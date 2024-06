Italia, în optimi după un gol marcat în minutul 98 contra Croației – Luka Modric: „Fotbalul a fost nemilos”

Italia a obținut calificarea în optimile Euro 2024 după un gol marcat în minutul 98 contra Croației, remiza (scor 1-1) lăsându-le croaților doar șanse teoretice de a continua la turneul final european găzduit de Germania.



Desemnat omul meciului dintre Italia și Croația, Luka Modric a marcat contra penisularilor la vârsta de 38 de ani și 289 de zile, dar reușita jucătorului celor de la Real Madrid nu le-a adus croaților victoria mult așteptată.



La finalul partidei, Modric a precizat că „ fotbalul a fost nemilos” cu naționala țării sale.



„Este foarte stresant, am luptat până la sfârşit, dar din păcate fotbalul a fost nemilos cu noi în această seară, a fost crud.



Fotbalul este de aşa natură încât de multe ori îţi pune zâmbetul pe buze, dar uneori te face foarte trist, aşa cum a fost cazul astăzi.



Zeii fotbalului nu ne zâmbesc mereu, dar putem fi mândri de modul în care ne-am reprezentat ţara în această seară. Nu ştiu unde a găsit arbitrul opt minute de prelungiri” – Luka Modric.

LOVELY MOMENT as an Italian journalist asks Luka Modric to never retire, calling him "one of the finest players" he's ever covered.



Rare to have media applaud a player in post-match presser. But if any player deserves, it's the Croatian midfielder. ❤️👏pic.twitter.com/zlLEBdcn7y