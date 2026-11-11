Ion Iliescu a interzis și el ziariști la Cotroceni. Ce i-a spus Ovidiu Vanghele lui Nicușor Dan, stârnind reacția președintelui

Președintele Nicușor Dan a anunțat marți, într-o conferință de presă, că i-a transmis în direct jurnalistului Ovidiu Vanghele că nu va mai avea voie să participe la conferințele sale de presă de la Cotroceni pe durata mandatului său. În urmă cu mai bine de 30 de ani, Administrația Prezidențială a lui Ion Iliescu lua o decizie asemănătoare cu ziarul „Evenimentul Zilei”.

Episodul de marți seară, de la Cotroceni, „a avut loc chiar la ultima întrebare. Nicușor Dan răspunsese vreme de două ore și jumătate la toate întrebările.

Jurnalistul Ovidiu Vanghele l-a întrebat pe președinte cum comentează faptul că procurorul general Cristina Chiriac, numită în funcție de președintele Nicușor Dan, a votat „acum o lună, o lună și jumătate în secțiea de procurori a CSM din care face parte, împotriva propunerii ca această secție să sesizeze Inspecția Judiciară, care inspecție să cerceteze o ingerință comisă chiar de dânsa. Este acest lucru parte din reformarea justiției pe care o propuneați cetățenilor români acum un an și jumătate?” .

Președintele a început să răspundă:

„În primul rând, îmi cer scuze pentru că v-am făcut să așteptați atât de mult”. Inițial, fraza a părut un gest de politețe. Apoi, Nicușor Dan a continuat:

„În al doilea rând, față de injuriile pe care mi le-ați adus, am dispus ca dumneavoastră să nu mai veniți la conferințe de presă la Palatul Cotroceni în acest mandat. Colegii mei miloși au sărit peste ordinul meu, peste dispoziția mea, v-o comunic eu, dar dumneavoastră nu o să mai veniți și nu o să mai puneți întrebări”.

Ovidiu Vanghelie despre Nicușor Dan: „Netrebnic”, „nemernic”

La ce s-a referit șeful statului? Inițial susținător în postările de pe Facebook a candidatului la președinție Nicușor Dan în 2025, Vanghele devenise un critic virulent al președintelui Nicușor Dan, critici însoțite uneori de insulte și comentarii dure.

„Este absolut inadmisibil ce face acest netrebnic de președinte. Din acest moment acest gunoi pentru mine nu mai există. Un nemernic”, sună una dintre postările de pe Facebook ale lui Ovidiu Vanghele, reluată de Costi Rogozanu de la Libertatea, după conferința de presă de la Cotroceni.

Amintiri cu Ion Iliescu, din anii 90

În urmă cu mai bine de 30 de ani, un alt președinte al României, Ion Iliescu, avea un conflict cu ziarul Evenimentul Zilei care aduce aminte de cele întâmplate marți.

Politician, la a cărui dispariție de anul trecut, președintele Nicușor Dan a spus că „istoria îl va judeca pe Ion Iliescu, personajul central al tranziției anilor ‘90”.

Gazetarul Ion Cristoiu a rememorat, anul trecut, într-o postare pe blogul său, episodul în care a fost anunțată o sancțiune prezidențială împotriva unor jurnaliști și a republicat un comentariu critic care a apărut în ziar în martie 1994, înainte de ridicarea interdicției.

Gazetarul a publicat articolul intitulat „Abuzuri prezidențiale de pe vremuri” în septembrie 2025.

Interziși pentru un an și jumătate

Potrivit lui Ion Cristoiu, joi, 13 mai 1993, purtătorul de cuvânt al Administrației Prezidențiale a dat citire unui comunicat prin care era anunțată „ridicarea acreditărilor la Cotroceni a ziariștilor de la Evenimentul zilei”.

Evenimentul Zilei a avut interzis la Cotroceni în anii 1990

Interdicția a fost impusă de președintele Ion Iliescu între mai 1993 și octombrie 1994, perioadă în care jurnaliștilor ziarului cunoscut pentru bulina roșie li s-a refuzat accesul la sediul președinției, conform gazetarului.

El a amintit în 2025 și de comentariul intitulat „Moșia lui Ion Iliescu”, publicat în ediția din 11 martie 1994 a ziarului „Evenimentul zilei”, în care critica decizia președintelui Ion Iliescu.

Cristoiu argumenta că Palatul Cotroceni nu este proprietatea șefului statului, ci o instituție publică în care acesta își desfășoară activitatea.

