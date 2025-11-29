Într-una dintre cele mai mari țări din Europa, presa s-a oprit din scris pentru o zi: „E nevoie de jurnaliști respectați și independenți, care nu pot fi șantajați financiar”

Jurnaliștii unora dintre cele mai mari publicații din Italia s-au aflat joi în grevă în semn de protest față de modul în care sunt plătiți de patronat.

„Din cauza unei greve a jurnaliștilor, site-ul nu va fi actualizat până sâmbătă, 29 noiembrie, la ora 6 dimineața”, a fost mesajul postat pe pagina de Facebook a unuia dintre cele mai mari ziare din Italia, La Repubblica. Un mesaj în același sens au afișat și celelalte mari publicații, La Stampa, Corriere della Sera.

De altfel, într-o postare publicată de Corriere, jurnaliștii explică pe larg motivele grevei.

„Astăzi, jurnaliștii italieni sunt în grevă. Suntem în grevă pentru că ne-a expirat contractul de muncă acum 10 ani și, mai presus de toate, pentru că considerăm că jurnalismul, un pilon fundamental al vieții democratice a țării, nu a primit atenția necesară din partea editorilot care fac parte din FIEG – Federația Italiană a Editorilor de Ziare, n.red): numeroase reduceri de salarii și investiții reduse, în ciuda milioanelor primite din subvenții publice.

În ultimii 10 ani, reducerea personalului editorial și reducerea salariilor jurnaliștilor prin situații de criză, concedieri, pensionări anticipate și înghețări ale contractelor au avut repercusiuni grave asupra pluralismului și dreptului cetățenilor de a fi informați. În acești 10 ani, numărul jurnaliștilor angajați a scăzut, dar exploatarea freelancerilor și a lucrătorilor temporari a crescut dramatic: plătiți cu doar câțiva euro pe articol, fără drepturi și fără viitor.

În acești 10 ani, puterea de cumpărare a salariilor jurnaliștilor a fost erodată de inflație, cu aproape 20%, de aceea solicităm o creștere salarială în conformitate cu cea a altor contracte colective de muncă. Editorii au propus o mărire salarială modestă și au cerut o reducere suplimentară a salariilor pentru noii angajați, adâncind astfel în mod inacceptabil decalajul dintre generații din redacție.

Nu facem din asta o luptă corporativă. Credem că informația cu adevărat liberă și plurală, cu control democratic, necesită jurnaliști respectați și independenți, care nu pot fi șantajați financiar.

Solicităm un nou contract care să protejeze drepturile și să îmbine informația cu noi profesii digitale, reglementând utilizarea Inteligenței Artificiale și asigurând o compensație echitabilă pentru conținutul distribuit online”, se arată în mesaj.