS, se sperie și închid telefonul. Alții sunt foarte profesioniști”

– Ne apropiem de alegeri și au avut loc mai multe evenimente despre care, presupun, ați relatat la Moscova. De exemplu, interzicerea unor partide de a participa în aceste alegeri (n.r.- este vorba despre blocul politic „Victorie”, asociat cu oligarhul fugar Ilan Șor). Acuzația oficială este că au primit finanțarea ilegală din Federația Rusă. Cum relatați genul acesta de știri?

– În contractul meu este stipulat că un corespondent TASS trebuie să relateze obiectiv și să aibă cel puțin două puncte de vedere, cel oficial și cel al opoziției. Din păcate, punctul de vedere oficial este foarte greu de obținut acum, pentru că, din cauza relațiilor proaste dintre cele două țări, unii secretari de presă, când aud de TASS, se sperie și închid telefonul.

Nota redacției: Cititorii interesați pot citi relatările TASS despre interzicerea partidelor asociate cu Șor de a participa în alegerile din Moldova: de exemplu o știre din 31 iulie 2025, una din 19 august și o altă relatare din august 2023. Site-ul agenției în limba rusă este accesibil de pe teritoriul României.

Dar noi găsim alți oameni, găsim declarații și așa mai departe. Însă aceasta este o condiție obligatorie pentru o agenție mare. TASS este una dintre cele cinci cele mai mari agenții de presă din lume, iar noi trebuie să oferim două puncte de vedere, două perspective diferite.

Intrarea în sediul agenției TASS din Moscova. Foto: Irinabal18 / Dreamstime

Dar noi îi cităm pe Sandu (n.r.- președintele țării), Grosu (n.r.- președintele Parlamentului), Recean (n.r.- premierul țării), pe toți. Orice ar spune, noi redăm.

Există și reprezentanți foarte profesioniști, de exemplu la Guvern, care răspund la orice solicitare și o fac chiar mai bine pentru instituțiile pe care le reprezintă. Este un fapt că ei răspund, iar aceasta este o abordare profesională.

Când Maia Sandu a devenit prim-ministru (în 2019 – n.r.), staff-ul ei m-a rugat să fac un interviu cu ea. Am făcut un interviu mare cu Maia Sandu, acesta se află pe site-ul TASS, îl puteți vedea și acum. Ea a spus că intenționează să meargă la Moscova într-o vizită, că vrea să discute, că există probleme în relațiile dintre cele două țări, pe care dorește să le soluționeze.

Atunci când a devenit președinte (n.r. – în 2020) i-am cerut din nou un interviu. Staff-ul dumneaei mi-a promis că-mi va da interviul, au spus: da, da, da. Încă nu era război în Ucraina. Au zis: „da, da, desigur”.

Au trecut o lună, două, trei. I-am întrebat din nou: „hei, cum rămâne cu interviul?” „Da, da, da, mâine, poimâine”. Și așa s-a tot lungit.

Cum a fost amânat Gusman

Apoi, o persoană foarte cunoscută, Mikhail Gusman, adjunctul directorului general al TASS, m-a sunat și m-a rugat să-l ajut. El până atunci făcuse interviuri cu 300 de lideri ai diferitelor stat. La noi îi filmase pe Lucinschi, Snegur, Dodon (n.r.- foști președinți ai Republicii Moldova), în general era prieten cu președinții.

Mikhail Gusman. Foto: Vladimir Smirnov / Zuma Press / Profimedia

Acum, Mikhail Gusman făcea un documentar despre destrămarea URSS. Se întâmpla în 2021, era o aniversare, un jubileu ceva și făcea interviuri cu președinți aflați la putere și cu cei din perioada destrămării Uniunii Sovietice care încă mai trăiau. El a cerut un interviu și cu doamna Sandu.

Eu am scris o scrisoare, tot din partea lui, și am transmis-o (la președinție – n.r.). Mi-au spus: „da, da, da, desigur”. După aceea, el m-a sunat din nou și m-a întrebat: „va fi interviul?” I-am zis: „eu aștept”. Am sunat, am întrebat la conferința de presă și au spus din nou: „da, desigur, dar încă nu ne-am decis cu privire la dată”.