Observațiile lui Ion Cristoiu

„Palatul Cotroceni, așa cum spuneam, nu e proprietatea particulară a lui Ion Iliescu. E biroul în care funcționarul public Ion Iliescu își desfășoară activitatea. Drept care avem dreptul să ne întrebăm și noi, cu legitimă uimire: de ce să n-avem acces la Palatul Cotroceni? Ce, Palatul e moșia lui Ion Iliescu?”, scria jurnalistul în comentariul său din martie 1994.

Un alt argument invocat de Cristoiu era acela că activitatea președintelui și întreținerea Palatului Cotroceni erau finanțate din bani publici, proveniți inclusiv din impozitele plătite de cititorii ziarului.

„Acești bani nu sînt dați de Ion Iliescu din buzunarul propriu. Ei provin din bugetul țării. Adică din impozitele grele pe care le dau toți cetățenii”, nota Cristoiu.

În opinia sa, interzicerea accesului jurnaliștilor însemna, implicit, limitarea dreptului cititorilor de a afla ce se întâmplă la Administrația Prezidențială, deși contribuiau la bugetul statului prin impozitele care plăteau în definitiv funcționarea instituției.

„Domnul președinte a interzis gazetarilor de la Evenimentul zilei să pătrundă la Cotroceni. Prin aceasta, el a interzis sutelor de mii de cititori ai ziarului și, deci, unor sute de mii de plătitori de impozite, dreptul de a ști ce face domnia-sa pentru banii pe care îi cheltuiește de la buget”, afirma jurnalistul.

Ziaristul s-a întrebat ce s-ar întâmpla dacă și românii ar refuza să plătească impozite.

„Ion Iliescu ar răspunde că așa ceva ar fi o prostie. Datoria lor de cetățeni e să întrețină bugetul, buget care-l întreține, la rîndu-i, pe Ion Iliescu”, și-a imaginat Cristoiu că ar fi varianta președintelui.

„Dar gestul domniei-sale de a interzice accesul la Cotroceni al jurnaliștilor care reprezintă sute de mii de plătitori de impozite cum se numește?”, l-a întrebat Cristoiu pe Iliescu prin intermediul comentariului publicat în Evenimentul Zilei, în scenariul în care îi dădea dreptate privind interdicția.

„Evenimentul zilei” și-a făcut din interdicție o „insignă de onoare”

Începând cu a doua zi de la anunțul privind blocare accesului la Cotroceni, Evenimentul zilei a apărut cu precizarea „Publicație supusă sancțiunilor prezidențiale”, a povestit Cristoiu.

Într-un interviu pentru Radio România Actualități din 2018, gazetarul a vorbit despre libertatea presei, anticipând că astfel de interdicții nu vor mai exista.

„Pentru că două lucruri a avut perioada, cel puţin în viaţa mea respectivă: am întâlnit tineri pasionaţi de presă care erau în stare de orice ca să intre la Evenimentul şi, iată, că mulţi din ei au ajuns mari personalităţi în presă şi, doi, de puterea presei. Să ştiţi că fără acel moment în care Preşedinţia condusă de Ion Iliescu ne-a interzis să mai intrăm la Cotroceni şi noi am pus «Interzis la Cotroceni», nu se va mai repeta, pentru că nimeni nu mai vrea să ne interzică”, a declarat Cristoiu, potrivit site-ului RRA.

Dan Andronic, altă versiune a istoriei sancțiunilor

Jurnalistul Dan Andronic, ajuns proprietar ulterior al EVZ, a publicat anul trecut o altă versiune asupra sancțiunilor Cotroceniului.

Potrivit lui Andronic, „În ’93 – ’94, o ziaristă de la EVZ a mers cu Ion Iliescu într-o delegație, în Orientul Mijlociu. Iliescu s-a apucat să le povestească în avion, unde merg, ce fac… Ziarista, neștiind sau neînțelegând diferența dintre o declarație oficială și una off the record, a trimis un reportaj. Din reportaj rezulta că Ion Iliescu a spus despre conducătorul statului respectiv că e un analfabet, care vine dintr-un trib de păstori. Vă dați seama ce scandal diplomatic a iesit”, își amintește jurnalistul. E

Pntru acest incident, administrația prezidențială a cerut retragerea acreditării jurnalistei EVZ, însă redacția s-a opus, mai spus Andronic.

Potrivit acestuia, tensiunile dintre EVZ și Administrația prezidențială au reprezentat, de fapt, o oportunitate de marketing a publicației.

„Am refuzat să mai acredităm pe cineva la Cotroceni și am pus pe frontispiciul ziarului: ”Ziar supus sancțiunilor prezidențiale”. Adevărul este că ”Evenimentul Zilei” era un ziar anti-Iliescu. Dar nu de aia am fost supuși sancțiunilor prezidențiale, pentru că nu am avut niciodată o problemă din punct de vedere al editorialelor sau a articolelor scrise”, a povestit Dan Andronic.