VIDEO Interviul dat de actorul Eric Dane pentru a fi publicat după moartea sa a intrat pe Netflix. Ultimele cuvinte pentru copiii săi

Ultimul interviu acordat de actorul Eric Dane înainte de moartea sa este acum disponibil pe Netflix ca parte a „Famous Last Words”, o serie de interviuri luate de platforma de streaming unor celebrități pentru a fi publicate după ce acestea se sting din viață, anunță Variety.

Potrivit Netflix, aceste interviuri „oferă publicului din întreaga lume oportunitatea de a asculta un simbol cultural după ce acesta a trecut la cele veșnice”. Dane, cunoscut pentru rolul lui Dr. Mark Sloan din serialul „Grey’s Anatomy”, a murit joi, la aproape 10 luni după ce a fost diagnosticat cu scleroză laterală amiotrofică (SLA), boala neurodegenerativă de care a suferit și Stephen Hawking.

Într-o coincidență stranie care i-a înduioșat pe fani, Dane a murit la exact 20 de ani de la data în care și-a făcut prima apariție în serialul „Grey’s Anatomy”. Eric Dane avea 53 de ani.

Netflix subliniază că interviul luat actorului a fost „realizat în baza unui acord potrivit căruia episodul urma să fie difuzat doar după moartea sa”. Seria „Famous Last Words” a debutat toamna trecută pe Netflix cu un interviu publicat postum cu Dr. Jane Goodall, cercetătoarea renumită pentru studiile sale aprofundate asupra cimpanzeilor.

Mesajul lui Eric Dane de la sfârșitul interviului acordat Netflix

La finalul interviului de 50 de minute luat de Netflix lui Dane, actorul le-a adresat un mesaj direct, privind în cameră, fiicelor sale, Billie și Georgia, spunându-le:

„Aceste cuvinte sunt pentru voi. Am încercat. Uneori m-am poticnit, dar am încercat. Per ansamblu, ne-am distrat de minune, nu-i așa? Îmi amintesc toate momentele petrecute la plajă, voi două, eu și mama – în Santa Monica, Hawaii, Mexic. Vă văd și acum jucându-vă în ocean ore întregi, micile mele sirene. Zilele acelea, joc de cuvinte intenționat, au fost raiul. Vreau să vă spun patru lucruri pe care le-am învățat din această boală și sper să nu mă ascultați doar cu urechile. Sper să mă auziți cu adevărat”.

„În primul rând, trăiți acum. Chiar acum. În prezent. Este greu, dar am învățat să fac asta”, a continuat Dane.

„Ani la rând am rătăcit mental, pierdut în propriile gânduri perioade lungi de timp, cufundat în autocompătimire, rușine și îndoială. Am reluat decizii în minte, m-am îndoit de mine însumi: «N-ar fi trebuit să fac asta. N-ar fi trebuit niciodată să fac cutare lucru». Gata. Din pur instinct de supraviețuire, sunt forțat să rămân în prezent. Dar nici nu vreau să fiu altundeva. Trecutul conține regrete. Viitorul rămâne necunoscut. Așa că trebuie să trăiți acum. Prezentul este tot ce aveți. Prețuiți-l. Bucurați-vă de fiecare clipă”, a mai spus acesta.

Sfaturile lăsate de actor pentru fiicele sale

„În al doilea rând, îndrăgostiți-vă”, a cotinuat Dane. „Nu neapărat de o persoană, deși recomand și asta. Dar îndrăgostiți-vă de ceva. Găsiți-vă pasiunea, bucuria. Găsiți acel lucru care vă face să vreți să vă ridicați din pat dimineața, care vă poartă prin întreaga zi. Eu m-am îndrăgostit pentru prima dată când aveam cam vârsta voastră. M-am îndrăgostit de actorie. Acea iubire m-a ajutat, în cele din urmă, să trec prin cele mai întunecate ore, cele mai întunecate zile, cel mai întunecat an din viața mea. Încă îmi iubesc munca, încă o aștept cu nerăbdare, încă vreau să mă aflu în fața camerei și să-mi joc rolul”, a continuat el.

„Munca mea nu mă definește, dar mă entuziasmează. Găsiți ceva care vă entuziasmează. Găsiți-vă drumul, scopul, visul. Apoi mergeți până la capăt. Mergeți cu adevărat până la capăt”, a subliniat actorul.

A treia lecție a lui Dane pentru fiicele sale este să „vă alegeți cu grijă prietenii”, iar a patra este să „luptați cu fiecare fibră a ființei voastre și cu demnitate”. Când vă confruntați cu provocări, de sănătate sau de altă natură, luptați. Nu renunțați niciodată. Luptați până la ultima suflare. Această boală îmi ia încet trupul, dar nu îmi va lua niciodată spiritul”, a continuat el.

„Billie și Georgia, voi sunteți inima mea. Sunteți totul pentru mine. Noapte bună. Vă iubesc. Acestea sunt ultimele mele cuvinte”, a spus Dane la finalul interviului.

Billie și Georgia, fiicele avute de Eric Dane cu actrița Rebecca Gayheart, sunt în vârstă de 15, respectiv 14 ani.