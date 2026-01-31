INTERVIU Un moment viral. „«Mă sună Lia»” a fost unul dintre cele mai tari spectacole de comedie din 2025. Nu l-am făcut noi, l-au făcut românii”

Un episod de comedie creat din actualitatea românească arată cum umorul social şi politic revine în prim-plan într-o perioadă de instabilitate și confuzie, spune Toni Grecu de la grupul Divertis, într-un interviu pentru publicul HotNews. „E un semn că societatea e încă sănătoasă”. Cum a ajuns grupul care a marcat tranziția românească prin satiră socială și politică din nou pe scenele mari, cu turnee și un public mai tânăr şi mai numeros?.

Președinta Înaltei Curți de Casație și Justiție, Lia Savonea, a ajuns tema unei scenete a grupului Divertis. „Dacă ai o condamnare și-ți dorești o anulare, știi care e șmecheria: scapi doar dacă sună Lia”, spune Toni Grecu într-un monolog, făcând referire la celebrul moment în care una dintre șefele Curții de Apel București îi spune celeilalte, în conferință de presă: „Mă sună Lia”.

Un clip din ultimul spectacol Divertis cu monologul lui Toni Grecu a devenit viral.

Confuzie, frică, imposibilitatea de a face previziuni – așa descrie Toni Grecu de la grupul Divertis perioada pe care o traversăm. „Nu mai putem face previziuni pe termen lung. Asta înseamnă frică”, spune el, într-un interviu pentru publicul HotNews.

Toni Grecu. Sursa: Facebook

În astfel de momente, crede Grecu, oamenii caută forme de eliberare, iar umorul devine una dintre ele. Așa își explică faptul că Divertis a revenit în prim-planul comediei prin spectacole și turnee naționale, iar fragmente din aceste show-uri au devenit virale pe platforme sociale.



Divertis a fost, timp de decenii, o instituție informală a tranziției românești. Născut în mediul universitar ieșean și consacrat după 1989, grupul a parodiat instituțiile, reflexele societății și clasa politică într-o perioadă în care spațiul public învăța să funcționeze liber.



Doar că perioada actuală aduce o diferență majoră, spune Grecu: instabilitatea nu mai este doar internă, ci globală, iar reperele tradiționale sunt puse sub semnul întrebării.

Grupul Divertis, la Sala Palatului. Sursa foto: YouTube

„Confuzia se adâncește pentru că nu avem o clasă politică solidă și pricepută”

HotNews.ro: De ce credeţi că sunt oamenii atraşi de comedia socială şi politică?

Toni Grecu: În anumite etape ale existenței noastre, au fost momente extraordinare pentru umorul social, în special în anii ’90, imediat după Revoluție. După care a venit o perioadă în care nu a mai fost un interes prea mare, pentru că lucrurile se aşezaseră, oamenii începeau să aibă alte interese, iar divertismul venea din altă parte. Dar acum, după pandemie, lucrurile s-au schimbat dramatic.

Și, practic, din punctul nostru de vedere, societatea a devenit din nou extraordinar de interesată de ce se întâmplă cu ea din punct de vedere social, politic, economic. Aşa că se duce acolo unde poate să-și valideze ideile, gândurile şi judecăţile. Fie că se construiesc comunități pe social media, fie că vin la spectacole Divertis care atacă problematică socială.

Dar resortul ăsta e: temele politice, ideologice, sociale au devenit foarte importante în discuțiile dintre oameni, în comportamentul nostru în general. Suntem foarte interesați de ce se întâmplă cu noi, pentru că este foarte tulbure momentul pe care îl trăim acum.

Constatăm că nu mai putem să facem previziuni pe termen lung. Și asta este o mare problemă pentru oameni, pentru că asta înseamnă, de fapt, frică. Înseamnă panică. Și, în momentele de panică, de obicei căutăm sprijin. Căutăm supape prin care să ne eliberăm de frici și de tensiuni. Iar dacă una dintre supape e comedia, dacă încă e de interes pentru public, indiferent de vârstă, este un semn că societatea este încă sănătoasă.

„Acum turbulența nu e doar din interior, e şi din exterior”

– Ca un soi de terapie la scenă deschisă?

– Dar acum e cu atât mai mult. Marea diferență a acestei perioade post-pandemie, față de perioada post-decembristă, este că acum turbulența nu e doar din interior, e şi din exterior. Din ce se întâmplă în lume.

