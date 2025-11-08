Israelul reia atacurile împotriva Hezbollah în Liban. Miliția pro-iraniană este acuzată că a încălcat acordul de armistițiu

Trei persoane au fost ucise şi alte 11 rănite în atacuri comise de Israel în diferite părţi din Liban, au anunţat sâmbătă autorităţile libaneze, potrivit AFP şi DPA, citate de Agerpres.

Doi fraţi şi-au pierdut viaţa din cauza unei lovituri israeliene cu dronă ce a vizat un automobil în sud-estul Libanului, potrivit Agenţiei de presă naţionale libaneze (ANI), pe fondul intensificării atacurilor israeliene contra organizaţiei libaneze pro-iraniene Hezbollah.

Armata israeliană a confirmat într-un comunicat că a efectuat o lovitură în regiunea Shebaa, omorând doi membri ai „organizaţiei teroriste ‘Brigăzile rezistenţei libaneze’, ce operează sub conducerea organizaţiei teroriste Hezbollah”.

Israelul a precizat că cele două persoane vizate „erau implicate în contrabanda cu arme utilizate de Hezbollah, activităţile lor constituind o încălcare flagrantă a acordurilor între Israel şi Liban”. Ministerul Sănătăţii libanez a confirmat bilanţul atacului.

Într-o altă zonă, un bărbat a fost ucis şi alţi patru au fost răniţi după ce o dronă israeliană a lovit un vehicul în oraşul Barashit, din sudul Libanului.

Armata israeliană şi-a intensificat atacurile în ultimele zile spunând că vrea să împiedice mişcarea şiită să-şi reconstituie capacităţile militare.

Organizaţia Hezbollah a fost slăbită de cel mai recent război cu Israelul. Statele Unite şi-au sporit presiunea asupra autorităţilor libaneze pentru a dezarma organizaţia şiită, ceea ce aceasta refuză să facă de bunăvoie.

Din punct de vedere tehnic, o încetare a focului este în vigoare de la finalul lui noiembrie 2024, după luni de lupte între Israel şi Hezbollah. Însă Israelul acuză organizaţia şiită că s-a reînarmat, loviturile armatei israeliene continuând aproape zilnic.