Ion Vasile Banu a murit. Veteranul de război fusese recent decorat de președintele Nicușor Dan / HotNews i-a publicat povestea de pe front, spusă chiar de el, cu câteva zile înainte

Veteranul de război Ion Vasile Banu, singura persoană decorată de președintele Nicușor Dan de Ziua Națională, a murit la vârsta de 107 de ani, a anunțat Asociația Națională Cultul Eroilor „Regina Maria”. Informația a fost confirmată pentru HotNews de către Ortensiu Banu, nepotul veteranului de război.

Vasile Banu s-a născut în 1 august 1918. Nepotul veteranului a spus, pentru HotNews, că acesta a murit în ziua de Crăciun.

„Avea 107 ani împliniți. A murit în spital, chiar în ziua de Crăciun, după ce a făcut un AVC. A fost internat cu câteva zile înainte la neurologie, dar nu a mai putut fi salvat ”, a spus Ortensiu Banu.

Vasile Banu, colonel în rezervă, fusese decorat de Nicușor Dan, de 1 Decembrie, cu Ordinul Virtutea Militară în grad de Cavaler.

„La 107 ani, domnul Ion Vasile Banu reprezintă esența a ceea ce înseamnă dragostea de țară: un om care, la doar 21 de ani, a intrat în Armata României și a luptat cu dăruire pentru eliberarea Basarabiei în 1941 și pe frontul de la Cotul Donului în 1942. Curajul, sacrificiul și demnitatea cu care și-a servit patria sunt lecții care ne obligă să ne plecăm cu respect în fața sa”, spunea Nicușor Dan.

Decizia lui Nicușor Dan a stârnit controverse. Un fost consilier al lui Traian Băsescu, expert în istoria nazismului, a criticat dur alegerea făcută de președinte și spunea că acesta ar trebui să-l concedieze pe cel care l-a sfătuit.

„Nicușor Dan a transmis mesajul „Heil Hitler!”, spunea fostul consilier prezidențial Cătălin Avramescu, după decizia lui Nicușor Dan.

„Sunt surd. Au explodat lângă mine trei proiectile”

După scandalul iscat în jurul decorării sale, HotNews a mers în căminul pentru persoane vârstnice „Orhideea” din Târgoviște unde era internat Banu și a vorbit cu veteranul de război.

„Sunt surd. Au explodat lângă mine trei proiectile de artilerie grea, în timpul războiului”, spunea Vasile Banu.

Fiul unor țărani din localitatea Glodeni, Dâmbovița, Vasile Banu a primit ordin de încorporare în noiembrie 1939, când avea 21 de ani, la fel ca milioane de tineri români.

A intrat în Regimentul de Infanterie 89 Brașov, care a făcut parte din Divizia a 13-a Armatei Române. A ajuns sergent și a luptat, atât împotriva rușilor, cât și, după cum spune el, împotriva germanilor, după ce România a întors armele în Cel de-al Doilea Război Mondial.

A fost lăsat de vatră la terminarea războiului, în 1945, după care a lucrat în viața civilă, în foraj petrolier, până în 1980, când s-a pensionat.