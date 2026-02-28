Iranul acceptă să nu stocheze uraniu îmbogățit, spune mediatorul negocierilor de la Geneva

Iranul a acceptat să nu stocheze uraniu îmbogățit, a declarat vineri șeful diplomației din Oman, descriind acest pas drept o evoluție majoră în cadrul negocierilor cu Statele Unite, relatează AFP.

„Este ceva complet nou, care face ca argumentul privind îmbogățirea (uraniului) să fie mult mai puțin relevant, pentru că acum vorbim despre absența stocării”, a explicat la postul american CBS ministrul de externe al Omanului, Badr Albusaidi.

Omanul, care acționează ca mediator între Statele Unite și Iran, și-a trimis vineri ministrul de externe la Washington pentru discuții pe această temă cu vicepreședintele american JD Vance, potrivit unei surse citate de Reuters.

De altfel, ministrul de externe Badr Albusaidi este cel care a mediat joi, la Geneva, discuțiile indirecte dintre emisarii american Steve Witkoff și Jared Kushner cu trimisul Iranului, ministrul de externe Abbas Araqchi.

Badr Albusaidi a mai declarat la CBS că toate aspectele legate de un acord pot fi soluționate „pe cale amiabilă și în mod cuprinzător” în termen de trei luni.

Trump „nu e mulțumit” de negocierile cu Iranul

Anunțul mediatorului din Oman vine în contextul în care tensiunile sunt în creștere în Orientul Mijlociu, unde planează în continuare amenințarea unor lovituri americane contra Iranului.

Vineri, președintele american Donald Trump a declarat că nu este mulțumit de cum decurg negocierile cu Iranul legate de programul său nuclear. Trump a spus că vrea, totuși, să ajungă la un acord cu Teheranul, dar a avertizat că „uneori trebuie să folosești forța” militară.

SUA suspectează de multă vreme Iranul că urmărește să obțină o bombă nucleară și vrea ca acesta să renunțe complet la îmbogățirea uraniului, un proces utilizat pentru a produce combustibil pentru centralele nucleare, dar care poate furniza și material pentru fabricarea unui focos nuclear.