INVESTIGAȚIE. Sindicaliști discută o alianță cu casa de avocatură a europarlamentarului AUR Gheorghe Piperea împotriva tăierilor Guvernului Bolojan. „Au prezentat o strategie și un plan de acțiune concret” / În ecuație apare și o membră PNL

Angajații Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM) sunt unii dintre cei mai bine plătiți angajați la stat din România: 659 de angajați cu salariu mediu de 2.500 de euro net pe lună. Scăderile preconizate i-au făcut să se organizeze și să atace în instanță legea care le reduce numărul de posturi și veniturile, potrivit unei investigații publicate azi de Snoop.ro.

ANCOM (comunicații), ASF (asigurări) și ANRE (energie) sunt trei instituții ale statului care reglementează trei piețe importante și prospere. La rândul lor, angajații sunt foarte bine plătiți.

Anunțul că guvernul Bolojan și-a asumat în fața Parlamentului o lege care va tăia specific de la cele trei instituții i-a mobilizat pe angajații de la ANCOM. Iar aceștia au apelat la discuții, deocamdată preliminare, cu casa de avocatură a lui Gheorghe Piperea, europarlamentar AUR, potrivit informațiilor site-ului de investigații Snoop. Informațiile au fost confirmate chiar de către sindicaliști, întrebați de jurnaliști.

Avocatul Gheorghe Piperea / FOTO: Inquam Photos / George Călin

Radu Dinu, lider sindical ANCOM: „E adevărat”

Legea prevede, printre altele, reducerea cu 10% a posturilor de specialitate şi cu 30% a posturilor din structurile de suport administrativ și logistic, scăderi salariale de până la 30% și eliminarea primelor și bonusurilor pentru șefi până la finalul lui 2028.

În plus, legea obligă instituțiile la transparență în privința grilelor de salarizare.

„E adevărat că cei de la Piperea & Asociații au fost mult mai bine pregătiți. Vrem să alegem cei mai buni avocați să ne reprezinte”, a declarat, pentru Snoop, președintele sindicatului din ANCOM, Radu Dinu.

ANCOM, care este condusă din 2023 de Valeriu Zgonea, are 659 de angajați și un salariul mediu net de 12.934 de lei, potrivit Spotmedia. Este o companie de stat autonomă, adică aparține statului și are monopol pe domeniul reglementării comunicațiilor, raportând că se autofinanțează.

E-mailul care a informat angajații

Președintele sindicatului din ANCOM, Radu Dinu, i-a anunțat pe angajații instituției, printr-un e-mail intern consultat de Snoop, că a început consultările cu cinci case de avocatură, „selectate pentru experiența lor în litigii de muncă și notorietatea profesională”.

Este vorba despre Piperea & Asociații, Stoica și Asociații, Bulboacă și Asociații, Nestor Nestor Diculescu Kingston Petersen (NNDKP) și Izabela Popa (cabinet individual), conform emailului.

Dinu precizează în mesajul electronic că alegerea casei de avocatură care va reprezenta angajații ANCOM va fi făcută prin vot. Termenul este finalul acestei săptămâni. Una dintre favorite este societatea unde partener fondator este europarlamentarul AUR Gheorghe Piperea, conform surselor din sindicatul ANCOM, citate de Snoop.

„Au prezentat o strategie și un plan de acțiune concret”

După prima rundă de consultări cu avocații, Dinu i-a anunțat pe sindicaliști că nu dorește să continue discuțiile cu una dintre celelalte case de avocatură, argumentând că au venit la întâlnire „nepregătiți, deși au solicitat documente înainte”.

În același mesaj, șeful sindicatului din ANCOM a lăudat casa lui Piperea pentru că reprezentanții „au răspuns punctual la toate întrebările noastre; au prezentat o strategie și un plan de acțiune concret”.

„S-au arătat dispuși să vină în fața tuturor colegilor interesați pentru o prezentare detaliată și o sesiune de întrebări și răspunsuri”, a mai transmis Dinu.

Contactat de Snoop, șeful sindicaliștilor din ANCOM a negat că a afirmat că „ar fi o pierdere de timp” să continue discuțiile cu una dintre celelalte firme și că Piperea și Asociații ar fi favorită să-i reprezinte în instanță.

„Analizăm toate ofertele. Avem patru-cinci posibile variante, este și Piperea printre ele, dar nu aș putea spune că este favorită, încă mai așteptăm două oferte. Decizia se supune votului membrilor de sindicat, vreo 450, nu o ia o persoană sau două”, a declarat Radu Dinu.

Întrebat dacă și-a pus problema unui posibil conflict de interese, având în vedere că e o casă de avocatură fondată și coordonată de un politician AUR, Dinu a subliniat că a luat în calcul și acest aspect, însă mai important este să aibă avocați buni.

„Ideea noastră principală e să lucrăm cu o casă de avocatură care să ne crească șansele de a câștiga procesul și de a invoca excepția de neconstituționalitate a legii”, a declarat pentru Snoop.

Europarlamentarul AUR a criticat măsurile fiscale

Europarlamentarul AUR Gheorghe Piperea este un critic constant al pachetelor de măsuri fiscale gândite de Guvernul condus de Ilie Bolojan.

Piperea susține că Executivul „ocolește democrația și sfidează cetățenii” și a anunțat că Opoziția va depune șase moțiuni de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, câte una pentru fiecare pachet fiscal, și va sesiza Comisia de la Veneția și CEDO.

La rândul său, liderul de sindicat Dinu a explicat că disponibilizarea a aproximativ 200 de angajați ar duce la destabilizarea. În ecuație apare și o membră PNL.

Continuarea, pe Snoop.ro.