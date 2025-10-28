INTERVIU „Românii ar trebui să înțeleagă mai bine decât alții”. Un cunoscut avocat rus explică de ce au ajuns adolescenții din Rusia să fie arestați de pe stradă

Diana Loghinova, dreapta, în instanță, alături de avocata sa, după ce a fost arestată pentru că a cântat pe străzile din Sankt Petersburg. FOTO: Andrei Bok / Zuma Press / Profimedia

O fată de 18 ani din Sankt Petersburg, pe nume Diana Loghinova, a fost arestată săptămâna trecută pentru că a cântat pe stradă mai multe cântece considerate „anti-regim”. HotNews a vorbit cu un avocat specializat în drepturilor omului, care le-a apărat pe fetele din grupul Pussy Riot sau pe fosta angajată a televiziunii Pervîi Canal, Marina Ovsiannikova, despre ce mai este permis și ce nu în Rusia. Este vorba despre Dmitri Zahvatov, considerat „agent străin” în Federația Rusă și chiar inclus în lista „teroriștilor și extremiștilor”, din cauza poziției sale de condamnare a războiului Rusiei în Ucraina.

„Dacă majoritatea populației ar sprijini represiunile putiniste și decizia lui Putin de a începe războiul, nu ar fi nevoie de nicio represiune”, explică Dmitri Zahvatov, în interviul pentru publicul HotNews, de ce este greșită ideea, răspândită în Occident, că toți rușii ar susține dictatura.

Diana Loghinov este o cântăreață din Rusia, de 18 ani, cu numele de scenă „Naoko”. Adolescenta a fost arestată după ce a cântat pe străzile din Sankt Petersburg piesa „Cooperativa Lacul Lebedelor”, a rapperului fugit din țară Noize MC.

În mai 2025, o instanță a interzis melodia susținând că este „extremistă” și constituie „propagandă pentru răsturnarea violentă a guvernului” și o amenințare la adresa „dezvoltării morale și etice” a minorilor.

Diana Loghinova ar putea fi acuzată de două infracțiuni administrative: „discreditarea” armatei ruse și organizarea unei adunări publice neautorizate, scrie The Moscow Times. Ea ar putea fi, de asemenea, condamnată la o pedeapsă de până la 15 zile de detenție administrativă.

– Sunteți un apărător al drepturilor omului, cu experiență în asistarea persoanelor aflate în situații similare cu cea a tinerei Diana Loghinova. Puteți să ne explicați de ce au văzut autoritățile ruse o presupusă „discreditare” în acțiunile acestei fete?

– Dmitri Zahvatov: Nu sunt avocatul direct al acestei fete, deci îmi va fi greu să vă spun exact ce se întâmplă în dosar. Dar cazul în sine este unul tipic, pot explica ce se întâmplă.

Toată lumea crede că o dictatură este o construcție în care toți merg strict pe linii trasate, că puterea trasează niște linii și toată lumea merge doar pe acele linii: un pas la stânga, un pas la dreapta – împușcare. Dar, în realitate, dictatura nu arată așa. Dictatura, dimpotrivă, încearcă să încurce aceste linii, astfel încât nimeni să nu știe exact cum se poate merge și cum nu se poate, pentru ca toată lumea să stea pe loc.

Din martie 2022 (n.r.- în Rusia) au fost adoptate mai multe legi represive. În special, au fost adoptate completări la Codul contravențiilor administrative și la Codul penal, referitoare la răspunderea pentru discreditarea armatei ruse și răspunderea pentru răspândirea de informații false privind armata rusă.

În esență, totul funcționează cam așa: răspunderea pentru discreditare apare atunci când pur și simplu îți exprimi public poziția împotriva războiului. Adică ieși și spui că ești împotriva războiului.

Iar „răspândirea de informații false” înseamnă când faci o afirmație despre acțiunile militarilor ruși care nu corespund versiunii oficiale și normelor dreptului internațional.

