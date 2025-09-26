Ionuț Sas, SVP UiPath: „Cred că trebuie să reînvățăm cum să ne apropiem unii de alții, deoarece sinergiile în societate și economie vin din munca în echipă.”

Pe 17–18 septembrie, Bucureștiul a găzduit a doua ediție Impact Bucharest, conferința care aduce pe aceeași scenă lideri de business, inovatori, sportivi, creatori și influenceri, uniți de aceeași întrebare: cum putem lăsa un impact pozitiv în lume? Evenimentul reunește sute de participanți și zeci de speakeri din domenii diferite, de la tehnologie și finanțe la educație, sport și cultură.

În seria People of Impact realizată de HotNews, una din vocile cele mai relevantei vine de la unul dintre liderii care a văzut cum ideile devin industrie globală: Ionuț Sas, Senior Vice President la UiPath, compania care a dus România în centrul hărții mondiale a automatizării.

„UiPath a avut un impact fundamental în definirea unui nou domeniu de tehnologie emergentă: automatizarea proceselor robotizate. Am creat un instrument care face munca de birou mai eficientă.” La nivel personal, Ionuț Sas spune că cel mai mare impact l-a simțit când a reușit, împreună cu echipa de finanțe, să redefinească modul în care funcționează implementarea ERP. „Am combinat sistemele ERP cu tehnologia UiPath și am redus semnificativ timpul de implementare.”

Întrebat despre proiectul care i-a adus cea mai mare satisfacție, Sas vorbește despre viitor: „Am șansa să lucrez cu oameni extrem de talentați care au creat o tehnologie fabuloasă. Pot să construiesc, în funcția fiscală și în trezorerie, un nou mod de lucru care combină AI cu funcția umană. Asta mă face extrem de fericit.”

Despre cum va arăta industria tech peste 10 ani, Sas nu se ferește să fie vizionar: „Cred că vom avea agenți virtuali care vor prelua mare parte din activitățile de rutină ale profesioniștilor, și va deveni esențială ingineria de promptare, capacitatea de a pune întrebările corecte. Apoi, va conta cum analizezi, cum filtrezi informațiile. Aceste competențe trebuie incluse în orice programă.”

Un moment-cheie de la Impact care l-a marcat vine de la un politician: „Prim-ministrul Albaniei a spus că și-ar dori un sistem de achiziții publice bazat doar pe inteligență artificială. O idee extrem de creativă și provocatoare, mai ales prin implicațiile etice pe care le deschide.”

Despre participarea la Impact Bucharest, Ionuț Sas spune simplu: „Este o plăcere. Sper că am lăsat o impresie bună asupra celor prezenți.” Dar ce lasă cu adevărat în urmă este o idee importantă, umană, într-un domeniu condus de algoritmi: „Cred că trebuie să reînvățăm cum să ne apropiem unii de alții. Sinergiile vin din munca în echipă.”

Un material susținut de Impact Bucharest.