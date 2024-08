INVESTIGAȚIE. „Ostașul” Ciucă ne costă milioane de euro. Snoop.ro a aflat suma plătită de PNL din bani publici pentru cele 400 de panouri stradale care promovează cartea lui Nicolae Ciucă în toată țara

Siteul de investigații Snoop.ro a cercetat situația panourilor care au umplut țara pentru marketingul cărții lui Nicolae Ciucă, „Un ostaș în slujba țării”. Într-un răspuns oficial către ziariști, PNL a recunoscut că publicitatea cărții, care a intrat în a patra lună, costă 510.000 de euro pe lună, aici intrând chiria expunerii publicitare, TVA și taxele locale. Partidul a mai achitat din bani publici încă 450.000 de euro pentru producerea și montarea panourilor care promovează cartea lui Nicolae Ciucă. Cu totul, deja a costat 2 milioane de euro și merge la 4 milioane până în noiembrie.

În perioada 10 mai – 9 iunie 2024 a fost pentru prima oară din 2015, de când legea română a interzis publicitatea electorală outdoor, când un partid și-a păstrat panotajul în timpul campaniei. În locul unui mesaj electoral al lui Nicolae Ciucă, pe panouri a apărut, în orașe, pe străzi și autostrăzi, imaginea cărții lui Nicolae Ciucă, cu figura aceluiași politician pe copertă.

Din mai și până acum, campania s-a derulat deja pe trei luni și e prevăzută să continue până în noiembrie-decembrie. Cine a finanțat și cât costă, dezvăluie siteul de investigații Snoop, într-un articol publicat miercuri dimineața.

400 de panouri = 510.000 de euro pe lună

400 de panouri de outdoor cu imaginea lui Nicolae Ciucă sunt prezente în orașele, pe autostrăzile și pe drumurile naționale din România. Imaginea lui Ciucă se reflectă în 762 de afișaje, a comunicat oficial PNL, la cererea jurnaliștilor site-ului nonprofit Snoop.ro. Unele panouri, complexe, au mai multe afișaje, de aceea numărul de „fețe” din răspunsul PNL e mai mare decât cel al panourilor.

Pentru perioada 15 mai – 15 iunie, care s-a suprapus în bună măsură peste campania electorală, prețul a fost de 510.000 de euro, reprezentând chiria, TVA și taxe locale, susține PNL. În plus, conform liberalilor, ei au mai plătit 450.000 de euro, o singură dată la începutul campaniei, pentru producerea panourilor cu volumului lui Ciucă și pentru montarea lor.

Totalul de până acum al publicității outdoor pentru carte a fost de 2 milioane de euro. Până la finalul anului, afișarea volumului lui Nicolae Ciucă va costa, în total, peste 4 milioane de euro.

Rareș Bogdan: „Unii vor mai ține, în sfârșit, mâna pe o carte”

Întrebat dacă a face publicitate din bani publici unei cărți, care este acțiunea unei persoane private, reprezintă un lucru la care PNL a reflectat, Rareș Bogdan a spus că se bucură pentru faptul că românii vor citi.

„Faptul că vorbim despre o carte pe mine mă bucură. După mult timp, de la Cățeluș cu părul creț și Capra cu trei iezi, unii vor mai ține, în sfârșit, mâna pe o carte”, a spus prim-vicepreședintele partidului de guvernământ.

„Noi am făcut un deal că am luat panourile pe un an de zile”, a spus Rareș Bogdan. El a spus că „panourile le-am plătit strict în zona electorală, iar, în rest, le-am ocupat cu altceva”, referindu-se la cartea șefului său de partid.

În unele județe au fost declarate ilegale, dar au rămas

Snoop.ro mai notează că, din monitorizarea situațiilor din județe, rezultă că unele Birouri Electorale Județene au considerat că reclama e ilegală, iar altele că e legală. În Timiș, de pildă, panourile cu „Un ostaș în slujba țării” au fost coborâte doar câteva zile. În Sălaj, au fost declarate ilegale, în campanie, dar au fost lăsate. În Cluj, au fost coborâte. În Călărași, au fost apreciate drept legale. Pe ansamblul țării, ele au fost acolo în campanie și sunt în continuare acolo.

Liderul liberal Rareș Bogdan crede că volumul lui Nicolae Ciucă va fi o carte politică importantă, în stilul cărților liderilor de talia Angelei Merkel, cancelar al Germaniei, sau Barack Obama, fost președinte al SUA.

„Nu vă așteptați să fie Alexis de Tocqueville cu «Despre democrație în America», ci va fi în stilul cărților scrise de Tony Blair, fost premier britanic, Angela Merkel, fost cancelar al Germaniei, sau Barack Obama, fostul președinte al SUA. Va fi cel puțin la fel de bună ca «Pas cu Pas» scrisă de Klaus Iohannis, dacă nu chiar mai bună”, a fost concluzia lui Rareș Bogdan despre viitoarea carte care va fi lansată de președintele PNL.

Cât costă totul, în investigația de pe Snoop.ro.