În cazul acesta concret, au apărut în presă informații că pe numele ei au fost întocmite două procese-verbale pentru discreditarea armatei. Teoretic, asta ar putea însemna că, după ce va fi eliberată din centrul special de detenție unde a fost condamnată în baza altui articol – privind organizarea unui eveniment cu participarea masivă a cetățenilor – i se vor adăuga și aceste două procese-verbale pentru discreditare.

Asta ar putea duce la deschiderea unui dosar penal. Ea a interpretat cântece ale unor muzicieni ruși care au fost declarați „agenți străini”. Am urmărit acel concert și nu am văzut nimic deosebit de grav acolo. Cazul a avut un mare ecou public, cred că urmărirea ei are legătură cu asta.

– Am văzut din înregistrările de la acest concert improvizat că a fost interpretat și un cântec care era adresat lui „Volodia”, ceea ce e clar că era o aluzie la Putin. Poate asta i-a enervat?

– Cred că i-a enervat totul: faptul că tinerii au cântat, în general, cântece „interzise”. De fapt, interzise între ghilimele, pentru că nu există nicio lege care să interzică interpretarea lor. Deci nu există o interdicție legală de a le cânta.

Dar faptul că s-a adunat un număr mare de oameni și era evident că se bucurau de interpretarea acelor cântece, asta a fost ceea ce a deranjat autoritățile. Deși, în conținutul lor, nu erau expresii sau cuvinte care ar putea fi încadrate la discreditarea armatei sau la „fake news”, pentru că nu exista așa ceva în spectacol. Autoritățile încearcă însă să prezinte de parcă ar fi fost.

„I s-a cerut să facă un denunț”

„Concertul” Dianei Loghinova în Sankt Petersburg. FOTO: east2west news / WillWest News / Profimedia

– Și totul a început cu un denunț, din câte am văzut din presă, al deputatului Dumei de Stat, Mihail Romanov, el a scris o plângere. Deci, dacă nu ar fi fost acel denunț, poate că nici nu s-ar fi observat cazul? Cum credeți?

– Nu, cred că denunțul este doar o parte a acestei operațiuni represive. Nu cred că a fost inițiativa lui. Cred că pur și simplu i s-a cerut să o facă. Asta este părerea mea.

– În ce măsură credeți că acel concert stradal a fost o acțiune spontană și în ce măsură fata era conștientă că își asumă un risc când cânta acele cântece?

– Mi-e greu să răspund la această întrebare, pentru că dictatura este un sistem în care granițele sunt estompate, între ceea ce este permis și ceea ce nu este permis. Funcționează așa. Înțeleg că pentru o țară democratică, cum este România, și pentru locuitorii ei, este dificil de înțeles, pentru că nu au o astfel de experiență, cel puțin nu recent. Au avut în trecut, dar, slavă Domnului, acea experiență a rămas în urmă. Dar dictaturile funcționează exact așa. Nu știi ce e permis și ce nu e permis. Se poate rezuma totul într-o singură propoziție: „nu știi niciodată”.

– Ce pedeapsa riscă Diana pentru că a cântat câteva cântece pe străzile din Sankt Petersburg?

– Nu vreau să comentez asta. Este prea trist. Să așteptăm să vedem ce va fi. O vor elibera sau nu, evenimentele se vor desfășura și vom vedea.

„Românii ar trebui să înțeleagă asta mai bine decât alții”

Avocatul Dmitri Zahvatov împreună cu fosta angajată a Pervîi Canal Marina Ovsyannykova, care a protestat împotriva războiului. FOTO: WillWest News / Profimedia

– Înțeleg că ați plecat din Rusia. Ce ați putea spune despre faptul că aceste cântece au adunat atâția oameni, care s-au bucurat de acest eveniment și au cântat împreună? Ce spune asta despre societatea rusă? Există o atitudine protestatară sau este doar o parte foarte mică, tânără, din societate?

– Un număr foarte mare de oameni din Europa, din Ucraina, printre emigranții belaruși, din păcate, sunt puternic influențați de propaganda putinistă, care afirmă că societatea rusă sprijină în totalitate războiul, pe Putin, represiunile și ideea de a cuceri Ucraina.

