Decizia de miercuri a grupului parlamentar al PNL din Senat, care îi vizează pe Nicoleta Pauliuc, Monica Anisie, Mihail Veştea şi Sorin Cîmpeanu, „a avut la bază faptul că trădează”, afirmă Primarul general al Capitalei, liberalul Ciprian Ciucu.

Senatoarele Nicoleta Pauliuc și Monica Anisie au fost excluse miercuri din grupul parlamentar liberal și în cazul senatorilor Mihail Veștea și Sorin Cîmpeanu o decizie a fost amânată pentru două săptămâni, a anunțat liderul senatorilor PNL, Daniel Fenechiu. De asemenea, aceștia au fost înlocuiți din comisiile din care făceau parte.

„Excluderea lor din Grupul PNL de la Senat a avut la bază faptul că trădează. La vot se coordonează cu PSD. Sistematic, permanent. Participă la ședințele de grup ale PNL pentru scandal și pentru a sifona conținutul ședințelor și strategia politică. Ce să înțeleagă oamenii dacă membrii noștri se coordonează și votează cu PSD?”, a scris edilul miercuri seară, într-un mesaj publicat pe pagina lui de Facebook.

Conform acestuia, decizia luată de conducerea formațiunii liberale este „despre claritate şi coerenţă”.

Ce mai afirmă Ciprian Ciucu:

„ Apoi, văd că minoritatea asta gălăgioasă care parazitează și confiscă comunicarea sedințelor BPN al PNL pozează în victime.

Apoi, văd că minoritatea asta gălăgioasă care parazitează și confiscă comunicarea sedințelor BPN al PNL pozează în victime. De fapt ei sunt agresorii. Au trădat, au manipulat, au pus la cale operațiuni speciale.

Din cauza lor suntem sub cota de încredere a lui Ilie Bolojan. Ce să mai înțeleagă oamenii dacă ei ataca partidul și conducerea legitimă, trădează și se coordonează cu PSD?

Din cauza lor nu avem claritate și coerență. Au transformat partidul într-un câmp de luptă.

Dar Partidul Național Liberal este iarăși viu! Și-a regăsit sufletul!

Dacă, așa agresivi fiind, tot atacă conducerea legitimă a Partidului, făcând jocul adversarilor… demn ar fi arunce cu pietre noi de peste gard, nu din curtea Partidului Național Liberal. Dar na, au blocat deciziile luate democratic prin procese în justiție, și se comportă ca și cum sunt stăpânii dreptății.

Sunt din ce în ce mai puțini și mai irelevanți.

Nu putem merge împreună în viitoarele alegeri! Nu cu trădătorii.

Decizia liberalilor din Senat este justă si aduce claritate și coerență.

P.S. Vreau ca data viitoare să candidez cu sigla Partidului Național Liberal la vedere, mare!”.

Reacția primarului Ciucu, considerat un apropiat al lui Ilie Bolojan, vine după ce un grup de 19 parlamentari PNL au cerut anularea excluderii și sancțiunilor aplicate în cazul liberalilor Nicoleta Pauliuc, Monica Anisie, Mihail Veștea și Sorin Cîmpeanu și au denunțat modul „abuziv” în care fostul premier conduce partidul.

„Solicităm anularea deciziei de sancționare a celor 4 colegi care au fost înlăturați în mod abuziv din grup, respectarea legii, a statutului și a regulamentelor parlamentare, precum și o dezbatere reală privind orientarea politică și ideologică a PNL. În plus, solicităm conducerii partidului să înțeleagă că unitatea partidului nu se obține prin eliminarea colegilor care au opinii diferite. PNL este mai vechi decât orice conducere și mai important decât orice președinte de partid. Nu vom mai accepta ca acest șantaj să își producă efectele. Vom acționa în consecință, atât politic, cât și instituțional, folosind toate instrumentele statutare și legale”, scrie în comunicatul comun emis de cei 19 liberali.

Comunicatul este semnat de: Alexandru-Ioan Andrei, Monica-Cristina Anisie, Romică-Andrei Baciu, Lucian Nicolae Bode, Sorin-Mihai Cîmpeanu, Mihai Culeafă, Alina Gorghiu, Ion Iordache, Aneta Matei, Eduard-Tatian Mititelu, Ciprian Pandea, Nicoleta Pauliuc, Cătălin Predoiu, Răzvan Sorin Prișcă, Sebastian-Mihai Rusu, George Scarlat, Ionuț Stroe, Andrei-Ionuț Teslariu și Mihail Veștea.

Cele două senatoare excluse din grupul PNL de la Senat au criticat decizia luată de conducere şi au anunțat că nu vor părăsi formațiunea.