Pentagonul trimite încă un portavion cu grup de luptă în Orientul Mijlociu / Ce spune presa americană

Pentagonul a ordonat unui al doilea grup de luptă cu portavion să se pregătească pentru o desfășurare în regiunea Golfului, potrivit presei americane și AFP, care notează că decizia vine în timp ce Donald Trump pune tot mai multă presiune pe Iran asupra Iranului pentru a pune capăt programelor sale nucleare și balistice.

Donald Trump a amenințat joi Iranul cu consecințe „foarte traumatizante” și cu o „fază a doua foarte dură” dacă nu va accepta un acord privind programul său nuclear, iar premierul israelian Benjamin Netanyahu și-a exprimat „un anumit scepticism” cu privire la șansele de a încheia un acord cu Teheranul.

„Trebuie să se ajungă la un acord, altfel va fi foarte traumatizant, foarte traumatizant”, a declarat președintele american în timpul unei discuții cu presa la Casa Albă, adăugând că speră ca negocierile cu Republica Islamică să se încheie în termen de o lună.

„Voi discuta cu ei atât timp cât vor dori”, a mai spus Trump, dând de înțeles că, în cazul în care nu se va ajunge la un acord, va trece la „faza a doua”, care va fi „foarte dură” pentru iranieni.

Portavionul Gerald Ford se alătură Abraham Lincoln

Donald Trump a declarat marți pentru publicația americană Axios că intenționează să trimită un al doilea portavion în Orientul Mijlociu pentru a se pregăti pentru o intervenție militară în cazul eșecului negocierilor cu Iranul.

Un al doilea portavion s-ar alătura portavionului USS Abraham Lincoln, care se află deja în regiune din ianuarie împreună cu navele sale de escortă, potrivit presei americane.

New York Times a scris că portavionul Gerald Ford, care se află în prezent în Caraibe, va fi trimis în Golf pentru a se alătura lui Abraham Lincoln.

„Echipajul navei a fost informat joi despre această decizie, potrivit a patru oficiali americani care au dorit să rămână anonimi”, potrivit NYT.

Avioanele de luptă ale portavionului Ford au participat la atacul din 3 ianuarie împotriva Caracasului, care a dus la capturarea președintelui Nicolás Maduro.

Wall Street Journal a scris și el miercuri că un al doilea portavion ar putea fi desfășurat în regiune.

Desfășurarea unui al doilea portavion în Orientul Mijlociu ar fi o premieră pentru ultimul an, a remarcat Wall Street Journal. În martie 2025, portavioanele Harry Truman și Carl Vinson au fost ambele desfășurate acolo pentru a combate rebelii houthi susținuți de Yemen.