Toate acestea sunt prostii. Nu este adevărat. Dacă majoritatea populației ar sprijini represiunile putiniste și decizia lui Putin de a începe războiul, nu ar fi nevoie de nicio represiune. Am vedea exact opusul: oamenii ar cânta cântece proguvernamentale, ar dansa în piețe, ar sta la coadă la comisariatele militare, ar critica activ pe cei care sunt împotriva războiului. Dar nu veți găsi nimic de genul acesta. Puteți căuta, dar nu veți găsi. Este o mare greșeală să crezi că oamenii care trăiesc într-o dictatură o susțin în mod unanim și îi susțin pe cei care o conduc.

Românii, de altfel, ar trebui să înțeleagă asta mai bine decât alții, pentru că revoluția voastră a început cu un eveniment binecunoscut – când lumea s-a adunat, aparent, la un miting de susținere a tovarășului Ceaușescu, iar peste trei zile acesta a fost împușcat. Părea că toți erau „pentru”, dar s-a dovedit că nimeni nu era „pentru”, ci toți erau „împotrivă”. Exact asta vreau să spun în legătură cu situația din Rusia.

– Nu prea am văzut în presa declarațiile avocaților sau rudelor tinerii. Am încercat și eu să iau legătură cu cineva dintre ei, dar deocamdată fără vreun răspuns.

– Problema este că nu poți ghici: dacă până în 2022 exista sentimentul că publicitatea ajută, acum senzația este că nu întotdeauna ajută, iar uneori chiar înrăutățește situația. Și tocmai din acest motiv, din păcate, sau, mai exact, pur și simplu așa stau lucrurile, mulți oameni din Rusia refuză comentariile. Nu pot spune anumite lucruri, pentru că au sentimentul că publicitatea înseamnă probleme.

Ce a cântat Diana Loghinova

Unul dintre cântecele interpretate de adolescentă este „Cooperativă Lacul lebdelor” al interpretului Noise MC, desemnat de autorități drept „agent străin” în noiembrie 2022. Versurile sunt următoarele:

„Aș vrea să vorbesc cu tine

Dar televizorul urlă prea tare.

Se preface că e capul tău,

Difuzorul lui seamănă atât de mult cu gura ta.

Țara mea s-a ridicat de pe genunchi,

Cu toată creșterea ei negativă.

Eu sunt negativ de acord cu totul —

Iată răspunsul meu la ne-întrebarea ta.

Unde ați fost opt ani, nenorociților fără suflet?!

Eu vreau să privesc baletul, să danseze lebedele!

Să tremure bunicul de emoție pentru „Lacul” lui,

La naiba cu privighetorile de pe ecran – să danseze lebedele!”

„Ozero” și „soloviov” sunt aluzii ironice la propaganda rusă: „Ozero” – asociația „cooperativă”, legată de anturajul lui Putin și lumea criminală din anii 1990; „Soloviov” – prezentatorul TV Vladimir Soloviov, simbol al propagandei de stat de la Moscova.

„Să danseze lebedele” este o aluzie la baletul „Lacul lebedelor” de Ceaikovski. În cultura rusă, „Лебединое озеро” („Lacul lebedelor”) a devenit un simbol al schimbării politice și al haosului.

În timpul loviturii de stat, puciului, din august 1991, când un grup de conservatori din conducerea URSS a încercat să-l înlăture pe Mihail Gorbaciov, televiziunea sovietică a întrerupt toate programele obișnuite. În locul știrilor sau transmisiunilor în direct, pe toate canalele rula neîntrerupt baletul „Lacul lebedelor”.

Acest lucru s-a întâmplat pentru a ascunde haosul și incertitudinea, televiziunea punea baletul pentru a evita difuzarea imaginilor cu tancuri și proteste, menținând o aparență de „calm”.

De atunci, în Rusia, expresia „când dansează lebedele” sau „au pornit Lebedele” a devenit un cod cultural, care înseamnă: „s-a întâmplat ceva grav, o criză, o lovitură de stat, o catastrofă politică — iar televiziunea ascunde totul.”