El (n.r.- Gusman) a crezut că poate eu am relații proaste cu președintele și i-a cerut ajutorul ambasadorului Rusiei. Rezultatul a fost același. Nici până azi nu știu de ce a refuzat, atunci nu era încă războiul din Ucraina. Eu întotdeauna spuneam că secretarul de presă trebuie să-i facă pe jurnaliști prietenii președintelui, nu dușmanii lui, înțelegeți?

„Snegur m-a sunat acasă. Mi-au speriat și soția”

– Ce credeți despre acuzațiile care au fost aduse, inclusiv din partea serviciilor speciale, că dezinformarea este motivul pentru care site-ul TASS nu poate fi accesat pe teritoriul Republicii Moldova?

– Din câte știu eu, într-o societate civilizată, asemenea decizii sunt luate de instanța de judecată. Eu sunt mândru că, timp de 40 de ani de activitate, niciodată nu am fost acționat în judecată.

Dar vreau să adaug un mic detaliu. Știți, odată chiar le-am spus celor din conducerea agenției că să lucrezi în fostele republici sovietice este mai greu decât în America sau, de exemplu, în Europa de Vest. Pentru că lui Bush sau lui Merkel le este absolut indiferent ce a scris TASS despre ei.

Dar pe mine m-au sunat acasă președinții să-mi ceară socoteală. Odată mi-au speriat chiar soția. Am transmis o știre TASS că există un conflict între ministrul apărării și președintele Snegur (n.r.- președinte al Moldovei între 1990 și 1996). CNN a interpretat această știre că în Moldova este haos, deși eu nu scrisesem așa ceva.

Snegur s-a enervat și a sunat acasă la soție și a întrebat-o: „Unde este Valeriu că vreau să vorbesc cu el”. Am mers apoi la el și i-am arătat că în știrea mea nu era așa ceva, dar faptul că CNN a interpretat diferit asta e altă poveste.

Mircea Snegur, în 1993. Foto JEAN-LOUP GAUTREAU / AFP / Profimedia

Știți și dumneavoastră că, adesea, știrile sau anumite mesaje pot fi interpretate diferit de unele instituții mass-media pentru a atrage atenția asupra lor. În acea știre (n.r. – de pe CNN) era o trimitere către TAS, eu întotdeauna spun: „citiți fluxul TASS”. Dar cum autoritățile au interzis fluxul TASS acum nu se poate verifica.

„Domnul Trump nu crede că regimul lui Putin este unul criminal”

– Întrebarea era cum vă poziționați față de acuzațiile de dezinformare. Înțeleg că răspunsul dumneavoastră la întrebarea este că nu ați fost dat în judecată, deci…

– La noi, Comisia de Investiții închide ziare, televiziuni. Comisia de investiții, înțelegeți…

Nota redacției: În cazul TASS, decizia de blocare a site-ului pe teritoriul Republicii Moldova a fost luată de Serviciul de Informații și Securitate, în baza criteriilor stabilite de Comisia pentru Situații Excepționale. Jurnalistul TASS se referă la Consiliul pentru Examinarea Investițiilor de Importanță pentru Securitatea Statului care verifică proveniența fondurilor cu care se deschide și funcționează, inclusiv o instituție media pe teritoriul țării. Fără avizul acestei instituții, Consiliul Audiovizualului nu poate acordă licență de emisie.

– Cum vedeți faptul că mulți probabil vor spune că lucrați pentru regimul lui Putin care este un regim criminal?

– Domnul Trump nu are o asemenea părere, și nici eu nu am o așa părere, la fel ca și domnul Trump.

– În opinia dumneavoastră, cine este vinovat pentru războiul din Ucraina?

– Războiul din Ucraina nu a început în 2022, ci mai devreme. Eu am fost în Ucraina, am fost în deplasări acolo și am văzut totul. Și știu că totul a început, nu în 2022, nici în 2014, ci mult mai devreme.

Pentru mine aceasta este o tragedie și aș vrea să se termine cât mai repede. Când îi întreb pe cei care-l critică pe Putin, pe cei mai inteligenți, dacă ei cred că este vinovat doar Putin, ei spun: „nu cred că este vinovat doar Putin”. Atunci de ce îl criticați doar pe Putin?

