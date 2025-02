Investigație în Australia după ce angajați medicali au amenințat într-o transmisiune video că vor ucide pacienții israelieni

Doi angajați medicali ai unui spital din statul australian New South Wales, care au apărut într-un videoclip pe rețelele de socializare amenințând că vor ucide pacienți israelieni, au fost identificați și au fost „suspendați imediat” de la locul de muncă, a declarat ministrul sănătății din NSW, citat de Reuters și The Guardian.

Ryan Park, ministrul sănătății din NSW, a lansat o investigație după ce un creator de conținut israelian a publicat un videoclip care prezintă o conversație online pe care a avut-o cu două persoane dintr-un spital din acest stat, pe o platformă de videochat asemănătoare cu Chatroulette. Aceste platforme conectează în mod aleatoriu utilizatorii lor din diferite colțuri ale lumii pentru conversații.

Israelianul Max Veifer folosește platforma pentru a le pune întrebări despre Israel celor cu care vorbește. Veifer, care distribuie cu regularitate videoclipuri pe TikTok are 102.000 de urmăritori, iar videoclipurile sale au fost apreciate de 4,2 milioane de utilizatori.

În videoclipul care a șocat opinia publică din Australia, israelianul începe o conversație cu un bărbat îmbrăcat într-un halat medical cu inscripția NSW Health. Bărbatul se identifică drept medic.

Când Veifer spune că este din Israel, el răspunde: „Voi fi foarte sincer cu tine… sunt atât de supărat că ești israelian. În cele din urmă, vei fi ucis și vei ajunge în Jahannam [iad]”.

Veifer îi întreabă apoi pe bărbat și pe o femeie care stă lângă el ce ar face dacă un israelian ar veni la spitalul lor, iar femeia răspunde, după ce a folosit un limbaj injurios la adresa israelianului și îl amenință cu moartea, că „nu îl voi trata, îl voi ucide”.

Bărbatul adaugă: „Nu ai idee câți câini israelieni au venit la acest spital, iar eu i-am trimis în Jahannam. I-am trimis literalmente în Jahannam”.

These two nurses in Australia have been relieved of their duties after bragging about murdering Jewish patients.



Whether they were lying or not, the open antisemitism that we’ve seen in recent times is terrifying. pic.twitter.com/y9CEExzir7