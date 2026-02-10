INVESTIGAȚIE. În timp ce dosarul tatălui se prescrie, fiica a vândut roboți medicali de 10,6 milioane de euro, cumpărați de Spitalul Militar la preț de Da Vinci

Licitația medicală a roboților Versius a fost câștigată de Medical Innovation Solutions, o firmă fondată sub numele Celestial Records pentru înregistrări muzicale de către Laura Galea, fiica omului de afaceri Cătălin Aurel Galea, inculpat în dosarul Barocamera, scrie siteul de investigații Snoop.

Omul de afaceri Cătălin Aurel Galea, prietenul lui Sorin Oprescu, fostul primar fugar al Capitalei, e judecat de aproape nouă ani în dosarul Barocamerei nefuncționale de la Colectiv.

La aproape nouă ani după ce au fost trimiși în judecată și după 84 de termene, dosarul barocamerei e încă fără decizie în primă instanță. Statul român a fost prejudiciat, spun procurorii, cu aproape 2 milioane de euro.

În 2025, firma deținută de fiica sa, cântăreață, a vândut trei roboți medicali Versius către Spitalul Militar. Cost: 10,6 milioane de euro.

Prețul unui robot este de 3,5 milioane de euro. E un preț la care ajung, în mod normal, cei mai performanți roboți medicali de pe piață, Da Vinci.

Cu 16 luni înainte, un robot identic a fost vândut la Spitalul Sf. Maria din București, cu 2,5 milioane de euro, de o altă apropiată a lui Galea și Oprescu.

De la muzică la afaceri cu spitale de stat

Celestial Records, firma deținută de Laura Galea, 29 ani, a apărut la finalul lui 2020, primul an de pandemie, cu obiectul de activitate „realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală”.

Laura Gabriela Galea a fost promovată online drept artistă „școlită de profesori care au lucrat cu Rihanna, Tina Turner și Adele” (Zile și Nopți, OK Magazine). Pe YouTube, piesele ei lansate în aceeași perioadă, decembrie 2020 – februarie 2021, au strâns între sute de mii și un milion de vizualizări.

Contractul cu Spitalul Militar din București

După doar doi ani de funcționare, fără cifră de afaceri și fără profit, compania și-a schimbat atât numele, cât și domeniul. A devenit Medical Innovation Solutions, cu activitate principală comerțul cu ridicata al produselor farmaceutice. Cântăreața Laura Galea a rămas.

Cu doi angajați în 2024 și profit de 60.000 euro, a început să câștige licitații în spitale de stat din București. Cel mai mare contract a fost semnat în mai 2025, când a fost una dintre cele două câștigătoare ale unui acord-cadru de 90 de milioane de lei pentru livrarea a șase roboți chirurgicali la Spitalul Militar Central „Carol Davila” din Capitală.

Prin două contracte subsecvente, în valoare totală de 53,7 milioane de lei cu TVA, circa 10,6 milioane de euro, a livrat primii trei. Suma din SEAP a fost confirmată de Spitalul Militar printr-un răspuns către Snoop. Asta înseamnă circa 3,5 milioane de euro per robot.

Comparație între roboții microscopici Versius vs Da Vinci

Roboții primiți de Spitalul Militar sunt model Versius. Unul dintre cei mai noi de pe piață, oferă „costuri de achiziție mai accesibile” și e gândit ca o alternativă la Da Vinci, considerat de inventatorii Versius un produs scump și mai puțin flexibil, conform revistei americane Wired.

„Marea provocare este să descoperi cum să faci un instrument sofisticat, disponibil la un preț rezonabil (…) Așa a ieșit Versius” – Luke Hares, inventatorul Versius, în Wired.

Versius e al doilea robot, și ca preț, și ca performanțe istorice, după robotul Da Vinci, utilizat deja în România de mulți medici. În lume, folosit de peste 25 ani. De exemplu, Versius a fost aprobat pentru chirurgie pediatrică abia în 2026, după achiziție.

Conform unui articol The Guardian din 2023, sistemul Da Vinci e mai scump, circa 1,6 milioane de lire (1,85 milioane de euro), în timp ce Versius varia între 1,2 – 1,5 milioane (maximum 1,7 milioane de euro). Autorul articolului susținea că „puține s-au schimbat în ultimele două decenii”, iar asta nu include costurile de instructaj și mentenanță, care pot fi de circa 10% din investiția inițială anual (adică undeva la 120.000 – 185.000 euro, în funcție de robot).

„Pentru trei milioane și jumătate de euro poți cumpăra – fără mentenanță, instructaj și consumabile – un robot Versius și unul Da Vinci”, spun specialiști din piață consultați de Snoop. Opinia lor a fost confirmată de surse medicale care au dorit să își păstreze anonimatul.

Ce spune medicul Cătălin Copăescu

Contactat de Snoop, dr. Cătălin Copăescu, care a introdus chirurgia minim invazivă în România, spune că robotul Da Vinci, dezvoltat în urmă cu aproximativ 30 de ani, rămâne reperul în chirurgia robotică datorită experienței acumulate, tehnologiilor brevetate și gamei largi de instrumente și proceduri.

„Toate platformele robotice de azi din lume – aproape o sută – se află în diverse faze evolutive. Toate au același deziderat: să se apropie și să atingă performanțele Da Vinci”, explică dr. Copăescu, care este și fondatorul Ponderas Academic Hospital.

Medicul nu vorbește despre prețuri, pentru că „nu le vând eu”, dar spune că „la evenimentul de la Sevilia unde mă aflu ofertele platformelor alternative (la Da Vinci) sunt la jumătate de preț pentru orice”.

„Ultima generație are un computer de zece mii de ori mai puternic decât Da Vinci Xi. Este vârful de tehnologie la ora actuală. Aici, la Sevilia, a fost o demonstrație a unui coleg din Japonia pentru o rezecție extinsă de cancer gastric. Până la finalul intervenției chirurgicale au fost doi mililitri de sânge pierduți de pacient. Doi mililitri! (…) Este fascinant cum evoluează lucrurile în robotica chirurgicală”, afirmă medicul.

Copăescu amintește că în 2008 statul a început un program guvernamental pilot pentru a susține intervenții chirurgicale robotice. „Un pionierat est european.” După mai puțin de cinci ani, finanțarea a fost oprită.

Chirurgia asistată robotic, spune dr. Copăescu, este „cea mai modernă tehnologie pentru chirurgi și în beneficiul pacienților”. Ponderas a fost primul spital din țară care a cumpărat un robot Da Vinci Xi, de ultimă generație. Acum sunt undeva la 24 de roboți în spitalele private și patru în cele publice. Medicul speră că interesul autorităților va crește, astfel încât mai mulți pacienți să aibă acces la această tehnologie.

Deși intervențiile sunt mai costisitoare, ele pot reduce cheltuielile de recuperare.

„Chirurgia robotică asigură o rată mai redusă a complicațiilor, o recuperare mai bună și rapidă a pacienților, implicit o spitalizare mai scăzută, tratament mai scurt și atunci, una peste alta, cheltuielile cu pacienții sunt mai reduse”, explică dr. Copăescu.

