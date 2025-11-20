Ioana Dogioiu, ratificată prin memorandum confidențial în conducerea Radioului public: „Membrii CA nu au absolut nicio atribuție în privința politicii editoriale” susține aceasta

„Membrii CA au cu totul altă treabă. Este vorba de strategii de dezvoltare, bugete, alte aspecte care nu au nicio legătură cu politica editorială”, a explicat Ioana Dogioiu, într-o conferință de presă de la sediul Guvernului, când a fost întrebată despre îngrijorările privind politica editorială a Radioului public.

Ioana Dogioiu a fost întrebată joi, în conferința de presă care a urmat ședinței de Guvern, dacă s-a aprobat printr-un memorandum numirea sa în Consiliul de Administrație al Societății Române de Radiodifuziune (SRR).

„Da, a fost un memorandum, el este întotdeauna la zona de confidențiale, pentru că acolo sunt plasate acele memorandumuri. Dar da, a fost adoptat memorandumul în ședința de guvern”, a spus aceasta.

Ea a precizat și că „întotdeauna memorandumurile de acest tip” sunt confidențiale, fiind o cutumă care este mult dinainte să vin eu aici. De data asta eu fiind titulară, v-am spus că da, a fost adoptat acest mecanism”, a răspuns Ioana Dogioiu.

Întrebată de jurnaliști despre îngrijorările privind posibila implicare a guvernului în politica editorială a Radioului public, Ioana Dogioiu a sous că „membrii Consiliului de Administrație (CA) nu au absolut nicio atribuție în privința politicii editoriale”.

„Și v-o spun, dacă vreți și din propria experiență, cât am lucrat în TVR, nu m-am întâlnit niciodată, eram editor general pe vremea aceea, nu m-am întâlnit niciodată cu vreun membru al Consiliului de Administrație. Membrii CA au cu totul altă treabă. Este vorba de strategii de dezvoltare, bugete, alte aspecte care nu au nicio legătură cu politica editorială”, a spus Ioana Dogioiu.

Ce spune despre acuzațiile privind procedura sa de numire

Ulterior, în cadrul aceleași conferințe (de la min. 1:28:00), jurnaliștii i-au cerut o reacție și față de acuzațiile unor politicieni din Coaliție care acuză o ilegalitate în procedura de numire, în condițiile în care jurământul depus de ea a fost făcut acum 2 zile, iar memorandumul care îi permite să ocupe funcția a fost adoptat abia astăzi.

„Pe partea de legalitate sau nelegalitate, țin să vă amintesc că a existat un vot individual în Comisiile reunite ale Parlamentului și apoi un vot în Plenul parlamentului. Deci dacă a existat sau nu o ilegalitate, cred că domnii parlamentari puteau s-o constate. În ceea ce privește memorandumul adoptat astăzi, el are o valoare de ratificare”, a precizat Ioana Dogioiu.

În plus, aceasta a subliniat că de la numirea în parlament și până astăzi nu a existat nicio altă ședință de guvern. „Deci din punct de vedere juridic, al juriștilor Guvernului, nu este absolut nicio problemă”, a mai spus Ioana Dogioiu.

Critici puternice din societatea civilă: „Un atentat la autonomia instituției”

Mai multe organizații nonguvernamentale și nonprofit au lansat marți o scrisoare deschisă în care au avertizat că nominalizarea purtătoarei de cuvânt a Guvernului, Ioana Dogioiu, în Consiliul de Administrație al Radioului public ridică „probleme de compatibilitate și de independență instituțională”.

În opinia ActiveWatch, propunerea de către Executiv a unui candidat „cu dublă funcție” la radioul de stat reprezintă „un atentat la autonomia instituției”.

Pe lângă ActiveWatch, scrisoarea este semnată de Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI), Centrul pentru Inovare Publică, Centrul de Resurse Juridice și CeRe: Centrul de Resurse pentru participare publică.

Asociațiile amintesc și de răspunsul dat de Ioana Dogioiu la întrebarea HotNews referitoare la ce se va întâmpla cu rolul său în guvern după ce va deveni membră în CA-ul Radioului Public. Luni, la această întrebare, ea a explicat că înainte de a fi luată decizia echipa de juriști de la Palatul Victoria a analizat legislația astfel încât numirea „să fie cât se poate de corectă”.

Ioana Dogioiu a explicat și că e posibil ca ea să ocupe ambele funcții și pentru că nu este vorba despre un Consiliu de Administrație al unei societăți comerciale, Radioul Public fiind un serviciu public.