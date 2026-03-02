Consilierul lui Nicușor Dan pentru securitate națională spune pe ce se concentrează România în a treia zi de conflict în Orientul Mijlociu

Consilierul pentru securitate națională al președintelui Nicușor Dan, Marius Lazurca, a anunțat luni dimineață că România monitorizează situația din Orientul Mijlociu, însă avertizează că nu trebuie pus pe plan secund războiul care se desfășoară la graniță.

„În timp ce monitorizăm îndeaproape escaladarea situației din Orientul Mijlociu și depunem eforturi pentru a ne repatria cetățenii în condiții de siguranță, trebuie să menținem același nivel ridicat de atenție strategică asupra agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei. Asistența noastră trebuie să continue fără întrerupere și fără distrageri”, scris luni pe X Lazurca, într-un mesaj în limba engleză.

În cea de-a treia zi a operaţiunii militare SUA-Israel împotriva Iranului, atacurile asupra Iranului şi răspunsurile Teheranului în întreaga regiune continuă într-un conflict ce s-a extins în Liban, după ce Israelul a bombardat capitala Beirut ca răspuns la atacurile grupării șiită Hezbollah.

Ofensiva în Liban va dura „multe zile de lupte prelungite”, a anunţat şeful Statului Major israelian,locotenent-generalul Eyal Zamir, în timp ce IDF ia în calcul operaţiuni terestre în Liban, relatează The Associated Press.

Ce a spus Nicușor Dan

Președintele Nicușor Dan a scris duminică într-un mesaj pe X că România este „în deplină siguranță și nu se află sub niciun fel de amenințare directă”.

El fîcut, de asemenea, un apel către românii blocați în țări din Orientul Mijlociu să rămână calmi și să asculte instrucțiunile primite atât din partea autorităților locale, cât și din partea autorităților române.

În mesaj, președintele a făcut nicio referire la liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, care a fost ucis în atacul lansat de SUA și Israel. Nu a fost numit nici Iranul, singura localizare făcută de președinte a fost cea legată de „Orientul Mijlociu.”

„Instituțiile statului român responsabile de politică externă și securitate monitorizează evoluția situației și iau toate măsurile care se impun în astfel de circumstanțe”, conform președintelui.

Români blocați în Orientul Mijlociu

Într-un briefing de presă, purtătorul de cuvânt al MAE, Andrei Ţărnea, a informat ieri că totalul solicitărilor venite din partea românilor blocați în regiune se ridică la 1.066, număr care nu cuprinde însă și apelurile de la românii din Emiratele Arabe Unite, unde numărul solicitărilor este de ordinul sutelor, „o cifră care se schimbă constant”.

Cursele speciale organizate pentru readucerea în ţară a peste 300 de români aflaţi în zona de conflict din Orientul Mijlociu, inițial anunțate pentru luni dimineață, au fost reprogramate pentru seara de 2 martie, a transmis compania TAROM.