Iranul l-a arestat pe unul dintre cineaștii nominalizați la Premiile Oscar. „Astăzi, scena reală nu este pe ecrane, ci pe străzi”

Cineastul Mehdi Mahmoudian, unul dintre scenariștii nominalizați la Oscar ai filmului iranian „Un simplu accident” (It Was Just an Accident), a fost arestat la Teheran cu doar câteva săptămâni înainte de ceremonia Premiilor Oscar, anunță The Associated Press.

Echipa filmului a anunțat duminică arestarea lui Mahmoudian, afirmând că acesta a fost reținut în ziua precedentă. În prezent nu există detalii privind acuzațiile formulate împotriva cineastului. Însă arestarea sa a avut loc la doar câteva zile după ce acesta și alte 16 persoane au semnat o declarație prin care îl condamnau pe ayatollahul Ali Khamenei, liderul Republicii Islamice, și celelalte autorități responsabile de reprimarea violentă a protestelor din țară.

Vida Rabbani și Abdullah Momeni, alți doi semnatari ai declarației, au fost de asemenea arestați.

Jafar Panahi, regizorul filmului „Un simplu accident”, a emis duminică un comunicat în care denunță arestarea colegului său.

„Mehdi Mahmoudian nu este doar un activist pentru drepturile omului și un prizonier de conștiință; el este un martor, un ascultător și o prezență morală rară – o figură a cărei absență se simte imediat, atât între zidurile unei închisori, cât și dincolo de ele”, a declarat Panahi.

Panahi a fost la rândul său unul dintre semnatarii declarației din 28 ianuarie. Aceasta afirmă, printre altele: „Uciderile în masă și sistematice ale cetățenilor care au ieșit cu curaj în stradă pentru a pune capăt unui regim ilegitim constituie o crimă de stat organizată împotriva umanității”.

Cineastul și activistul iranian Mehdi Mahmoudian, fotografiat în timpul unui interviu pe care l-a acordat în 2021, FOTO: Shota Mizuno / AP / Profimedia Images

Filmul scris împreună cu Mahmoudian a fost nominalizat la două Premii Oscar

„Un simplu accident” este nominalizat la categoriile pentru cel mai bun scenariu și cel mai bun film internațional la gala Premiilor Oscar ce va avea loc în data de 15 martie. Filmul, realizat clandestin în Iran, a fost propunerea Franței pentru categoria cel mai bun film internațional.

Panahi, unul dintre cei mai apreciați cineaști internaționali, a realizat filme în diverse perioade de detenție, arest la domiciliu și în care regimul de la Teheran i-a interzis să călătorească. „Un simplu accident”, o dramă de răzbunare și câștigătorul marelui premiu Palme d’Or la Festivalul de Film de la Cannes de anul trecut, a fost inspirat de cea mai recentă perioadă de detenție a lui Panahi, unde l-a întâlnit pe Mahmoudian. Panahi l-a numit „un stâlp de sprijin” pentru ceilalți deținuți.

„Un simplu accident” a fost scris de Panahi, Mahmoudian, Nader Saeiver și Shadhmer Rastin.

Zeci de mii de persoane arestate în Iran

În toamna anului trecut, Panahi a fost din nou condamnat la un an de închisoare și i s-a impus o interdicție de doi ani de a părăsi Iranul, după ce a fost găsit vinovat de acuzații de „activități de propagandă împotriva sistemului”. Panahi, care plecase în străinătate pentru a-și promova filmul, a declarat că se va întoarce în Iran, în pofida sentinței.

Agenția Human Rights Activists New Agency, cu sediul în SUA, care se bazează pe o rețea din interiorul Iranului pentru verificarea informațiilor, afirmă că peste 6.713 persoane au fost ucise și 49.500 au fost reținute în recentele represalii guvernamentale. Associated Press nu a putut verifica independent bilanțul victimelor și numărul arestărilor, întrucât autoritățile au deconectat internetul Iranului de la restul lumii.

Panahi a vorbit în repetate rânduri împotriva represiunii.

„În timp ce noi stăm aici, statul iranian trage în protestatari, iar un masacru sălbatic continuă, pe față, pe străzile Iranului”, a declarat Panahi luna trecută, la gala National Board of Review Awards din New York. „Astăzi, scena reală nu este pe ecrane, ci pe străzile Iranului. Republica Islamică a provocat o baie de sânge pentru a-și amâna prăbușirea”, a mai spus el.