„Soția mea este ucraineancă, mama mea este ucraineancă”

Valerii Demidețchi. Foto: Adi Iacob / Hotnews

– Din ce spuneți, înțeleg că nu este vina exclusivă a lui Putin și în aceste condiții o întrebare firească ar fi cum vă raportați la regimul din Ucraina?

– Soția mea este ucraineancă, mama mea este ucraineancă. Cum credeți cum eu privesc această tragedie, faptul că acolo mor oameni? Sigur că nu mi-aș fi dorit ca asta să se întâmple.

Eu înțeleg că responsabili pentru ceea ce s-a întâmplat acolo sunt, în primul rând, politicienii ucraineni, pentru că dacă doi vecini se ceartă, nu îi inviți să se certe în casa ta. Da, Rusia, SUA și Europa au divergențe, dar cea mai mare prostie ar fi să le pui la dispoziție casa ta pentru asta.

Permiteți-mi să adaug. Știți că populația Moldovei este împărțită în ceea ce privește opiniile: jumătate simpatizează Europa, jumătate simpatizează Rusia.

Acest lucru s-a văzut chiar și la referendumul pentru integrarea în UE, pe teritoriul Moldovei acesta a eșuat, a fost nevoie să se organizeze secții externe. Iar cea mai mare prostie este să încerci, în scopuri electorale, să pui o jumătate a populației împotriva celeilalte.

Am văzut cum s-a terminat asta în 1992 (n.r.- războiul transnistrean). Dacă cineva mi-ar fi spus cu doi ani înainte că moldovenii vor trage unii în alții pe Nistru, i-aș fi spus acelei persoane că e nebună. Dar s-a întâmplat (n.r.- atât autoritățile de la Chişinău, cât şi comunitatea internațională consideră că în 1992 a fost comis un act de agresiunea de către Armata a 14-a a Rusiei pe teritoriului Republicii Moldova).

Am văzut și ce s-a întâmplat în Ucraina. De aceea nu mi-aș dori deloc să se întâmple în Republica Moldova. Eu locuiesc aici, unde sunt și copiii mei, prietenii mei, aici m-am născut și am crescut. Înțelegeți?

„Cine este împotriva aderării Moldovei la UE?”

– Cum vedeți drumul Republicii Moldova în viitor: către Uniunea Europeană? Credeți că este greșit ca Republica Moldova să facă cererea de aderare?

– Dar cine este împotriva aderării Moldovei la UE? Din câte știu, nu noi vom lua această decizie. Decizia se va lua la Bruxelles, dacă nu greșesc. Acesta este primul aspect.

Al doilea aspect: știți că, de fiecare dată când oamenii aderă undeva, ei își asumă anumite obligații. Am aflat cu surprindere că atunci când s-a semnat acordul de asociere cu UE, acesta avea 900 de pagini. L-am întrebat pe premierul Iurie Leancă, dacă le-a citit. El a spus că nimeni nu le-a citit.

Nu cred că Moscova este împotrivă ca Moldova să devină membră a UE. Asta știu bine. De ce? Pentru că neutralitatea și participarea Moldovei în UE ar putea oferi șanse pentru cooperarea între Rusia și Europa.

Toate războaiele se termină la masa negocierilor. Nu poți scăpa de asta. Și va veni timpul când țările care au relații bune, atât cu rușii, cât și cu Europa și cu Statele Unite, precum Turcia, Ungaria și altele, vor avea de câștigat.

Noi, prin neutralitatea noastră, am putea să le oferim și o platformă pentru cooperare aici, pentru negocieri pașnice. Și am putea rezolva foarte multe lucruri, pentru că rușii și ucrainenii nu se vor împăca prea curând după asta și nu vor începe să coopereze imediat după acest conflict. Trebuie să treacă timpul.

Timpul va trece și totul va reveni la normal. Dar pentru asta vor fi necesare anumite țări, platforme, unde s-ar putea colabora. Și noi am putea deveni o astfel de platformă.