În anii ’90, problemele oamenilor erau mai mult locale şi ţineau de frământările de după Revoluţie. Dar acum lucrurile sunt mult mai complicate. Mult mai dure. Nu mai știm nici noi ce suntem și cu cine trebuie să fim. Pentru că Statele Unite ale Americii, așa cum evoluează acum, ne bulversează. Nu mai reprezintă modelul pe care-l știam. Nu mai sunt farul. A început să clipească farul. Filează! Iar când un far filează, acolo, pe coastă sau nu transmite lumina călăuzitoare, vapoarele stau pe loc și sunt în bătaia vântului. Cam așa se întâmplă și cu noi. Totul e confuzie. Totul. Şi nu mai este din cauza noastră.

E adevărat, nenorocita de confuzie, la noi, se adâncește pentru că nu avem o clasă politică foarte solidă și foarte pricepută. La noi, managementul politic este la pământ, iar mesajele care vin despre politicieni sunt jalnice. Aproape inexistente când e vorba despre deciziile mari. Doar mergem în siajul vorbelor goale: „să analizăm”, „să fim împreună cu partenerii noștri”. Dar partenerii noştri se ceartă! Se ceartă! Și noi nu știm cu cine să fim.

– Dar, pe lângă personaje precum Trump, Putin, Macron, în spectacolul „Hrană – apă – comedie” sunt și nume precum Lia Savonea…

– Nu avea cum să fie altfel! Pentru că societatea râde copios, iar sursa noastră de inspiraţie este societatea. De pildă, în acest spectacol, am premiat cele mai tari întâlnări, situații, evenimente, personaje care ne-au făcut să râdem. Ăsta a fost criteriul. Iar momentul cu „Mă sună Lia” a fost un spectacol de comedie uriaș. Pe internet, pe reţelele media. A fost unul din cele mai tari spectacole de comedie din anul 2025. Nu l-am făcut noi, l-au făcut românii. Nu noi suntem talentați, ei sunt talentații, românii.

„Dacă nu avem umor şi suntem posaci şi fanatici, suntem pierduţi! ”

– Divertis a râs de toţi deopotrivă. Nu doar de „suveranişti”, nu doar de „sistem”…

– Pentru că societatea nu e formată numai din suveranişti sau numai din globalişti. Oamenii sunt diverşi, au păreri şi atitudini diverse. Nu putem să facem comedia partizană. Adică, putem, dar ar fi comedie de partid. Or, aia nu mai e comedie, e propagandă.

– Vin mai mulţi tineri la spectacole?

– Da, am observat o întinerire a publicului, respectiv o spargere a barierei, despre care la început credeam că va fi greu de realizat. Dar asta înseamnă că oamenii sunt implicați în mersul lucrurilor din cetate, că vor schimbări, că vor ca România să intre pe făgașul pe care și-l doresc toți și să devină o țară civilizată. Cred că ăsta e un semn. Pentru noi, e un semn.

În ultimele două luni, am făcut trei spectacole la Sala Palatului şi un turneu mare prin ţară. Am constatat că interesul pentru genul ăsta de comedie e foarte mare la publicul din generația de 30-40 de ani. A coborât media de vârstă și sunt foarte plăcut impresionat de chestia asta.

– N-ar fi straniu ca unii dintre aceştia să fi preferat „Vacanţa Mare” înainte?

– Deloc! Eu cred că, pe măsură ce trece prin viaţă, poate şi în funcţie de educaţia pe care o are, fiecare om îşi rafinează şi modul în care percepe comedia. La început, la vârstele mici, comedia este fizică. După aceea, e foarte sexuală, pentru că e hormonală. Iar după 30 de ani, când începe să deschidă ochii şi să se izbească de problemele mari pe care i le pune viaţa în faţă, începe să aprecieze umorul care are drept sursă de inspiraţie exact asta. Că e familie, că e serviciu, că e politică. Iar la vârstele înaintate deja suntem atât de rafinaţi încăt râdem extrem de rar. (râde) Până când sfârşim într-o teribilă tristeţe. Ca apoi să putem râde din nou chiar şi la desenele animate. Asta cred că e evoluţia umorului în funcţie de vârstă.

Dar important e să avem umor! Pentru că, dacă nu avem umor şi suntem posaci şi fanatici, suntem pierduţi! Pentru că, atunci când ne domină patima, nu mai funcţionăm. Patima şi ura nu fac casă bună cu comedia.