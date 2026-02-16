INVESTIGAȚIE. Descoperirea jurnaliștilor străini care au căutat „România” în dosarul penal deschis după un mare scandal de corupție

Presa din Croația a preluat investigația recentă publicată de Snoop despre roboții medicali de la Spitalul Militar din București și a descoperit, într-un dosar, facturi fictive privind presupuse achiziții în România și Bulgaria.

Una dintre cele mai citite publicații din Croația și Bosnia-Herțegovina, Index, a publicat, stenograme din dosarul penal în care a fost condamnat afaceristul sârb Sasa Pozder. Este partenerul din Balcani al firmei românești Medical Innovation Solutions, cea care a vândut cu trei roboți Versius la preț de Da Vinci la Spitalul Militar în 2025. Suma: 10,6 milioane de euro.

Sârbul apare în fotografii alături de partenera sa de afaceri din România, Laura Galea, cea care a vândut roboții la Spitalul Militar. Firmele celor doi au același nume. Galea e fiica afaceristului Cătălin Galea, judecat de 9 ani în dosarul Barocamera, aflat la al 84-lea termen de judecată.

Dosarul din Croația

Pozder și partenerul său croat, Hrvoje Petrač, și-au creat un grup de WhatsApp care a reprezentat o probă importantă în dosarul în care au fost condamnați.

Conform Index, la dosar exista dovada că Pozder a încercat să ofere o mită de 100.000 euro pentru ca spitalul KBC din Split să achiziționeze un sistem robotic Versius.

Cei doi strângeau informații despre posibila intrare pe piața din Balcani a robotului Da Vinci, cel mai cunoscut și performant de pe piață.

„Am un e-mail de la Intuitive (n.r. producătorul Da Vinci) că până în 2030 nu vor face nimic pe teritoriul fostei Iugoslavii, nici măcar în Slovenia, unde au vândut unul”, e unul dintre mesajele de pe grupul WhatsApp.

În dosar, a descoperit publicația Index, că firmele lui Pozder și Petrač facturau fictiv presupuse activități de intermediere cu România și Bulgaria. Justificate prin achiziții care nu existau în realitate. Pozder a recunoscut că banii au fost împărțiți între afaceriștii condamnați.

În România, aveau o firmă-soră începând din 1 ianuarie 2023.

Pozder a fost condamnat la 2 ani și 9 ani de închisoare în Croația. Va începe executarea pedepsei în aprilie, după ce a fost operat recent. El a stat deja 8 luni în arest, perioadă care îi va fi redusă din total.