„Moldova exportă către UE, dar apoi ele intră prin Belarus și ajung în Rusia”

Avem foarte mulți oameni care au legături în Rusia, care au legături în Ucraina, și am putea să-i ajutăm să înceapă, să zicem, să refacă legăturile după acest conflict.

Vă spun chiar mai mult. Știți, astăzi autoritățile noastre susțin că au redirecționat întregul export către Uniunea Europeană. Dar am foarte mulți prieteni care se ocupă de agricultură. Ei spun: da, noi exportăm către UE, dar apoi produsele intră prin Belarus și ajung în Rusia.

Nu i-am crezut. Și am sunat prietenii mei din Rusia, le-am cerut să meargă în magazine și să vadă dacă există produse din Moldova. Și mi-au trimis fotografii, pot să vă arăt, unde produsele noastre sunt prezentate foarte larg. Dar ele erau pentru UE, înțelegeți?

Așadar, există și această problemă.

Și voi, românii, cumpărați. Acum avem foarte multe produse, vă mulțumesc pentru asta, că salvați situația, când autoritățile nu aveau minte să păstreze această piață, să mențină relațiile și să strige mai puțin.

O țară mare, dacă face prostii, cheltuie miliarde și i se iartă. Pentru că este o țară mare. Cine întreabă acum de ce America a bombardat Nagasaki și Hiroshima, nici măcar nu mai amintește. Înțelegeți? Dar o țară mică nu se poate afla într-o situație proastă. Conducerea Republicii Moldova trebuie să ducă o politică înțeleaptă. Mi-aș dori să vorbiți despre asta.

„Aveți o telecomandă”

– Vorbiți despre România. Presupun că, în calitate de jurnalist, citiți presa românească. Ce părere aveți despre cum reacționează presa din România la ceea ce se întâmplă în Moldova? Este obiectivă?

– „Comme ci, comme ça” (așa și așa – n.r.) Fiecare trebuie să citească ceva. Înțelegeți? Și eu fac la fel. Când apăream la televizor, oamenii veneau și spuneau: „Ai spus asta la televizor. Nu mi-a plăcut”. Le spun: „Aveți o telecomandă. Acolo este un buton, schimbați canalul, acolo vorbește Sandu, sau altcineva, sau Putin. Și o să-ți placă”.

– Credeți că presa din România greșește în felul în care abordează probleme din Republica Moldova?

– Ca în orice țară. Ca în Rusia, ca în Ucraina, ca în Moldova. Există presă care este mai obiectivă. Dar pentru a avea publicitate, trebuie să spui ceva așa… cum se zice „rațe fripte”, da?

Rețelele sociale? „Acum poți să-i vezi pe toți proștii, dacă au libertate de expunere”

– Dar în opinia dumneavoastră, care este rolul jurnalistului, rolul presei: să relateze lucrurile sau să încerce să influențeze lucrurile care se întâmplă?

– Există un proverb rus: „Cuvântul nu e vrabie, dacă zboară nu-l prinzi.” Dar pentru jurnaliști eu spun altfel. „Cuvântul nu e vrabie, dacă te prind că spui prostii, atunci tu zbori.” Eu în TASS am responsabilitate. Adică, dacă am scris un fake puteți să mă dați în judecată. Există o adresă pe bulevardul Tverskoy (n.r. – sediul TASS din Moscova), sunt avocați și așa mai departe. La noi se urmărește foarte atent, ai sursa principală, link-ul și așa mai departe.

Dar există și canale de Telegram unde poți scrie orice. Poți scrie „fata popii este prostituată”, iar el nici nu are fiică. Cum să dai în judecată un canal de Telegram, dacă el este astăzi și mâine nu?

Câți proști avem care ies în stradă și strigă niște nebunii? Și fac publicitate pe Facebook sau pe alte surse. Acum poți să-i vezi pe toți proștii, dacă au libertate de expunere.

Eu am lucrat pe vremea Uniunii Sovietice. Atunci dacă se scria că o persoană este un hoț, era gata cu el, înțelegeți? Și odată am salvat un prieten de-al meu. Eram de serviciu și prietenul meu era pe o listă, făcuse lucruri nu tocmai bune. Și-am spus directorului că sunt prea mulți și să scurtăm lista. L-am salvat, pentru că dacă dimineață numele lui era în ziar, era gata. Așa era pe atunci.

