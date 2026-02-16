Iranul a oferit detalii despre „deal”-ul oferit lui Donald Trump pentru reducerea tensiunilor: „Este esențial ca și SUA să beneficieze”

Iranul urmărește încheierea unui acord nuclear cu Statele Unite care să aducă beneficii economice ambelor părți, a declarat duminică un diplomat iranian, cu doar câteva zile înaintea celei de-a doua runde de discuții dintre Teheran și Washington, relatează Reuters.

Iranul și SUA au reluat negocierile mai devreme în cursul acestei luni pentru a aborda disputa lor veche de decenii privind programul nuclear al Teheranului și pentru a evita o nouă confruntare militară. Oficiali americani au amintit în comentarii făcute pentru Reuters că Statele Unite au trimis un al doilea portavion în regiunea Orientului Mijlociu și că se pregătesc pentru posibilitatea unei campanii militare susținute dacă discuțiile nu vor avea succes.

Vorbind la o conferință de presă la Bratislava, secretarul de stat american Marco Rubio a afirmat că președintele Donald Trump „a arătat clar” că preferă diplomația și o soluție negociată, subliniind totodată că este posibil ca acest lucru să nu se întâmple.

„Nimeni nu a reușit vreodată să încheie un acord de succes cu Iranul, dar noi vom încerca”, a declarat Rubio.

Iranul a amenințat că va lovi bazele americane din Orientul Mijlociu dacă va fi atacat de forțele SUA, însă duminică a adoptat un ton conciliant.

Iranul vorbește de interese economice comune cu SUA

„Pentru durabilitatea unui acord, este esențial ca și SUA să beneficieze în domenii cu randamente economice ridicate și rapide”, a declarat Hamid Ghanbari, director adjunct pentru diplomație economică în cadrul Ministerului iranian de Externe, potrivit agenției semi-oficiale Fars.

„Interese comune în domeniul petrolului și gazelor, în zăcămintele comune, investiții miniere și chiar achiziții de aeronave sunt incluse în negocieri”, a spus Ghanbari, el susținând că pactul nuclear din 2015 cu marile puteri nu a asigurat interesele economice ale SUA.

În 2018, Trump a retras SUA din acordul care relaxase sancțiunile impuse Iranului în schimbul limitării programului său nuclear și a reimpus sancțiuni economice dure împotriva Teheranului.

Vineri, o sursă a declarat pentru Reuters că o delegație americană care îi va include pe emisarul special Steve Witkoff și pe Jared Kushner, ginerele lui Donald Trump se va întâlni marți la Geneva cu oficiali iranieni – o reuniune confirmată ulterior duminică pentru Reuters de un oficial iranian de rang înalt.

„Steve Witkoff și Jared Kushner vor călători – cred că sunt deja pe drum – pentru a avea întâlniri importante și vom vedea cum vor evolua lucrurile”, a spus la rândul său Marco Rubio, fără a oferi alte detalii.

În timp ce discuțiile care au dus la pactul nuclear din 2015 au fost multilaterale, negocierile actuale se desfășoară doar între Iran și Statele Unite, cu Omanul în rol de mediator.

Abbas Araqchi, ministrul iranian de externe, a părăsit Teheranul pentru Geneva, pentru a participa la discuțiile nucleare indirecte cu SUA și pentru a se întâlni cu șeful Agenției Internaționale pentru Energie Atomică, agenția nucleară a ONU, precum și cu alți oficiali, a transmis ministerul său.

Iranul afirmă că este deschis la un compromis cu SUA

Majid Takht-Ravanchi, adjunctul ministrului de externe, a semnalat disponibilitatea Iranului de a face compromisuri privind programul său nuclear în schimbul relaxării sancțiunilor, declarând pentru BBC duminică faptul că mingea se află „în terenul Americii pentru a demonstra că dorește să încheie un acord”.

Oficialul de rang înalt a făcut referire la declarația șefului programului atomic iranian de luni, potrivit căreia țara ar putea accepta diluarea uraniului său îmbogățit în schimbul ridicării sancțiunilor, ca exemplu al flexibilității Iranului.

Cu toate acestea, el a reiterat că Teheranul nu va accepta să renunțe complet la îmbogățirea uraniului – un punct-cheie de blocaj în negocierile anterioare – Washingtonul considerând îmbogățirea pe teritoriul Iranului drept o posibilă cale către obținerea armelor nucleare. Iranul neagă că ar urmări obținerea unor astfel de arme și insistă că programul său nuclear este exclusiv în scopuri pașnice.

Între timp, SUA încearcă să pună noi presiuni economice pe regimul de la Teheran. La o întâlnire ce a avut loc la Casa Albă săptămâna trecută, președintele Donald Trump și premierul israelian Benjamin Netanyahu au convenit ca SUA să depună eforturi pentru a reduce exporturile de petrol ale Iranului către China, a relatat sâmbătă Axios.

China cumpără peste 80% din exporturile de petrol ale Iranului, astfel încât orice reducere a acestui comerț ar diminua semnificativ veniturile petroliere ale Iranului.