Investitorul legendar Michael Burry afirmă că bitcoin e „tulipomania” zilelor noastre: „E chiar mai rău”

Michael Burry, faimosul investitor imortalizat de filmul „The Big Short”, afirmă că entuziasmul din jurul bitcoin a scăpat de sub control, relatează Business Insider.

Burry, care a devenit celebru după ce a fost una dintre puținele persoane care au prevăzut prăbușirea pieței imobiliare din SUA în 2008, a numit moneda digitală bazată pe tehnologia blockchain „tulipomania zilelor noastre” într-un podcast găzduit de Michael Lewis, autorul cărții The Big Short pe care s-a bazat filmul din 2015.

Tulipomania se referă la o perioadă din istoria de aur a Olandei, în care prețurile contractelor pentru unii bulbi de lalele la modă au ajuns la prețuri amețitoare și apoi s-au prăbușit brusc în februarie 1637. Este general acceptat că aceasta a fost prima bulă speculativă din istoria scrisă

„Cred că bitcoin la 100.000 de dolari este cel mai ridicol lucru”, a spus Burry, care a descris cea mai mare criptomonedă din lume drept „lipsită de orice valoare”.

Bitcoin a atins un maxim istoric în octombrie

„E chiar mai rău decât un bulb de lalea, pentru că a permis atât de multă activitate infracțională să se ascundă în profunzime”, i-a spus Burry lui Lewis, care a scris în cartea sa din 2010 despre faimosul pariu al investitorului împotriva pieței imobiliare înaintea crizei financiare.

Bitcoin era în creștere cu aproximativ 1,5% marți, ajungând la un preț de aproximativ 88.700 de dolari pentru o singură monedă. Moneda digitală a atins un maxim istoric de peste 120.000 de dolari în octombrie, dar prețul său a scăzut cu mai mult de 30% de atunci.

Atacul lui Burry, care și-a radiat recent fondul de investiții, la adresa bitcoin este cel mai recent episod dintr-o revenire spectaculoasă a sa în spațiul public, după ani de mesaje rare și postări criptice pe rețelele de socializare, sub pseudonimul „Cassandra” – o referință la preoteasa care, potrivit mitologiei grecești, a fost blestemată de zeul Apollo să facă profeții adevărate care nu sunt niciodată crezute.

Michael Burry a luat în colimator și cea mai valoroasă companie din lume

Săptămâna trecută, Burry și-a reiterat avertismentul că bursa americană se află într-o „bulă” speculativă și a declarat că Nvidia, producătorul de cipuri care a câștigat cel mai mult de pe urma cursei pentru dezvoltarea inteligenței artificiale, va fi cea care dă semnalul pentru prăbușirea piețelor.

La sfârșitul lunii octombrie Nvidia a depășit pentru scurt timp pragul de capitalizare pe bursă de 5 trilioane (5.000 de miliarde de dolari), devenind prima companie din istorie evaluată la o asemenea sumă.

Burry, acum în vârstâ de 54 de ani, a numit de asemenea Tesla ca fiind „ridicol de supraevaluată”. El a emis avertismente regulate despre „bula creată de AI” pe contul său de pe platforma „X” și pe canalul de Substack pe care și l-a lansat recent.

Însă atacul său de acum la adresa bitcoin nu este primul al lui Burry, care a fost interpretat de Christian Bale în filmul The Big Short, este critic la adresa criptomonedelor.

În 2021, Burry a avertizat că, deși considera că motivele existenței bitcoin erau „relevante”, ascensiunea criptomonedei reprezintă o „bulă speculativă” care prezintă mai multe riscuri decât oportunități.

„Dacă nu știi cât de mult efect de levier este implicat în creștere, s-ar putea să nu știi suficient pentru a o deține”, a scris el într-un mesaj pe care l-a șters ulterior de pe platforma care atunci se numea Twitter.

Levierul în investiții este un instrument care permite investitorilor să controleze o poziție de piață mai mare decât capitalul propriu disponibil, folosind fonduri împrumutate de la broker sau o bancă. Mai simplu spus, instrumentul permite cumpărarea de acțiuni pe datorie.