Într-un moment de tensiuni cu Europa, SUA cedează două comandamente din cadrul NATO, dar obțin altul

Statele Unite vor renunța la două comandamente în cadrul NATO, dar vor câștiga altul, într-un moment în care preeșdintele american Donald Trump solicită Europei să își asume o mai mare responsabilitate pentru propria securitate, au spus luni surse diplomatice pentru AFP.

Statele Unite vor ceda Italiei comandamentul forțelor aliate interarme (Allied Joint Force Command, JFC), cu baza la Napoli (în sudul Italiei) și axat pe operațiunile din sudul zonei euro-atlantice.

De asemenea, vor renunța la comandamentul JFC cu sediul la Norfolk (în estul Statelor Unite), axat pe operațiunile din zona nordică, în favoarea Marii Britanii, potrivit acestor surse.

Al treilea JFC, axat pe zona estică a Alianței Nord-Atlantice, are baza la Brunssum, în Olanda. În fruntea acestui comandament aliat se află în prezent un ofițer german.

JFC-urile sunt comandamente operaționale, responsabile de planificarea și coordonarea eventualelor operațiuni ale NATO.

În schimb, forțele americane vor prelua Comandamentul Maritim Aliat (Marcom), cu baza la Northwood, în Marea Britanie.

Aceste schimbări, dezvăluite de publicația franceză La Lettre, nu ar trebui să fie puse în aplicare înainte de câteva luni, au declarat pentru AFP doi diplomați din cadrul NATO, sub rezerva anonimatului.

„Este un semn bun al unui transfer de atribuții în practică”, a spus unul dintre ei.

Statele Unite confirmă totuși rolul militar central pe care îl ocupă în cadrul NATO încă de la înființarea organizației în 1949.

SUA se vor afla de acum la conducerea comandamentului central a trei ramuri ale NATO: forțele terestre (Landcom), navale (Marcom) și aeriene (Aircom).

De asemenea, americanii își mențin șefia asupra comandamentului suprem al forțelor aliate în Europa (Saceur), o funcție strategică ocupată încă de la înființarea NATO de către un ofițer american.

Funcția mai „politică” de secretar general al NATO este deținută, în mod tradițional, de un european.