Iranul tocmai și-a închis spațiul aerian

Iranul tocmai a emis o nouă notificare NOTAM prin care anunță că spațiul său aerian va fi închis pentru toate zborurile, cu excepția zborurilor internaționale către și dinspre această țară care au permisiune, potrivit platformei de monitorizare FlightRadar24, scriu Reuters și Sky News.

O notificare NOTAM (sau Notice to Air Missions – Notificare către misiunile aeriene) este o alertă urgentă pentru piloți cu privire la pericole și condițiile spațiului aerian. Un astfel de aviz aeronautic comunică informații critice și temporare despre spațiul aerian, facilități, servicii, proceduri sau pericole, vitale pentru siguranța și eficiența zborurilor, cum ar fi închiderea pistelor, restricții de trafic aerian, obstacole temporare sau defecțiuni de navigație. Aceste mesaje sunt transmise în timp real, fiind indispensabile pentru planificarea zborurilor și luarea deciziilor, acoperind situații excepționale ale sistemului de navigație aeriană.

Notificarea va fi valabilă pentru puțin mai mult de două ore.

Mai multe companii aeriene mari, inclusiv operatorul german Lufthansa, au decis deja să evite spațiul aerian iranian.

Autoritățile germane au emis, anterior în cursul zilei de miercuri, o alertă NOTAM, avertizând companiile aeriene să nu intre în spațiul aerian al Iranului.

Între timp, mai multe state europene – precum Italia, Polonia și Spania – și-au îndemnat cetățenii să părăsească Iranul.

De asemenea, ambasada Marii Britanii de la Teheran a fost închisă temporar și funcționează în prezent în sistem „remote”.

În România, șefa diplomației, Oana Țoiu, a convocat miercuri o ședință de coordonare cu echipa Ministerului Afacerilor Externe (MAE), în contextul evoluțiilor de securitate din Iran. MAE le-a recomandat românilor aflați în această țară „să o părăsească imediat, pe orice rută sigură existentă”.