Netanyahu susține că stabilirea unui stat palestinian amenință existența Israelului. „Ar servi drept recompensă absurdă pentru terorism”

Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a declarat, duminică, că supraviețuirea Israelului este pusă în pericol de crearea unui stat palestinian și a promis că se va opune eforturilor de acest gen la ONU în săptămâna care urmează, transmite AFP.

„Va trebui să luptăm, atât la ONU, cât și în toate celelalte arene, împotriva propagandei false îndreptate către noi și împotriva apelurilor pentru un stat palestinian, care ne-ar pune în pericol existența și ar servi drept recompensă absurdă pentru terorism”, a declarat Netanyahu, duminică, într-o întâlnire cu cabinetul său.

„Comunitatea internațională ne va auzi în această privință în zilele următoare”, a adăugat liderul israelian.

Duminică, Marea Britanie, Canada și Australia au recunoscut oficial Palestina.

„Canada recunoaște Statul Palestina și oferă parteneriatul nostru în construirea promisiunii unui viitor pașnic atât pentru Statul Palestina, cât și pentru Statul Israel”, a declarat premierul Mark Carney.

„Astăzi, pentru a readuce speranța păcii între palestinieni și israelieni și a soluției celor două state, Regatul Unit recunoaște oficial statul Palestina”, a declarat și prim-ministrul Keir Starmer pe X.

În iunie, președintele Emmanuel Macron a anunțat că și Franța va recunoaște Palestina, cu ocazia Adunării Generale a ONU de la New York din 22 septembrie.

Ce este „soluția cu două state”

BBC o descrie pe scurt drept o formulă susținută la nivel internațional pentru pacea dintre Israel și palestinieni.

Scenariul propune un stat palestinian independent în Cisiordania și Gaza, cu Ierusalimul de Est drept capitală. Ar exista alături de Israel.

Israelul respinge o soluție cu două state. Partea israeliană susține că orice soluționare finală trebuie să fie rezultatul negocierilor cu palestinienii, iar statul nu ar trebui să fie o condiție prealabilă.

Autoritatea Palestiniană – înființată în urma acordurilor de pace din anii 1990 – susține o soluție cu două state, dar Hamas nu o face, deoarece se opune existenței Israelului.

Hamas spune că ar putea accepta un stat palestinian interimar bazat pe granițele de facto din 1967, fără a recunoaște oficial Israelul, dacă refugiaților li s-ar acorda dreptul de a se întoarce.

Eforturile anterioare de soluționare a conflictului au dus la semnarea așa-numitelor Acorduri de Pace de la Oslo, în 1993. Acestea au fost menite să ofere un cadru pentru discuțiile de pace, însă tratativele au eșuat, cu fiecare parte dând vina pe cealaltă.