Israelul își apără bombardamentul din Qatar în fața familiilor ostaticilor, spunând că monitorizează „fiecare detaliu, mai ales în lumina evenimentelor din ultimele ore”

Manifestație organizată de familiile ostaticilor israelieni ținuți în Fâșia Gaza din octombrie 2023, în care protestatarii au cerut măsuri pentru eliberarea lor și încetarea focului în războiul împotriva Hamas, în fața sediului Ministerului Apărării din Tel Aviv, Israel, pe 23 august 2025. FOTO: Jack GUEZ / AFP / Profimedia

Într-o notă adresată marți seară familiilor ostaticilor israelieni care sunt ținuți captivi în continuare în Fâșia Gaza, coordonatorul israelian pentru eliberarea ostaticilor, Gal Hirsch, a apărat atacurile efectuate la Doha, în Qatar, și care i-au vizat pe liderii Hamas, scrie CNN.

Gal Hirsch a afirmat că Israelul monitorizează „fiecare detaliu” legat de ostatici, „mai ales în lumina evenimentelor din ultimele ore”.

Săptămâna trecută, Forumul Familiilor Ostaticilor și al Persoanelor Dispărute a anunțat că a fost informat de faptul că armata israeliană nu deține informații precise despre locul în care sunt ținuți ostaticii.

Hirsch i-a acuzat pe liderii Hamas din Qatar că „au perturbat calea către un acord, au încălcat înțelegerile și au creat numeroase obstacole și piedici”.

„Vom continua să exercităm presiuni și să acționăm prin toate mijloacele posibile pentru a asigura punerea în aplicare a unui acord și pentru a ne aduce ostaticii acasă”, a spus el, adăugând că Israelul evaluează constant situația.

Membrii familiilor au urmărit evoluția situației din Doha „cu profundă îngrijorare și mare anxietate”, după atacul din Qatar, a transmis, anterior în cursul zilei de marți, Forumul Familiilor Ostaticilor și al Persoanelor Dispărute, într-un comunicat.

Ilay David, fratele ostaticului israelian Evyatar David, a declarat că este îngrijorat de soarta celorlalți captivi.

Mama unui alt ostatic a spus că se teme că atacul înseamnă efectiv condamnarea la moarte a fiului ei.

„Tremur de frică. Este posibil ca în aceste momente prim-ministrul (Benjamin Netanyahu, n.r.) să-l fi asasinat pe Matan, să-i fi pecetluit soarta”, a spus Einav Zangauker, mama ostaticului israelian Matan Angrest, aflat în continuare în Fâșia Gaza.

„Oricine decide să pună în pericol intenționat viața lui Matan îl ucide. De ce insistă să distrugă orice șansă de a se ajunge la un acord? Este vorba de viața copilului meu, viața lui Matan atârnă în balanță!”, a adăugat ea.

„Prim-ministrul (Benjamin Netanyahu, n.r.) sabotează acordul în repetate rânduri. M-am săturat”, a continuat ea. „Puneți capăt acestui război și aduceți-i pe toți (ostaticii, n.r.) înapoi printr-un acord complet”, a insistat Einav Zangauker.