Acum poți să scrii ce vrei. Cândva domnului Lucinschi (n.r. – fost președinte al Republicii Moldova între 1997 și 2001) i s-a spus „iată, vom scrie asta”, iar el a râs și a răspuns: „scrieți ce vreți, oricum toate ziarele stau la WC”.

„Șor împotriva lui Soros”

– Ce părere aveți despre faptul că Maia Sandu a declarat că Rusia investește 100 de milioane de euro pentru a influența alegerile?

– Am să vă răspund: există o rețea, Șor, acolo sunt partidele lui Șor (n.r- oligarhul fugar Ilan Șor care se ascunde în Rusia). Eu nu sunt fan al lui Șor, dar domnul Șor se ocupă cu același lucru cu care se ocupă domnul Soros în Republica Moldova. Cei de stânga (n.r. – partidele în general proruse) le spun celor care sunt cu Soros soroșeata” (în limba rusă – n.r.). Celor care sunt cu Șor li se spune „șorici”. Deci „Șorici” împotriva lui Soros.

Ilan Șor, la congresul Pobeda, în Moscova, 9 iunie 2024. Foto: Kommersant Photo Agency / ddp USA / Profimedia

Dar eu nu am văzut că oamenii lui Șor au dat foc la Parlament. Dar oamenii lui Soros au dat (n.r. – se referă la protestele din 2009 provocate de suspiciunea că alegerilor câștigate de Partidul Comunist au fost fraudate). În 2009, când au fost proteste, domnul Voronin, care era atunci președinte, a ieșit și a spus că are documente de la Securitate care arată că acesta este lucrul domnului Soros.

– Ați văzut documentele?

– El era președinte. Dar eu, cum se spune, nu sunt venit de pe Lună. Văd cum se face, cum se investește. Și se investește: puterile mari investesc în fiecare țară. Au interese.

Reprezentantul Guvernului de la Chișinău: „TASS este un instrument de propagandă rusă”

Într-o discuție cu echipa HotNews aflată la Chișinău, purtătorul de cuvânt al Guvernului, Daniel Vodă, a catalogat agenția de presă a Rusiei ca fiind „un instrument de propagandă rusească”.

Daniel Vodă. Foto: M.A.E. al Republicii Moldova

„Au fost blocate site-uri rusești, nu site-uri din Republica Moldova”, a ținut să precizeze Daniel Vodă, referitor la deciziile de interzicere a unor site-uri și televiziuni de limbă rusă, după începerea războiului din Ucraina. El a dat și exemplul Sputnik care, „deși a fost blocat, activează și eludează legea prin acțiuni de manipulare informațională în online”.

Reprezentantul Guvernului susține că există libertate de exprimare în Republica Moldova:

„Să nu fie oamenii înșelați de aceste narațiuni rusești, care încearcă greșit să transpună acest subiect într-unul despre libertatea de exprimare. În Republica Moldova, oricine, poate contesta în stradă, în spațiul public deciziile guvernului, iar acest lucru se vede inclusiv în societate atunci când sunt organizate evenimente autentice”, mai spune reprezentantul Guvernului.

În același timp, Daniel Vodă precizează și că există în continuare conținut în limba rusă pe teritoriul Republicii Moldova din care oamenii se pot informa.

Cu toate acestea, „considerăm că informația are puterea de a influența deciziile oamenilor și prin urmare afectează inclusiv elementul de securitate al statului. Din păcate, trăim în niște condiții vitrege în care, la granița cu Republica Moldova, sunt bombardate spitale, obiective sociale, suferă copiii, femei, din cauza unui război care a fost început de Federația Rusă. Această țară utilizează elementul mediatic pentru a-și promova agenda, nu doar în Republica Moldova, dar peste tot în lume”, a mai declarat Daniel Vodă.

Jurnalistul Gabriel Bejan trimite în fiecare marți dimineață newsletterul „Rațiunea, înapoi!”, o sinteză clară și echilibrată a celor mai importante evenimente din actualitatea politică, economică și internațională. Dacă vă interesează contextul din spatele știrilor, vă puteți abona aici: