Ion Cristoiu critică protestele provocate de documentarul Recorder: „Ca cetățean, mă doare în cot că eliberează corupți dar nu mă doare deloc în cot că Ilie Bolojan mai are un pic și ne sărăcește”

Jurnalistul Ion Cristoiu pune sub semnul întrebării motivele pentru care câteva mii de persoane au ieșit în stradă în ultimele două seri și acuză, într-o pastilă publicată în Gândul, „o diversiune împotriva justiției independente”.

„Poate că observatorul o fi zis: românii ăștia au o problemă. S-a acționat pe buton. Să nu-mi spuneți mie că au ieșit în stradă românii emoționați de un documentar care ridică o temă abstractă cu justiția capturată, și nu au ieșit când au murit oamenii ăia, când au rămas fără apă. N-au ieșit acum, când le cresc taxele”, a mai spus Cristoiu, cu referire la explozia din Rahova și la localitățile din Prahova care au rămas fără apă ca urmare a lucrărilor la barajul Paltinu.

De altfel, Cristoiu s-a poziționat critic din primele intervenții după apariția documentarului Recorder „Justiție Capturată”. El a condamnat difuzarea documentarului de către TVR drept „o încălcare a normelor”.

„Mă doare în cot că eliberează corupți”

Jurnalistul pune față în față deciziile justiției care a șters în ultimele zile condamnărilor mai multor condamnați penali cu măsurile luate de guvernul Bolojan.

„Pe mine, ca cetățean, mă doare în cot că eliberează corupți dar nu mă doare deloc în cot faptul că Ilie Bolojan mai are un pic și ne sărăcește la modul absolut”, afirmă Cristoiu.

În final, el compară protestele din prezent cu cele generate de ordonanța 13 din ianuarie 2017 sau cele de după câștigarea turului 1 al alegerilor prezidențiale din noiembrie 2024, în cele din urmă anulate, de către Călin Georgescu.

„Statul Paralel a acționat din nou pe buton. Cunosc, știu mașinăria. Apare o chestie, imediat, așa-zis presă… Uitați-vă cei care au scris, care au fost tulburați de documentar. E aceeași listă, de la CTP, la Caramitru. E aceeași listă de pe vremea lui Dragnea, aceeași listă și din bătălia împotriva fascismului. Deci, putem spune că asaltul împotriva justiției ne-a arătat că Statul Paralel există”, a conchis Ion Cristoiu.

Proteste pentru independența justiției

Peste o mie de oameni au manifestat joi seară în Capitală, iar proteste au avut loc și în Iași sau Cluj. A fost a doua seară de manifestații care au pornit după publicarea documentarului Recorder ”Justiție Capturată”.

În paralel, crește numărul semnatarilor mesajului de solidaritate cu magistrații care au făcut dezvăluirile din documentarul Recorder. Lista este deschisă de fosta șefă a DNA Laura Codruța Kovesi, care acum conduce Parchetul European, și a ajuns la 518 magistrați. Printre semnatari se află și 33 de judecători ai Curții de Apel București, instituție a cărei conducere a criticat ieri documentarul și magistrații care au vorbit public.

În documentarul Recorder, au fost intervievați procurorul militar Liviu Lascu, Crin Bologa, fostul procuror-șef al DNA între perioadele Laura Codruța Kovesi si Marius Voineag, judecătorul Laurențiu Beșu de la Tribunalul București, dar și o procuroare din DNA și o judecătoare de la Curtea de Apel, care au vorbit sub anonimat. Claudiu Sandu, reprezentant al procurorilor în CSM, a spus în documentar că s-a ajuns ca interpretarea exagerat formală a legii să ducă la anularea probelor din dosar „pentru orice”, pentru ceea ce el a metaforizat ca fiind „o virgulă”.



